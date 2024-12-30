Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть - 30.12.2024 Украина.ру
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Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть
Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть - 30.12.2024 Украина.ру
Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть
Петр Порошенко списанный многими после его катастрофического поражения от Зеленского на президентских выборах в 2019 году очень близок к тому, чтобы в очередной раз возродиться в украинской политике, как он это делал уже не раз.
2024-12-30T07:30
2024-12-30T07:30
мнения
украина
петр порошенко
партия регионов
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В чем не откажешь Порошенко так это в таланте переобуваться на лету и выживать вопреки обстоятельствам. Но главное – вся история его жизни это путешествие по трупам, история лжи и предательства.Родился будущий пятый президент Незалежной 26 сентября 1965 года в городе Болград Одесской области. Его отец, Алексей Иванович (ныне – Герой Украины с подачи сына) в момент рождения сына был главным инженером Болградского районного отделения сельхозтехники. В 1977 году Алексей Иванович был назначен директором экспериментально-ремонтного завода в городе Бендеры (Молдавия).В 1983 году был уволен с должности, и против Порошенко старшего было возбуждено уголовное дело. Как итог – в 1984 году он был осужден на 5 лет тюремного заключения за хищения социалистического имущества.В 1982 году Петр Порошенко поступает на факультет международных отношений Киевского государственного университета имени Т. Шевченко. В 1984 году женился на дочери заместителя министра здравоохранения УССР Анатолия Переведенцева Марине. В том же году был призван в армию, проходил службу в Казахстане. Во время службы познакомился со своим будущим другом и соратником Игорем Кононенко. Закончил учебу в университете в 1989 году. Учился вместе с Михаилом Саакашвили. По окончании университета поступил в аспирантуру при кафедре внешних экономических отношений КГУ им. Шевченко.С начала 90-х годов занимается бизнесом на Украине и в Молдавии. Также в бизнес были вовлечен отец Петра Порошенко. У истоков семейной корпорации "Укрпроминвест" стоял и старший брат Петра Михаил, которого подозревали в причастности к уголовному миру и к созданию организованных преступных группировок в Молдавии и на Украине. В 1997 году Михаил загадочно погиб (по официальной версии, не подтверждающейся милицейскими источниками, - в автомобильной катастрофе). Петр унаследовал бизнес-империю и начал развивать ее. В 1998 году Петр Порошенко становится народным депутатом Украины по городу Винница.В 2000 году налаживает тесные партнерские отношения с бизнесменом Константином Григоришиным (построившим свой бизнес на обломках империи Павла Лазаренко). Совместно с Григоришиным задумал план вывода части депутатов из фракции в которой был тогда в Раде - СДПУ(о). В результате была создана группа народных депутатов "Солидарность" из числа людей Порошенко и Григоришина. В 2001 году Порошенко стал одним из соучредителей Партии регионов, правда спустя некоторое время заявил о реанимации партии "Солидарность". Однако, уже в 2002 году Порошенко входит в состав партии "Наша Украина" и становится одним из ближайших соратников Виктора Ющенко. После победы Виктора Ющенко на президентских выборах в 2005 году на некоторое время становится секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. В августе 2005 года был обвинен в коррупции и после конфликта с Юлией Тимошенко ушел с занимаемой должности. В 2006 – 2009 годах – народный депутат Украины. С 2007 по 2012 год – глава наблюдательного совета Национального банка Украины. В 2009 году назначен Министром иностранных дел Украины. После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича ушел с занимаемой должности. Благодаря протекции со стороны преданного им впоследствии премьер-министра Николая Яновича Азарова в 2012 году был назначен Министром экономики Украины. В декабре 2012 года снова становится народным депутатом Украины. В 2013 году заявлял о своем желании стать мэром Киева. В том же году имущество Петра Порошенко было оценено (по оценке журнала Forbes) в $1,3 млрд.В 2014 году, после Майдана, в результате так называемого венского сговора выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах в Украине (25 мая 2014 года). Победил в первом туре – за него отдали свои голоса 54,7% избирателей.До своей победы пользовался поддержкой со стороны Виталия Кличко (считавшегося вероятным фаворитом президентской кампании, но снявшего свою кандидатуру в пользу Порошенко) и части бывших "регионалов" (группа Левочкина – Фирташа). После нарушает все договоренности и до конца каденции становится их злейшим врагом. После избрания на пост президента очень быстро стал терять популярность – в первую очередь из-за катастрофического состояния экономики и из-за невыполненных обещаний перед избирателями. В 2019 году разгромно проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому.