https://ukraina.ru/20250204/1060785836.html

В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters

В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters - 04.02.2025 Украина.ру

В администрации Трампа спорят о поставках оружия Киеву, их уже приостанавливали - Reuters

США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были уже возобновлены, передает агентство Reuters

2025-02-04T09:02

2025-02-04T09:02

2025-02-04T09:02

сша

украина

киев

дональд трамп

оружие

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"Поставки оружия из США на Украину были ненадолго приостановлены в последние дни, прежде чем возобновиться в выходные", - уточняется в публикации.По данным двух неназванных источников, США первоначально рассматривали возможность полного прекращения поставок оружия Украине.Как отмечает агентство, в администрации президента США Дональда Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов.Подробнее - в материале Сергея Зуева Обеспокоенность Киева призывами РФ и США, перебои с помощью. Главное на Украине на утро 4 февраля на сайте Украина.ру.

сша

украина

киев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, киев, дональд трамп, оружие