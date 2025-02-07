"Выкрикивает какую-то чушь": Пучков объяснил, почему Трамп за сто дней не прекратит войну на Украине - 07.02.2025 Украина.ру
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"Выкрикивает какую-то чушь": Пучков объяснил, почему Трамп за сто дней не прекратит войну на Украине
"Выкрикивает какую-то чушь": Пучков объяснил, почему Трамп за сто дней не прекратит войну на Украине - 07.02.2025 Украина.ру
"Выкрикивает какую-то чушь": Пучков объяснил, почему Трамп за сто дней не прекратит войну на Украине
У людей, которые занимаются политикой серьёзно, не испытывают никакого очарования от слов Трампа. Ничего умного он не заявил ни во время избирательной кампании, ни сейчас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
2025-02-07T05:15
2025-02-07T05:15
новости
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война
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что идея "Америка прежде всего" несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего" и грозит погубить дипломатию, делая ставку на силовое установление мира. Статья об этом была опубликована в журнале "Россия в глобальной политике" 4 февраля.Нельзя сказать, что слова Трампа и его политика чем-то "очаровали Москву", что там все "сидят очарованные" выступлениями президента США. По-моему, такого не происходит, отметил блогер.Теперь Трамп сказал, что для прекращения военного кризиса ему необходимо 100 дней. Но и за это время ничего не прекратится, уверен писатель. У людей, которые занимаются политикой серьёзно, никакого очарования словами Трампа нет, в том числе и в России, указал он."С моей обывательской точки зрения, он вообще не понимает, что и где делать надо. Он наугад, как ночью по тайге, чушь какую-то выкрикивает и пока что оттягивается на своих ближайших союзниках. Тут у него Мексика, Канада, он с ними что-то вытворяет, а те и "вякнуть" в ответ не могут", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, дональд трамп, дмитрий пучков, сергей лавров, украина, мексика, канада, война, союзники, конфликт, сво, спецоперация
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Пучков, Сергей Лавров, Украина, Мексика, Канада, война, союзники, конфликт, СВО, Спецоперация

"Выкрикивает какую-то чушь": Пучков объяснил, почему Трамп за сто дней не прекратит войну на Украине

05:15 07.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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У людей, которые занимаются политикой серьёзно, не испытывают никакого очарования от слов Трампа. Ничего умного он не заявил ни во время избирательной кампании, ни сейчас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что идея "Америка прежде всего" несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего" и грозит погубить дипломатию, делая ставку на силовое установление мира. Статья об этом была опубликована в журнале "Россия в глобальной политике" 4 февраля.
Нельзя сказать, что слова Трампа и его политика чем-то "очаровали Москву", что там все "сидят очарованные" выступлениями президента США. По-моему, такого не происходит, отметил блогер.

"Все сидят и внимательно смотрят, что Трамп говорит. А самое главное — что делает. Ничего умного он не заявил ни во время избирательной кампании, ни сейчас. Были тезисы из серии "я прекращу боевые действия на Украине за одни сутки". Мы видим, что этого не произошло", — указал Пучков.

Теперь Трамп сказал, что для прекращения военного кризиса ему необходимо 100 дней. Но и за это время ничего не прекратится, уверен писатель. У людей, которые занимаются политикой серьёзно, никакого очарования словами Трампа нет, в том числе и в России, указал он.
"С моей обывательской точки зрения, он вообще не понимает, что и где делать надо. Он наугад, как ночью по тайге, чушь какую-то выкрикивает и пока что оттягивается на своих ближайших союзниках. Тут у него Мексика, Канада, он с ними что-то вытворяет, а те и "вякнуть" в ответ не могут", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Вчера, 15:41
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПучковСергей ЛавровУкраинаМексикаКанадавойнасоюзникиконфликтСВОСпецоперация
 
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