Немного о том, как формировалась личность Петра Порошенко.Второй ребенок в семье. Любимцем родителей, обладавшим лидерскими качествами, "золотым мальчиком" был старший брат Михаил (разница в 8 лет), впоследствии погибший в автокатастрофе. Вторым ребенком родители Петра хотели девочку и, когда родился мальчик, воспитывали его не так как старшего брата. Мать жалела, а отец часто кричал на детей, "они у него ходили по струнке". В школе "пышечку пушистенького" не любили и третировали. Обладавший излишним весом сладкоежка и мажор (сын директора завода), Петр Порошенко, не пользовался популярностью среди сверстников. Был обидчив – за постоянно надутые губы в детстве его еще звали "Пьеро". Впоследствии занимался борьбой (дзюдо и самбо) – в разных интервью утверждает, что мастер спорта или кандидат в мастера.В относительно раннем возрасте (18-19 лет) заболел диабетом. Инсулинозависим. Видимо, с диабетом и почечными заболеваниями связаны его резкие перепады настроения, вспыльчивость и гневливость. Мы имеем свидетельства о том, как Порошенко срывался и кричал на людей, даже лез в драку, толкал подчиненных, в том числе женщин. "Патологически жаден" - первое, что слышишь от тех, кого просишь охарактеризовать Порошенко. В офисе предприятия "Рошен", например, установлен счетчик Интернета (не более двух часов, за превышение приходится платить из своего кармана). Даже близким людям помогает только тем, что дает в долг (например, так помог своему заместителю на лечение матери и потом старательно проследил за тем, чтобы долг был уплачен), – ни об одном бескорыстном поступке информации нет. Благотворительность – политический инструмент. При этом многие обещания остались обещаниями.Женился, как уцже было сказано, на втором курсе университета на дочери замминистра УССР. Жена Марина (старше его на 3 года, врач), это его "вторая мама", имеет на него серьезное влияние. В том числе потому, что только она обладает способом вывода Порошенко из часто случающихся с ним депрессий и помогает с решением медицинских проблем. У них четверо детей. Закончил Киевский университет (экономист-международник). По поводу бизнеса. Стартовый капитал был получен от советских цеховиков. Был ряд публикаций о том, что криминальные связи отца были основой экономического процветания семьи на первом этапе, и незаконный бизнес (в Молдавии и Приднестровье, в первую очередь контрабанда) был составной частью бизнеса клана Порошенко. Сам Порошенко рассказывает иную версию – о том, что именно он привел отца в бизнес. Старшего брата в своих интервью не вспоминает никогда.После гибели брата в 1997 году начал выходить в семейном бизнесе на передний план, а потом постепенно вытеснил в подчиненное положение отца. То есть до этого ведомый и послушный Петр занял место своего властного отца, переняв его агрессивную манеру общения с окружающими. Таким образом, выработалось несколько устойчивых паттернов поведения Порошенко – стать частью большой системы, сначала быть ведомым, затем выждать и постепенно перехватить управление.Вступал в различные группы интересов. Как утверждают очевидцы, очень настойчиво набивался в друзья к тем, кого считал полезными. Стал кумом многих известных людей, в том числе экс-президента Украины Виктора Ющенко. Позиционируя себя в качестве “командного игрока”, каждый раз выходит из команды, объясняя это решение несправедливым по отношению к себе поведением. Легко обманывает, некоторые даже говорят, что "вдохновенно лжет". С удовольствием участвует в инсценировках (например, сдача под ТВ-камеры крови для раненых, что диабетик по определению делать не должен). Завышенная самооценка. Постоянно подчеркивает свою уникальность, особость, даже в связи с самыми мелкими поводами ("первый действующий парламентарий, у которого родилась двойня"). Часто говорит о себе в третьем лице. Болезненно воспринимает критику. Обладает ощущением собственной избранности. Часто в узком кругу говорит о том, что его ведет судьба. Это самоощущение способствует выживаемости даже в сложных ситуациях. Будучи в 2005 году после коррупционного скандала изгнан из власти, он выждал и возродился, как Феникс из пепла, постепенно вернув, казалось бы, безнадежно утраченную репутацию."Палочкой-выручалочкой" для политической карьеры Порошенко стала в 2009 году должность министра иностранных дел, на которой он создал для себя новую опору – поддержку внешних игроков, в первую очередь ЕС и США. Петр нашел для себя новую "большую семью" - источник силы. Злопамятен, не прощает обиды. Коварен и лицемерен. Хороший оратор с неплохим уровнем владения английским языком. Любит замыкать всю работу на себя. По этой причине не способен создавать команду – только строгую вертикаль подчинения, в которой он играет роль "лучшего политика", "лучшего дипломата", "лучшего райтера", "лучшего юриста", "лучшего экономиста". Склонен к интригам. Падок на лесть. Любит выстраивать иллюзорную картину мира и жить в иллюзиях. Склонен к демагогии. Переговорный процесс с ним осложняется сменой настроенческих фаз (депрессия-маниакальный период- нормализация). Эмоциональная неустойчивость в сочетании с чувством избранности может приводить к вспышкам гнева и принятию резких импульсивных решений.