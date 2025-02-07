https://ukraina.ru/20250207/1060874855.html

"Выкрикивает какую-то чушь": Пучков объяснил, почему Трамп за сто дней не прекратит войну на Украине

"Выкрикивает какую-то чушь": Пучков объяснил, почему Трамп за сто дней не прекратит войну на Украине - 07.02.2025 Украина.ру

"Выкрикивает какую-то чушь": Пучков объяснил, почему Трамп за сто дней не прекратит войну на Украине

У людей, которые занимаются политикой серьёзно, не испытывают никакого очарования от слов Трампа. Ничего умного он не заявил ни во время избирательной кампании, ни сейчас. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin"

2025-02-07T05:15

2025-02-07T05:15

2025-02-07T05:15

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что идея "Америка прежде всего" несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего" и грозит погубить дипломатию, делая ставку на силовое установление мира. Статья об этом была опубликована в журнале "Россия в глобальной политике" 4 февраля.Нельзя сказать, что слова Трампа и его политика чем-то "очаровали Москву", что там все "сидят очарованные" выступлениями президента США. По-моему, такого не происходит, отметил блогер.Теперь Трамп сказал, что для прекращения военного кризиса ему необходимо 100 дней. Но и за это время ничего не прекратится, уверен писатель. У людей, которые занимаются политикой серьёзно, никакого очарования словами Трампа нет, в том числе и в России, указал он."С моей обывательской точки зрения, он вообще не понимает, что и где делать надо. Он наугад, как ночью по тайге, чушь какую-то выкрикивает и пока что оттягивается на своих ближайших союзниках. Тут у него Мексика, Канада, он с ними что-то вытворяет, а те и "вякнуть" в ответ не могут", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и Николаев на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Завтрак, на который уповает Киев. Что произойдет в Вашингтоне в первый четверг февраля" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250206/1060873101.html

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новости, россия, сша, дональд трамп, дмитрий пучков, сергей лавров, украина, мексика, канада, война, союзники, конфликт, сво, спецоперация