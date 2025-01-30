https://ukraina.ru/20250130/1060702893.html
Дело о русском мате: "Слуги народа" отлучают Порошенко от Рады из-за фантомных болей Зеленского
Дело о русском мате: "Слуги народа" отлучают Порошенко от Рады из-за фантомных болей Зеленского - 30.01.2025 Украина.ру
Дело о русском мате: "Слуги народа" отлучают Порошенко от Рады из-за фантомных болей Зеленского
Парламентский комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде Украины отстранить экс-президента, председателя Партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода. Этот факт подтвердила сопредседатель фракции Ирина Геращенко
2025-01-30T18:19
2025-01-30T18:19
2025-01-30T18:53
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слуга народа
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Уточняется, что с соответствующей инициативой выступил глава гуманитарного комитета от правящей "Слуги народа" Никита Потураев. Он обвинил Порошенко в "оскорблении" депутата Богдана Яременко. В "Евросолидарности" с этим не согласны и утверждают, что это Яременко пытался избить экс-президента прямо в сессионном зале, за что и получил от Порошенко "нецензурный ответ".В четверг, 30 января, выступая на заседании Регламентного комитета по вопросу Потураева Геращенко заострила внимание на том, что "именно "Слуги народа" сделали нормой в сессионном зале нецензурщину, хамство и обесценивание оппозиции".Она напомнила, что и сам Владимир Зеленский в одном из недавних международных интервью "употреблял русские матерные слова в адрес западных союзников Украины", а глава "Слуги" Давид Арахамия и многие другие депутаты его фракции в принципе разговаривают на русских матах.Геращенко назвала происходящее "маразмом", а Регламентный комитет - комсомольским собранием, где рассматривали "хулигана Порошенко", когда внутренние проблемы нужно решать самому парламенту. "В политических кругах активно расходятся слухи, что против экс-президента хотят ввести санкции СНБО. Официальных подтверждений этому нет, однако о санкциях пишут телеграмм-каналы, ориентированные на ОП (Офис президента Украины. - Ред.). И сами соратники экс-президента по этому поводу делают заявления. У Зеленского уже давно откровенно враждебные отношения с Порошенко", - отметило украинское издание "Страна.ua".Журналисты напомнили, что против экс-президента еще в 2022 году были выдвинуты подозрения по многим уголовным статьям, включая "Госизмену", и многие ожидали , что Зеленский обязательно отправит своего предшественника в тюрьму. Но этого так и не произошло. На какое-то время история затихла, но сейчас ситуация для Порошенко изменилась, уверена "Страна", ведь президента США Джо Байдена, препятствовавшего уголовному преследованию экс-президента.Однако это - мелочи по сравнению с тем, что перед киевским режимом замаячила перспектива ненавистных ему выборов, уверены журналисты "Страны". И дело не в том, что Зеленский боится, что Порошенко займет его кабинет на Банковой.Довольно крипово на фоне этой истории выглядят арест имущества сына бывшего президента Алексея Порошенко и презентация сладостей для ВСУ, сделанная самим Петром Порошенко во второй половине декабря.А именно, сразу после сообщений о том, что Порошенко проворачивал махинации с военными пожертвованиями соотечественников, складывая большую их часть в свой карман, экс-президент "подарил" украинской армии шоколад, который не тает в боевых условиях. Презент в стране оценили как глумление и издевательство.Не добавляет очков бывшему лидеру страны и история с уклонением от военной службы его сына Алексея. В четверг, 30 января, телеграм-канал "Денацификация UA" сообщил, что Петр Порошенко оплатил долг наследника размером в 56 тысяч гривен, то есть чуть больше 130 тысяч рублей.Такой штраф сбежавший в Лондон сын олигарха получил за то, что игнорировал повестки от военкомов. Долгое время эта сумма "висела" в неоплаченных, однако накануне стало известно, что имущество Алексея Порошенко арестовано."Олигарх Порошенко настолько любит деньги, что был вынужден признать своего беглого сына ухилянтом и уплатить штраф. Петр сделал это, чтобы снять арест с имущества, переписанного на сына. Почему сын Порошенко не пошел защищать Украину, а сбежал? На каком основании, будучи офицером, снялся с учета? Почему не встал на учет, как того требует закон? И вопрос к Порошенко-старшему: почему он не связывает будущее своего рода с Украиной? Ведь ни один из его детей здесь не живет и не планирует жить в будущем!" - прокомментировал ситуацию украинский эксперт Валентин Гладких.Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв отметил в комментарии для издания Украина.ру, что версия "Страны.ua" о том, что Зеленский боится не нового пришествия Порошенко, а его возможного влияния на победу третьего лица, не лишена смысла. Он добавил, что также у Порошенко долгое время была крыша в виде американских демократов, так как он оказал личную услугу Байдену в деле с его сыном Хантером. И Зеленскому долго не разрешали трогать Порошенко. Теперь, когда Байден проиграл, главарь киевского режима очевидно захочет свести счеты с Порошенко. Царёв уверен, что для этого он использовал еще не весь арсенал средств, и история только начинается.Интересно, что во всех этих обстоятельствах Порошенко-старший не унывает и не оставляет своих президентских амбиций. Об этом - материал автора издания Украина.ру Михаила Павлива Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть.Что говорят об обострении конфликта Зеленского и Порошенко на Украине, узнала автор издания Украина.ру Виктория Титова в материале Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко.* Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, украина, сша, банковая, петр порошенко, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада, слуга народа, рада, мат, эксклюзив
Дело о русском мате: "Слуги народа" отлучают Порошенко от Рады из-за фантомных болей Зеленского
18:19 30.01.2025 (обновлено: 18:53 30.01.2025)
Парламентский комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде Украины отстранить экс-президента, председателя Партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода. Этот факт подтвердила сопредседатель фракции Ирина Геращенко
Уточняется, что с соответствующей инициативой выступил глава гуманитарного комитета от правящей "Слуги народа" Никита Потураев. Он обвинил Порошенко в "оскорблении" депутата Богдана Яременко. В "Евросолидарности" с этим не согласны и утверждают, что это Яременко пытался избить экс-президента прямо в сессионном зале, за что и получил от Порошенко "нецензурный ответ".
В четверг, 30 января, выступая на заседании Регламентного комитета по вопросу Потураева Геращенко заострила внимание на том, что "именно "Слуги народа" сделали нормой в сессионном зале нецензурщину, хамство и обесценивание оппозиции".
"Я лично обращала внимание - под стенограмму - председателя Верховной Рады на то, что в секторе "Слуги" разговаривают между собой сплошным русским матом. <...> Если вы хотите Петра Алексеевича на полгода как лидера оппозиции лишить права присутствовать на заседании Верховной Рады Украины, как это коррелируется с открытием кластера "Основы" Европейского Союза? Готовы ли вы нести ответственность за то, что вы сорвете лично вашим решением открытие кластера "Основы"?", - возмутилась депутат.
Она напомнила, что и сам Владимир Зеленский
в одном из недавних международных интервью "употреблял русские матерные слова в адрес западных союзников Украины", а глава "Слуги" Давид Арахамия
и многие другие депутаты его фракции в принципе разговаривают на русских матах.
Геращенко назвала происходящее "маразмом", а Регламентный комитет - комсомольским собранием, где рассматривали "хулигана Порошенко", когда внутренние проблемы нужно решать самому парламенту.
"В политических кругах активно расходятся слухи, что против экс-президента хотят ввести санкции СНБО. Официальных подтверждений этому нет, однако о санкциях пишут телеграмм-каналы, ориентированные на ОП (Офис президента Украины. - Ред.). И сами соратники экс-президента по этому поводу делают заявления. У Зеленского уже давно откровенно враждебные отношения с Порошенко", - отметило украинское издание "Страна.ua".
Журналисты напомнили, что против экс-президента еще в 2022 году были выдвинуты подозрения по многим уголовным статьям, включая "Госизмену", и многие ожидали , что Зеленский обязательно отправит своего предшественника в тюрьму. Но этого так и не произошло. На какое-то время история затихла, но сейчас ситуация для Порошенко изменилась, уверена "Страна", ведь президента США Джо Байдена
, препятствовавшего уголовному преследованию экс-президента.
Однако это - мелочи по сравнению с тем, что перед киевским режимом замаячила перспектива ненавистных ему выборов, уверены журналисты "Страны". И дело не в том, что Зеленский боится, что Порошенко займет его кабинет на Банковой
.