О Порошенко президенте сказано и написано более чем достаточно. Порошенко в своей маниакальной жадности и жажде власти, помноженных на чувство исключительности, сделал все, чтобы подвести Украину к пропасти, в который ее толкнул Зеленский. Именно при нем бывшая советская Украина окончательно выродилась в несостоявшееся государство, страну 404. И тем не менее сейчас он снова готовится снова вознестись на обломках "зеленого" неонацистского режима. Попутчики у него все те же – Левочкин, Фирташ, братья Кличко и примкнувший к ним отставной генерал Залужный. А значит злоключения и беды на этом огрызке некогда цветущего края далеки от своего завершения.Больше о Порошенко-политике - в статье Дмитрия Ковалевича Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко
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мнения, украина, петр порошенко, партия регионов, павел петр, владимир зеленский, forbes, молдавия, усср
Мнения, Украина, Петр Порошенко, Партия регионов, Павел Петр, Владимир Зеленский, Forbes, Молдавия, УССР

Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть

07:30 30.12.2024
 
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Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Петр Порошенко списанный многими после его катастрофического поражения от Зеленского на президентских выборах в 2019 году очень близок к тому, чтобы в очередной раз возродиться в украинской политике, как он это делал уже не раз.
В чем не откажешь Порошенко так это в таланте переобуваться на лету и выживать вопреки обстоятельствам. Но главное – вся история его жизни это путешествие по трупам, история лжи и предательства.
Родился будущий пятый президент Незалежной 26 сентября 1965 года в городе Болград Одесской области. Его отец, Алексей Иванович (ныне – Герой Украины с подачи сына) в момент рождения сына был главным инженером Болградского районного отделения сельхозтехники. В 1977 году Алексей Иванович был назначен директором экспериментально-ремонтного завода в городе Бендеры (Молдавия).
В 1983 году был уволен с должности, и против Порошенко старшего было возбуждено уголовное дело. Как итог – в 1984 году он был осужден на 5 лет тюремного заключения за хищения социалистического имущества.
В 1982 году Петр Порошенко поступает на факультет международных отношений Киевского государственного университета имени Т. Шевченко. В 1984 году женился на дочери заместителя министра здравоохранения УССР Анатолия Переведенцева Марине.
В том же году был призван в армию, проходил службу в Казахстане. Во время службы познакомился со своим будущим другом и соратником Игорем Кононенко. Закончил учебу в университете в 1989 году. Учился вместе с Михаилом Саакашвили. По окончании университета поступил в аспирантуру при кафедре внешних экономических отношений КГУ им. Шевченко.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
С начала 90-х годов занимается бизнесом на Украине и в Молдавии. Также в бизнес были вовлечен отец Петра Порошенко. У истоков семейной корпорации "Укрпроминвест" стоял и старший брат Петра Михаил, которого подозревали в причастности к уголовному миру и к созданию организованных преступных группировок в Молдавии и на Украине. В 1997 году Михаил загадочно погиб (по официальной версии, не подтверждающейся милицейскими источниками, - в автомобильной катастрофе). Петр унаследовал бизнес-империю и начал развивать ее. В 1998 году Петр Порошенко становится народным депутатом Украины по городу Винница.
В 2000 году налаживает тесные партнерские отношения с бизнесменом Константином Григоришиным (построившим свой бизнес на обломках империи Павла Лазаренко). Совместно с Григоришиным задумал план вывода части депутатов из фракции в которой был тогда в Раде - СДПУ(о).
В результате была создана группа народных депутатов "Солидарность" из числа людей Порошенко и Григоришина. В 2001 году Порошенко стал одним из соучредителей Партии регионов, правда спустя некоторое время заявил о реанимации партии "Солидарность". Однако, уже в 2002 году Порошенко входит в состав партии "Наша Украина" и становится одним из ближайших соратников Виктора Ющенко. После победы Виктора Ющенко на президентских выборах в 2005 году на некоторое время становится секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В августе 2005 года был обвинен в коррупции и после конфликта с Юлией Тимошенко ушел с занимаемой должности. В 2006 – 2009 годах – народный депутат Украины. С 2007 по 2012 год – глава наблюдательного совета Национального банка Украины. В 2009 году назначен Министром иностранных дел Украины. После победы на президентских выборах 2010 года Виктора Януковича ушел с занимаемой должности. Благодаря протекции со стороны преданного им впоследствии премьер-министра Николая Яновича Азарова в 2012 году был назначен Министром экономики Украины. В декабре 2012 года снова становится народным депутатом Украины. В 2013 году заявлял о своем желании стать мэром Киева. В том же году имущество Петра Порошенко было оценено (по оценке журнала Forbes) в $1,3 млрд.
