Дело о русском мате: "Слуги народа" отлучают Порошенко от Рады из-за фантомных болей Зеленского - 30.01.2025 Украина.ру
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Дело о русском мате: "Слуги народа" отлучают Порошенко от Рады из-за фантомных болей Зеленского
Дело о русском мате: "Слуги народа" отлучают Порошенко от Рады из-за фантомных болей Зеленского - 30.01.2025 Украина.ру
Дело о русском мате: "Слуги народа" отлучают Порошенко от Рады из-за фантомных болей Зеленского
Парламентский комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде Украины отстранить экс-президента, председателя Партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода. Этот факт подтвердила сопредседатель фракции Ирина Геращенко
2025-01-30T18:19
2025-01-30T18:53
новости
украина
сша
банковая
петр порошенко
владимир зеленский
ирина геращенко
верховная рада
слуга народа
рада
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Уточняется, что с соответствующей инициативой выступил глава гуманитарного комитета от правящей "Слуги народа" Никита Потураев. Он обвинил Порошенко в "оскорблении" депутата Богдана Яременко. В "Евросолидарности" с этим не согласны и утверждают, что это Яременко пытался избить экс-президента прямо в сессионном зале, за что и получил от Порошенко "нецензурный ответ".В четверг, 30 января, выступая на заседании Регламентного комитета по вопросу Потураева Геращенко заострила внимание на том, что "именно "Слуги народа" сделали нормой в сессионном зале нецензурщину, хамство и обесценивание оппозиции".Она напомнила, что и сам Владимир Зеленский в одном из недавних международных интервью "употреблял русские матерные слова в адрес западных союзников Украины", а глава "Слуги" Давид Арахамия и многие другие депутаты его фракции в принципе разговаривают на русских матах.Геращенко назвала происходящее "маразмом", а Регламентный комитет - комсомольским собранием, где рассматривали "хулигана Порошенко", когда внутренние проблемы нужно решать самому парламенту. "В политических кругах активно расходятся слухи, что против экс-президента хотят ввести санкции СНБО. Официальных подтверждений этому нет, однако о санкциях пишут телеграмм-каналы, ориентированные на ОП (Офис президента Украины. - Ред.). И сами соратники экс-президента по этому поводу делают заявления. У Зеленского уже давно откровенно враждебные отношения с Порошенко", - отметило украинское издание "Страна.ua".Журналисты напомнили, что против экс-президента еще в 2022 году были выдвинуты подозрения по многим уголовным статьям, включая "Госизмену", и многие ожидали , что Зеленский обязательно отправит своего предшественника в тюрьму. Но этого так и не произошло. На какое-то время история затихла, но сейчас ситуация для Порошенко изменилась, уверена "Страна", ведь президента США Джо Байдена, препятствовавшего уголовному преследованию экс-президента.Однако это - мелочи по сравнению с тем, что перед киевским режимом замаячила перспектива ненавистных ему выборов, уверены журналисты "Страны". И дело не в том, что Зеленский боится, что Порошенко займет его кабинет на Банковой.Довольно крипово на фоне этой истории выглядят арест имущества сына бывшего президента Алексея Порошенко и презентация сладостей для ВСУ, сделанная самим Петром Порошенко во второй половине декабря.А именно, сразу после сообщений о том, что Порошенко проворачивал махинации с военными пожертвованиями соотечественников, складывая большую их часть в свой карман, экс-президент "подарил" украинской армии шоколад, который не тает в боевых условиях. Презент в стране оценили как глумление и издевательство.Не добавляет очков бывшему лидеру страны и история с уклонением от военной службы его сына Алексея. В четверг, 30 января, телеграм-канал "Денацификация UA" сообщил, что Петр Порошенко оплатил долг наследника размером в 56 тысяч гривен, то есть чуть больше 130 тысяч рублей.Такой штраф сбежавший в Лондон сын олигарха получил за то, что игнорировал повестки от военкомов. Долгое время эта сумма "висела" в неоплаченных, однако накануне стало известно, что имущество Алексея Порошенко арестовано."Олигарх Порошенко настолько любит деньги, что был вынужден признать своего беглого сына ухилянтом и уплатить штраф. Петр сделал это, чтобы снять арест с имущества, переписанного на сына. Почему сын Порошенко не пошел защищать Украину, а сбежал? На каком основании, будучи офицером, снялся с учета? Почему не встал на учет, как того требует закон? И вопрос к Порошенко-старшему: почему он не связывает будущее своего рода с Украиной? Ведь ни один из его детей здесь не живет и не планирует жить в будущем!" - прокомментировал ситуацию украинский эксперт Валентин Гладких.Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв отметил в комментарии для издания Украина.ру, что версия "Страны.ua" о том, что Зеленский боится не нового пришествия Порошенко, а его возможного влияния на победу третьего лица, не лишена смысла. Он добавил, что также у Порошенко долгое время была крыша в виде американских демократов, так как он оказал личную услугу Байдену в деле с его сыном Хантером. И Зеленскому долго не разрешали трогать Порошенко. Теперь, когда Байден проиграл, главарь киевского режима очевидно захочет свести счеты с Порошенко. Царёв уверен, что для этого он использовал еще не весь арсенал средств, и история только начинается.Интересно, что во всех этих обстоятельствах Порошенко-старший не унывает и не оставляет своих президентских амбиций. Об этом - материал автора издания Украина.ру Михаила Павлива Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть.Что говорят об обострении конфликта Зеленского и Порошенко на Украине, узнала автор издания Украина.ру Виктория Титова в материале Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко.* Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, украина, сша, банковая, петр порошенко, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада, слуга народа, рада, мат, эксклюзив
Новости, Украина, США, Банковая, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Верховная Рада, Слуга народа, Рада, мат, Эксклюзив

