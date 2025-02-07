https://ukraina.ru/20250207/1060897143.html

Киев хочет спровоцировать войну России с США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 февраля

Киев хочет спровоцировать войну России с США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 февраля - 07.02.2025 Украина.ру

Киев хочет спровоцировать войну России с США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 февраля

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву был бы выгоден прямой конфликт России и США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-07T13:00

2025-02-07T13:00

2025-02-07T13:00

эксклюзив

хроники

дональд трамп

михаил подоляк

вооруженные силы украины

офис президента

верховная рада

владимир зеленский

украина

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Российской Федерацией. По словам Подоляка, в таком случае Украине было бы "намного лучше"."Предположить мы можем все что угодно с вами, но есть рациональные вещи. <...> Необязательно доводить до прямого боестолкновения Америки и России, ну нам бы безусловно было бы намного лучше, потому что это все-таки иного уровня война, но понимаем, что это ну слишком сложно", — отметил он в интервью изданию "РБК-Украина".Так Подоляк ответил на вопрос, можно ли допустить вариант, при котором американский президент Дональд Трамп "пойдёт на ввод каких-то сил на Украину для того, чтобы вернуть те самые недра, о которых сейчас говорится".Ранее Трамп заявил, что США заинтересованы в получении украинских редкоземельных металлов и добиваются от Украины соответствующих гарантий."Мы собираемся заключить сделку с Украиной, в рамках которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары", — рассказал Трамп 3 февраля.На следующий день Владимир Зеленский заявил, что открыт к подобной сделке."Мы открыты к тому, что всё это (залежи полезных ископаемых — Ред.) может быть разработано с нашими партнёрами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага обратно своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил ещё в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом", — указал он.Также Зеленский сообщил о контактах с администрацией США, в частности с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом.При этом на самой Украине слова Зеленского вызвали шок. Некоторые вспомнили об обещании Зеленского в 2021 году создать "экономический паспорт украинца" специальным законом."Согласно ему, оплата за использование недр будет накапливаться на счетах украинских детей", - заявлял Зеленский тогда в послании Верховной Раде.По его словам, на связанном с экономическим паспортом счёте будут накапливаться средства от рентных платежей за использование недр."Эти средства - плата за использование наших недр - будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По достижении совершеннолетия дети могут использовать эти накопления для получения образования или покупки собственного жилья", - обещал Зеленский.Однако соответствующий закон так никогда и не был принят, о чём после слов Трампа и Зеленского вспомнили украинцы.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.Все атаки были совершены на Горловском направлении. Всего ВСУ выпустили в общей сложности 21 единицу различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 6 автомобилей и 5 объектов гражданской инфраструктуры.Днём 7 февраля Представительство ДНР в СЦКК дважды сообщало об авиационной опасности в Донецке.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 22 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 22 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Каховка — 4; Днепряны — 3; Каиры — 3; Горностаевка — 3; Алёшки — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Обрывка, Алёшки, Заводовка.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 7 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлки Малиновка и Октябрьский, сёла Красное, Крутой Лог и Ясные Зори подверглись атакам 7 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Малиновка повреждено частное домовладение, в селе Ясные Зори — надворная постройка", — писал губернатор.В Борисовском районе сёла Богун-Городок и Цаповка подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атаке одного беспилотника. Был повреждён легковой автомобиль."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Долгое, Логачёвка и хутору Дубровки нанесены удары 4 беспилотников, 2 из которых были сбиты. В селе Логачёвка, где с 27 октября 2022 года действует режим чрезвычайной ситуации, в результате сброса взрывного устройства на легковой автомобиль погибли три человека. Транспортное средство повреждено", — отмечалось в сводке.В Волоконовском районе по сёлам Борисовка, Коновалово, Новое и хутору Старый в ходе обстрела выпущено 5 боеприпасов и совершены атаки 4 беспилотников, один из которых был сбит. Повреждены 2 автомобиля, газопровод, храм Благовещения Пресвятой Богородицы и Святого Архангела Михаила."В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Дроновка, Казачья Лисица, Козинка, Мощеное и Сподарюшино подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 25 снарядов, и нанесены удары с помощью 3 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. В селе Мощеное повреждён автомобиль", — сообщил Гладков.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Колотиловка и Теребрено в ходе 2 обстрелов выпущено 3 боеприпаса и совершены атаки 3 беспилотников. Повреждён инфраструктурный объект связи."В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Вознесеновка и Муром зафиксированы атаки 15 беспилотников, которые были сбиты. Пострадавших и разрушений нет", — указывалось в сводке.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формирования.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О боях в Курской области – в интервью Кирилла Курбатова с полковником Геннадием Алёхиным.

https://ukraina.ru/20250207/1060889688.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, михаил подоляк, вооруженные силы украины, офис президента, верховная рада, владимир зеленский, украина, россия, сша