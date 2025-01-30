Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко - 30.01.2025 Украина.ру
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Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко
Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко - 30.01.2025 Украина.ру
Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко
Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Петра Порошенко от заседаний на полгода из-за оскорблений коллеги-депутата. Окончательное голосование в Раде запланировано на будущей неделе.
2025-01-30T17:37
2025-01-30T17:37
эксклюзив
украина
петр порошенко
владимир зеленский
соцсети
эксперты
верховная рада
опзж
сша
россия
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Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко объяснил такую инициативу тем, что Порошенко пропустил 65% голосований в парламенте. Сам же Порошенко в интервью "Суспильному" назвал документы, за которые голосуют в Верховной Раде, хламом, а для него самого важнее помогать армии и ездить за границу с лоббистскими проектами. О начале предвыборной гонки без объявленных выборов – украинские эксперты на своих страницах в соцсетях.Общественный деятель Дмитрий СпивакУ Петра Порошенко черная полоса: сначала оштрафовали сына-ухылянта, теперь же "главный патриот страны" может лишиться пленарных заседаний. На целых полгода. За соответствующую рекомендацию проголосовал регламентный комитет парламента. С инициативой выступил Никита Потураев, обвинив Порошенко в "оскорблении" депутата Богдана Яременко. Месяц назад "Евросолидарность" заявляла, что Яременко пытался побить Порошенко прямо в сессионном зале. "Слуги" заявляют, что в ходе того конфликта Порошенко нецензурно высказался о Яременко. Ну, ничего. Теперь появится больше времени для политического пиара и видосиков.Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина ГеращенкоСегодняшнее решение об отстранении Петра Порошенко на полгода от депутатской работы в зале проголосовано "слугами" и ОПЗЖ. Исключительно! ... Логично, все, кто тычет их носом в коррупцию, непрофессионализм, политическую цензуру, неподготовку к войне, уничтожение государственных институций – это враги. Оппозиция, генералы, армия, децентрализация – это их враги.... "Слуги" и ОПЗЖ спровоцировали глубокий парламентский кризис в критический для Украины момент. Слуги и ОПЗЖ будут нести ответственность за провал евроинтеграции. Ибо ЕС никогда не откроет переговорные кластеры стране, в которой оппозицию лишают на полгода права заседать в ВР. Это точно не Белоруссия? Не Россия? Не Грузия? Потому что почерк власти очень похож... Это политическая расправа, свидетельствующая, что власть сорвалась с тормозов и потеряла последние капли здравого смысла.Журналист Диана ПанченкоЦентробежные процессы на Украине усиливаются. Все едят всех.- Зеленский воюет со всеми. Все ненавидят Зеленского.- Имущество Порошенко-младшего арестовано. Петра Алексеевича отстранили от работы в парламенте. - Кличко обвинил Зеленского в узурпации власти. Зеленский обыскивает бордели Кличко. - Ермак воюет с Арахамией, которого позвали на инаугурацию... Оживились олигархи, активизировав вливания в свои проекты. Билецкий*, Залужный, Разумков, Кличко-младший – новые-старые креатуры. Тимошенко жалуется, что Украину сдают в рабство США. Небольшой совет разочарованным и доверчивым украинцам. Задавайте кандидатам на очередного гетмана всего два вопроса:- Как строить отношения с Россией после войны? - Кто и за какие деньги будет отстраивать Украину? Ни у одного из вышеупомянутых ответов, поверьте, нет. И нет идей. Главное – спасти людей. Но единственный выход – полная зависимость от США или РФ с потерей суверенитета. У кого будет смелость это озвучить?Журналист Антон ГураВыборы без выбора ещё ближе, чем кто-либо из вас думает. Пишут Регламентный комитет рекомендовал отстранить Порошенко на полгода от заседаний ВР Проголосовали все кроме близкого и преданного человека Медведчука. Лично Медведчук запретил Загороднему не голосовать против Порошенко. Ну что, вот теперь адекватным понятно, что уже готовится в стране. Вы там воюйте, не обращайте внимания. А как всё закончится, можете не требовать ничего, ведь этой власти уже не будет и вам так и скажут "я вас туда не посылал".Народный депутат Макс БужанскийПредложение регламентного комитета отстранить Порошенко от участия в заседаниях Верховной Рады на полгода не поддерживаю. Я считаю, что мучить Петра Алексеевича нужно прямо в зале, если есть желание, повод и готовность потягаться с ним, с удовольствием играл в эту игру долгие годы. А выгонять никуда нельзя, вдруг там его будут мучить другие?* внесён в РФ в список экстремистов и террористовКто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, украина, петр порошенко, владимир зеленский, соцсети, эксперты, верховная рада, опзж, сша, россия
Эксклюзив, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, соцсети, эксперты, Верховная Рада, ОПЗЖ, США, Россия

