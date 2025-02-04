В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были уже возобновлены, передает агентство Reuters
"Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", - уточняется в публикации.
По данным двух неназванных источников, США первоначально рассматривали возможность полного прекращения поставок оружия Украине.
Как отмечает агентство, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов.
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