Дело о русском мате: "Слуги народа" отлучают Порошенко от Рады из-за фантомных болей Зеленского

18:19 30.01.2025 (обновлено: 18:53 30.01.2025)
 
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Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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Марина Полякова
автор Украина.ру
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Парламентский комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде Украины отстранить экс-президента, председателя Партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко от пленарных заседаний на полгода. Этот факт подтвердила сопредседатель фракции Ирина Геращенко
Уточняется, что с соответствующей инициативой выступил глава гуманитарного комитета от правящей "Слуги народа" Никита Потураев. Он обвинил Порошенко в "оскорблении" депутата Богдана Яременко. В "Евросолидарности" с этим не согласны и утверждают, что это Яременко пытался избить экс-президента прямо в сессионном зале, за что и получил от Порошенко "нецензурный ответ".
В четверг, 30 января, выступая на заседании Регламентного комитета по вопросу Потураева Геращенко заострила внимание на том, что "именно "Слуги народа" сделали нормой в сессионном зале нецензурщину, хамство и обесценивание оппозиции".

"Я лично обращала внимание - под стенограмму - председателя Верховной Рады на то, что в секторе "Слуги" разговаривают между собой сплошным русским матом. <...> Если вы хотите Петра Алексеевича на полгода как лидера оппозиции лишить права присутствовать на заседании Верховной Рады Украины, как это коррелируется с открытием кластера "Основы" Европейского Союза? Готовы ли вы нести ответственность за то, что вы сорвете лично вашим решением открытие кластера "Основы"?", - возмутилась депутат.