Чужой против Хищника: Зеленский всерьёз взялся за Порошенко

17:37 30.01.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Петра Порошенко от заседаний на полгода из-за оскорблений коллеги-депутата. Окончательное голосование в Раде запланировано на будущей неделе.
Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко объяснил такую инициативу тем, что Порошенко пропустил 65% голосований в парламенте. Сам же Порошенко в интервью "Суспильному" назвал документы, за которые голосуют в Верховной Раде, хламом, а для него самого важнее помогать армии и ездить за границу с лоббистскими проектами.
О начале предвыборной гонки без объявленных выборов – украинские эксперты на своих страницах в соцсетях.
Общественный деятель Дмитрий Спивак
У Петра Порошенко черная полоса: сначала оштрафовали сына-ухылянта, теперь же "главный патриот страны" может лишиться пленарных заседаний. На целых полгода.
За соответствующую рекомендацию проголосовал регламентный комитет парламента. С инициативой выступил Никита Потураев, обвинив Порошенко в "оскорблении" депутата Богдана Яременко. Месяц назад "Евросолидарность" заявляла, что Яременко пытался побить Порошенко прямо в сессионном зале. "Слуги" заявляют, что в ходе того конфликта Порошенко нецензурно высказался о Яременко.
Ну, ничего. Теперь появится больше времени для политического пиара и видосиков.
Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко
Сегодняшнее решение об отстранении Петра Порошенко на полгода от депутатской работы в зале проголосовано "слугами" и ОПЗЖ. Исключительно!
... Логично, все, кто тычет их носом в коррупцию, непрофессионализм, политическую цензуру, неподготовку к войне, уничтожение государственных институций – это враги. Оппозиция, генералы, армия, децентрализация – это их враги.
06:00
Зеленского придется убрать: Селезнев о том, почему после Трампа на Украине забурлила политическая жизньПолитическая жизнь на Украине в последнее время оживилась. Киевский режим ввел новый каскад санкций против политиков внутри страны. При этом на инаугурации Трампа многие с удивлением заметили Юлию Тимошенко. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
... "Слуги" и ОПЗЖ спровоцировали глубокий парламентский кризис в критический для Украины момент. Слуги и ОПЗЖ будут нести ответственность за провал евроинтеграции. Ибо ЕС никогда не откроет переговорные кластеры стране, в которой оппозицию лишают на полгода права заседать в ВР.
Это точно не Белоруссия? Не Россия? Не Грузия? Потому что почерк власти очень похож... Это политическая расправа, свидетельствующая, что власть сорвалась с тормозов и потеряла последние капли здравого смысла.
Журналист Диана Панченко
Центробежные процессы на Украине усиливаются. Все едят всех.
- Зеленский воюет со всеми. Все ненавидят Зеленского.
- Имущество Порошенко-младшего арестовано. Петра Алексеевича отстранили от работы в парламенте.
- Кличко обвинил Зеленского в узурпации власти. Зеленский обыскивает бордели Кличко.
- Ермак воюет с Арахамией, которого позвали на инаугурацию... Оживились олигархи, активизировав вливания в свои проекты. Билецкий*, Залужный, Разумков, Кличко-младший – новые-старые креатуры. Тимошенко жалуется, что Украину сдают в рабство США.
Небольшой совет разочарованным и доверчивым украинцам. Задавайте кандидатам на очередного гетмана всего два вопроса:
- Как строить отношения с Россией после войны?
- Кто и за какие деньги будет отстраивать Украину?
Ни у одного из вышеупомянутых ответов, поверьте, нет. И нет идей. Главное – спасти людей. Но единственный выход – полная зависимость от США или РФ с потерей суверенитета. У кого будет смелость это озвучить?
Журналист Антон Гура
Выборы без выбора ещё ближе, чем кто-либо из вас думает. Пишут Регламентный комитет рекомендовал отстранить Порошенко на полгода от заседаний ВР Проголосовали все кроме близкого и преданного человека Медведчука. Лично Медведчук запретил Загороднему не голосовать против Порошенко.
Ну что, вот теперь адекватным понятно, что уже готовится в стране. Вы там воюйте, не обращайте внимания. А как всё закончится, можете не требовать ничего, ведь этой власти уже не будет и вам так и скажут "я вас туда не посылал".
Народный депутат Макс Бужанский
Предложение регламентного комитета отстранить Порошенко от участия в заседаниях Верховной Рады на полгода не поддерживаю. Я считаю, что мучить Петра Алексеевича нужно прямо в зале, если есть желание, повод и готовность потягаться с ним, с удовольствием играл в эту игру долгие годы. А выгонять никуда нельзя, вдруг там его будут мучить другие?
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Кто на Украине вышел из спячки и может заменить Зеленского: Семибратов об идеальном кандидате для Трампа
 
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