В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters - 04.02.2025 Украина.ру
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В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters
В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters - 04.02.2025 Украина.ру
В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters
США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были уже возобновлены, передает агентство Reuters
2025-02-04T09:02
2025-02-04T09:02
сша
украина
киев
дональд трамп
оружие
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"Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", - уточняется в публикации.По данным двух неназванных источников, США первоначально рассматривали возможность полного прекращения поставок оружия Украине.Как отмечает агентство, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов.Подробнее - в материале Сергея Зуева Обеспокоенность Киева призывами РФ и США, перебои с помощью. Главное на Украине на утро 4 февраля на сайте Украина.ру.
сша
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сша, украина, киев, дональд трамп, оружие
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, оружие

В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters

09:02 04.02.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были уже возобновлены, передает агентство Reuters
"Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", - уточняется в публикации.
По данным двух неназванных источников, США первоначально рассматривали возможность полного прекращения поставок оружия Украине.
Как отмечает агентство, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов.
Подробнее - в материале Сергея Зуева Обеспокоенность Киева призывами РФ и США, перебои с помощью. Главное на Украине на утро 4 февраля на сайте Украина.ру.
 
СШАУкраинаКиевДональд Трампоружие
 
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