Она напомнила, что и сам Владимир Зеленский в одном из недавних международных интервью "употреблял русские матерные слова в адрес западных союзников Украины", а глава "Слуги" Давид Арахамия и многие другие депутаты его фракции в принципе разговаривают на русских матах.
Геращенко назвала происходящее "маразмом", а Регламентный комитет - комсомольским собранием, где рассматривали "хулигана Порошенко", когда внутренние проблемы нужно решать самому парламенту.
"В политических кругах активно расходятся слухи, что против экс-президента хотят ввести санкции СНБО. Официальных подтверждений этому нет, однако о санкциях пишут телеграмм-каналы, ориентированные на ОП (Офис президента Украины. - Ред.). И сами соратники экс-президента по этому поводу делают заявления. У Зеленского уже давно откровенно враждебные отношения с Порошенко", - отметило украинское издание "Страна.ua".
Журналисты напомнили, что против экс-президента еще в 2022 году были выдвинуты подозрения по многим уголовным статьям, включая "Госизмену", и многие ожидали , что Зеленский обязательно отправит своего предшественника в тюрьму. Но этого так и не произошло. На какое-то время история затихла, но сейчас ситуация для Порошенко изменилась, уверена "Страна", ведь президента США Джо Байдена, препятствовавшего уголовному преследованию экс-президента.
Однако это - мелочи по сравнению с тем, что перед киевским режимом замаячила перспектива ненавистных ему выборов, уверены журналисты "Страны". И дело не в том, что Зеленский боится, что Порошенко займет его кабинет на Банковой.
"Больше беспокойства вызывает созданная Порошенко политическая инфраструктура - партия с разветвленной оргструктурой, информационные ресурсы, а также большая активность в соцсетях и вообще в медийном поле сторонников экс-президента. Они, по сути, остались единственной группой внутри Украины, которая постоянна и очень жестко "мочит" Зеленского по самым разным вопросам. И вся эта инфраструктура может быть предоставлена Петром Порошенко в пользование любому опасному конкуренту Зеленского на выборах. Например - Валерию Залужному", - отметило издание.
Довольно крипово на фоне этой истории выглядят арест имущества сына бывшего президента Алексея Порошенко и презентация сладостей для ВСУ, сделанная самим Петром Порошенко во второй половине декабря.
А именно, сразу после сообщений о том, что Порошенко проворачивал махинации с военными пожертвованиями соотечественников, складывая большую их часть в свой карман, экс-президент "подарил" украинской армии шоколад, который не тает в боевых условиях. Презент в стране оценили как глумление и издевательство.
© "Европейская солидарность" Фото: Порошенко представил шоколад для ВСУ
Фото: Порошенко представил шоколад для ВСУ
© "Европейская солидарность"
Фото: Порошенко представил шоколад для ВСУ
Не добавляет очков бывшему лидеру страны и история с уклонением от военной службы его сына Алексея. В четверг, 30 января, телеграм-канал "Денацификация UA" сообщил, что Петр Порошенко оплатил долг наследника размером в 56 тысяч гривен, то есть чуть больше 130 тысяч рублей.
Такой штраф сбежавший в Лондон сын олигарха получил за то, что игнорировал повестки от военкомов. Долгое время эта сумма "висела" в неоплаченных, однако накануне стало известно, что имущество Алексея Порошенко арестовано.
"Олигарх Порошенко настолько любит деньги, что был вынужден признать своего беглого сына ухилянтом и уплатить штраф. Петр сделал это, чтобы снять арест с имущества, переписанного на сына. Почему сын Порошенко не пошел защищать Украину, а сбежал? На каком основании, будучи офицером, снялся с учета? Почему не встал на учет, как того требует закон? И вопрос к Порошенко-старшему: почему он не связывает будущее своего рода с Украиной? Ведь ни один из его детей здесь не живет и не планирует жить в будущем!" - прокомментировал ситуацию украинский эксперт Валентин Гладких.
Депутат Верховной Рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв отметил в комментарии для издания Украина.ру, что версия "Страны.ua" о том, что Зеленский боится не нового пришествия Порошенко, а его возможного влияния на победу третьего лица, не лишена смысла.

"Порошенко действительно может помочь кому-то другому. У него есть опыт, у него есть связи, он умеет выигрывать выборы, это мастодонт украинской политики. Но вопрос не в этом. Это психологическая травма Зеленского. Он фактически еще как бы не вышел из своих выборов. Он выиграл у Порошенко, но до сих пор видит его своим соперником. В свое время главным соперником Януковича была Юлия Тимошенко, и потом он видел ее своей главной угрозой, хотя она таковой не являлась. Именно поэтому он посадил ее в тюрьму, из-за чего получил конфликт с мировым сообществом. Он специально с подачи [экс-главы администрации] Сергея Левочкина запустил три проекта: Ляшко, Кличко и Тягнибок. Они должны были разорвать на себя электорат Тимошенко. Но так уж получилось, что из кресла его вынесли как раз не Тимошенко, а [лидер Радикальной партии Олег] Ляшко, [мэр Киева Виталий] Кличко, [нацист Олег] Тягнибок и еще [экс-премьер Арсений] Яценюк", - пояснил Царёв.

Он добавил, что также у Порошенко долгое время была крыша в виде американских демократов, так как он оказал личную услугу Байдену в деле с его сыном Хантером. И Зеленскому долго не разрешали трогать Порошенко. Теперь, когда Байден проиграл, главарь киевского режима очевидно захочет свести счеты с Порошенко. Царёв уверен, что для этого он использовал еще не весь арсенал средств, и история только начинается.
Интересно, что во всех этих обстоятельствах Порошенко-старший не унывает и не оставляет своих президентских амбиций. Об этом - материал автора издания Украина.ру Михаила Павлива Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть.
Что говорят об обострении конфликта Зеленского и Порошенко на Украине, узнала автор издания Украина.ру Виктория Титова в материале Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко.
* Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
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