"Больше беспокойства вызывает созданная Порошенко политическая инфраструктура - партия с разветвленной оргструктурой, информационные ресурсы, а также большая активность в соцсетях и вообще в медийном поле сторонников экс-президента. Они, по сути, остались единственной группой внутри Украины, которая постоянна и очень жестко "мочит" Зеленского по самым разным вопросам. И вся эта инфраструктура может быть предоставлена Петром Порошенко в пользование любому опасному конкуренту Зеленского на выборах. Например - Валерию Залужному", - отметило издание.
Довольно крипово на фоне этой истории выглядят арест имущества сына бывшего президента Алексея Порошенко и презентация
сладостей для ВСУ
, сделанная самим Петром Порошенко во второй половине декабря.
А именно, сразу после сообщений о том, что Порошенко проворачивал махинации с военными пожертвованиями соотечественников, складывая большую их часть в свой карман, экс-президент "подарил" украинской армии шоколад, который не тает в боевых условиях. Презент в стране оценили как глумление и издевательство.
Не добавляет очков бывшему лидеру страны и история с уклонением от военной службы его сына Алексея. В четверг, 30 января, телеграм-канал "Денацификация UA" сообщил
, что Петр Порошенко оплатил долг наследника размером в 56 тысяч гривен, то есть чуть больше 130 тысяч рублей.
Такой штраф сбежавший в Лондон
сын олигарха получил за то, что игнорировал повестки от военкомов. Долгое время эта сумма "висела" в неоплаченных, однако накануне стало известно, что имущество Алексея Порошенко арестовано.
"Олигарх Порошенко настолько любит деньги, что был вынужден признать своего беглого сына ухилянтом и уплатить штраф. Петр сделал это, чтобы снять арест с имущества, переписанного на сына. Почему сын Порошенко не пошел защищать Украину, а сбежал? На каком основании, будучи офицером, снялся с учета? Почему не встал на учет, как того требует закон? И вопрос к Порошенко-старшему: почему он не связывает будущее своего рода с Украиной? Ведь ни один из его детей здесь не живет и не планирует жить в будущем!" - прокомментировал ситуацию украинский эксперт Валентин Гладких.
Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв отметил в комментарии для издания Украина.ру, что версия "Страны.ua" о том, что Зеленский боится не нового пришествия Порошенко, а его возможного влияния на победу третьего лица, не лишена смысла.
"Порошенко действительно может помочь кому-то другому. У него есть опыт, у него есть связи, он умеет выигрывать выборы, это мастодонт украинской политики. Но вопрос не в этом. Это психологическая травма Зеленского. Он фактически еще как бы не вышел из своих выборов. Он выиграл у Порошенко, но до сих пор видит его своим соперником. В свое время главным соперником Януковича была Юлия Тимошенко, и потом он видел ее своей главной угрозой, хотя она таковой не являлась. Именно поэтому он посадил ее в тюрьму, из-за чего получил конфликт с мировым сообществом. Он специально с подачи [экс-главы администрации] Сергея Левочкина запустил три проекта: Ляшко, Кличко и Тягнибок. Они должны были разорвать на себя электорат Тимошенко. Но так уж получилось, что из кресла его вынесли как раз не Тимошенко, а [лидер Радикальной партии Олег] Ляшко, [мэр Киева Виталий] Кличко, [нацист Олег] Тягнибок и еще [экс-премьер Арсений] Яценюк", - пояснил Царёв.
Он добавил, что также у Порошенко долгое время была крыша в виде американских демократов, так как он оказал личную услугу Байдену в деле с его сыном Хантером. И Зеленскому долго не разрешали трогать Порошенко. Теперь, когда Байден проиграл, главарь киевского режима очевидно захочет свести счеты с Порошенко. Царёв уверен, что для этого он использовал еще не весь арсенал средств, и история только начинается.
Интересно, что во всех этих обстоятельствах Порошенко-старший не унывает и не оставляет своих президентских амбиций. Об этом - материал автора издания Украина.ру Михаила Павлива Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть. Что говорят об обострении конфликта Зеленского и Порошенко на Украине, узнала автор издания Украина.ру Виктория Титова в материале Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко. * Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.