https://ukraina.ru/20250201/1060743154.html

Смятение в Минобороны, нападения на ТЦК. Итоги 1 февраля на Украине

Смятение в Минобороны, нападения на ТЦК. Итоги 1 февраля на Украине - 01.02.2025 Украина.ру

Смятение в Минобороны, нападения на ТЦК. Итоги 1 февраля на Украине

В оборонной промышленности Украины произошёл раскол в опасный для страны момент, сообщили западные СМИ. В Пирятине убили сотрудника ТЦК, в Ровно в здании ТЦК прогремел взрыв

2025-02-01T18:35

2025-02-01T18:35

2025-02-01T18:35

эксклюзив

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владимир зеленский

минобороны

вооруженные силы украины

the washington post

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В оборонной промышленности Украины произошел раскол в опасный для страны момент, сообщило издание The Washington Post."Любой скандал в украинском оборонном секторе происходит в опасное для страны время, когда будущее военной помощи США при президенте Дональде Трампе остается неясным",— отмечалось в публикацииЖурналисты указали, что связанный с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и Агентством оборонных закупок скандал может подорвать западную поддержку Киева. Речь идёт в т.ч. и об отстранении директора Агентства Марины Безруковой, а также о разногласиях по поводу её возможного преемника.По информации издания, наблюдательный совет проголосовал за продление полномочий Безруковой, несмотря на противоположную позицию глава Минобороны Украины Умерова.Ранее, 31 января, сама Безрукова в соцсетях опубликовала открытое письмо к Владимиру Зеленскому. Она попросило его вмешаться в конфликтную ситуацию."Суть проблемы заключается не просто в попытке уволить меня, а в фактическом разрушении институции с нарушением всех возможных законов и международных обязательств Украины", — писала Безрукова.По её словам, из-за смены руководителя работа агентства была фактически заблокирована на целую неделю. Безрукова заявила, что такая ситуация угрожает критически важным поставкам для ВСУ, подрывает доверие международных партнёров и вредит безопасности Украины."Обеспечение потребностей ВСУ требует другого темпа работы. Невозможно эффективно управлять агентством, работая несколько часов в день по совместительству", — заявила Безрукова.Она попросила Зеленского о "трёх важных вещах": остановить разрушение Агентства оборонных закупок; гарантировать разрешение конфликта исключительно правовым способом и обеспечить полноценную и стабильную работу Агентства без давления, блокировок и атак.Накануне, 30 января, к Зеленскому обратилась Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины. Украинские оружейники просили Зеленского безотлагательно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг государственного предприятия "Агентство оборонных закупок".В заявлении ассоциации указывалось, что, несмотря на выделение украинским Минфином ещё 3 января 2025 года 19 млрд грн (около 44,92 млрд руб. - Ред.) на закупку вооружения и боеприпасов, Агентство до сих пор не профинансировало ни одного контракта."Такая ситуация уже начала влиять на оборонную промышленность: более 80 предприятий ОПК, которые в прошлом году обеспечили более 30% потребностей армии, не могут получить оплату за выполненные заказы и заключать новые контракты. Последние события, связанные с руководством ГП "АОЗ", фактически парализовали работу агентства, что грозит срывом поставок вооружения минимум на два месяца", — отмечалось в заявлении.Зеленского призвали безотлагательно нормализовать работу Агентства оборонных закупок и гарантировать стабильное финансирование контрактов.Минобороны Украины 31 января в официальном комментарии объяснило, почему уволило Безрукову. По словам министерства, причиной увольнения из-за невыполнения запланированных поставок для фронта, замечания от Генштаба относительно некачественного планирования закупок, проблем с коммуникацией и утечки закрытой информации, которые станут отдельным предметом рассмотрения правоохранительных органов. Ситуация осложнилась разногласиями во взглядах с наблюдательным советом АОЗ и его председателем Юрием Джигиром."При принятии Марины Безруковой на работу в агентство в январе 2024 года контракт с ней был заключён министерством обороны, которое действовало от собственного имени как уполномоченный орган управления агентством. Законом установлено, что изменение контракта происходит по согласию его сторон. Следовательно, продление контракта с Мариной Безруковой требовало согласия Минобороны. Несмотря на это, 23 января 2025 года председатель наблюдательного совета Юрий Джигир подписал дополнительное соглашение без соответствующего согласования с министерством обороны. Этим он вышел за пределы своих полномочий, определенных законом и уставом предприятия", — указывалось в заявлении министерства.Из-за конфликта с наблюдательным советом министерство обороны отозвало оттуда представителей государства Джигира, а также главу фонда "Повернись живим" ("Вернись живым", — Ред.) Тараса Чмута, после чего он стал неправомочным: в совете осталось только два члена из пяти. Полномочия перешли к министерству, подчеркнули в Минобороны Украины. Это предоставило право уволить Безрукову и назначить другого руководителя.Министерство обороны также обратилось в правоохранительные органы для расследования и правовой оценки действий Безруковой.Сама Безрукова ранее неоднократно критиковала Минобороны Украины за вмешательство в работу Агентства.Началось?Днём 1 февраля Сухопутные войска ВСУ сообщили о нападении на сотрудника ТЦК (аналог российского военкомата, — Ред.)."1 февраля 2025 на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру произошел вопиющий случай – вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных", — указывалось в сообщении.Командование Сухопутных войск решительно осудило произошедшее и потребовало строжайшего наказания для виновных."Убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки. На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия. В Полтавской области введена специальная операция "Сирена", осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами сопредельных регионов. Командование Сухопутных войск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего Полтавского РТЦК и СП, и уверяет, что его смерть не останется безнаказанной. Призываем граждан предоставлять любую информацию, которая может помочь в установлении места нахождения нападающего и исчезнувшего вместе с ним военнообязанного", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале Сухопутных войск.Случившееся назвали началом атак на ТЦК."Думаю этот почин будет набирать обороты, тем более что по сообщениям с той стороны, фактически начата бусифицикация 18 летних парней. Их просто жёстко избивают, требуя "добровольно" подписать контракт. Так что признаки агонии режима налицо, закручивание гаек дошло до максимума, теперь только ждём, когда сорвётся резьба. И да, это означает что нельзя сейчас с ними никаких фактических переговоров. Максимум "поговорить о поговорить", не прекращая давить. Что собственно сейчас и происходит", - отметил инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Вечером 1 февраля стало известно о взрыве ТЦК в Ровно."В Ровно взрыв в здании областного ТЦК, пишут местные паблики. Предварительно есть погибшие. На место едут машины "скорой помощи". Паблики сообщают, что в здании военкомата выбиты окна, а движение вокруг него перекрыто, и никого не пропускают", - написало в 18:02 украинское издание "Страна".Подробности произошедшего выясняются.Тем временем в сети растёт негодование по поводу крайней жестокости, с которой ведут себя сотрудники ТЦК и СП, а также ужесточения мобилизации.О тревогах украинских военных и экспертов — в статье Дмитрия Ковалевича "Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов".

https://ukraina.ru/20250201/1060740506.html

https://ukraina.ru/20250201/1060737580.html

https://ukraina.ru/20250131/1060727724.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, ровно, киев, рустем умеров, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины, the washington post