В 2014 году, после Майдана, в результате так называемого венского сговора выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах в Украине (25 мая 2014 года). Победил в первом туре – за него отдали свои голоса 54,7% избирателей.
До своей победы пользовался поддержкой со стороны Виталия Кличко (считавшегося вероятным фаворитом президентской кампании, но снявшего свою кандидатуру в пользу Порошенко) и части бывших "регионалов" (группа Левочкина – Фирташа). После нарушает все договоренности и до конца каденции становится их злейшим врагом. После избрания на пост президента очень быстро стал терять популярность – в первую очередь из-за катастрофического состояния экономики и из-за невыполненных обещаний перед избирателями. В 2019 году разгромно проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому.
Немного о том, как формировалась личность Петра Порошенко.
Второй ребенок в семье. Любимцем родителей, обладавшим лидерскими качествами, "золотым мальчиком" был старший брат Михаил (разница в 8 лет), впоследствии погибший в автокатастрофе. Вторым ребенком родители Петра хотели девочку и, когда родился мальчик, воспитывали его не так как старшего брата. Мать жалела, а отец часто кричал на детей, "они у него ходили по струнке". В школе "пышечку пушистенького" не любили и третировали. Обладавший излишним весом сладкоежка и мажор (сын директора завода), Петр Порошенко, не пользовался популярностью среди сверстников. Был обидчив – за постоянно надутые губы в детстве его еще звали "Пьеро". Впоследствии занимался борьбой (дзюдо и самбо) – в разных интервью утверждает, что мастер спорта или кандидат в мастера.
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
26 декабря, 11:41
"Смердит выборами": Порошенко недоволен настроениями на УкраинеБывший президент Украины, глава оппозиционной партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в эфире украинского "Пятого канала" высказал недовольство тем, что в стране появились настроения в пользу проведения выборов
В относительно раннем возрасте (18-19 лет) заболел диабетом. Инсулинозависим. Видимо, с диабетом и почечными заболеваниями связаны его резкие перепады настроения, вспыльчивость и гневливость. Мы имеем свидетельства о том, как Порошенко срывался и кричал на людей, даже лез в драку, толкал подчиненных, в том числе женщин. "Патологически жаден" - первое, что слышишь от тех, кого просишь охарактеризовать Порошенко. В офисе предприятия "Рошен", например, установлен счетчик Интернета (не более двух часов, за превышение приходится платить из своего кармана). Даже близким людям помогает только тем, что дает в долг (например, так помог своему заместителю на лечение матери и потом старательно проследил за тем, чтобы долг был уплачен), – ни об одном бескорыстном поступке информации нет. Благотворительность – политический инструмент. При этом многие обещания остались обещаниями.
Женился, как уцже было сказано, на втором курсе университета на дочери замминистра УССР. Жена Марина (старше его на 3 года, врач), это его "вторая мама", имеет на него серьезное влияние. В том числе потому, что только она обладает способом вывода Порошенко из часто случающихся с ним депрессий и помогает с решением медицинских проблем. У них четверо детей. Закончил Киевский университет (экономист-международник).
По поводу бизнеса. Стартовый капитал был получен от советских цеховиков. Был ряд публикаций о том, что криминальные связи отца были основой экономического процветания семьи на первом этапе, и незаконный бизнес (в Молдавии и Приднестровье, в первую очередь контрабанда) был составной частью бизнеса клана Порошенко. Сам Порошенко рассказывает иную версию – о том, что именно он привел отца в бизнес. Старшего брата в своих интервью не вспоминает никогда.
После гибели брата в 1997 году начал выходить в семейном бизнесе на передний план, а потом постепенно вытеснил в подчиненное положение отца. То есть до этого ведомый и послушный Петр занял место своего властного отца, переняв его агрессивную манеру общения с окружающими. Таким образом, выработалось несколько устойчивых паттернов поведения Порошенко – стать частью большой системы, сначала быть ведомым, затем выждать и постепенно перехватить управление.
Вступал в различные группы интересов. Как утверждают очевидцы, очень настойчиво набивался в друзья к тем, кого считал полезными. Стал кумом многих известных людей, в том числе экс-президента Украины Виктора Ющенко. Позиционируя себя в качестве “командного игрока”, каждый раз выходит из команды, объясняя это решение несправедливым по отношению к себе поведением. Легко обманывает, некоторые даже говорят, что "вдохновенно лжет". С удовольствием участвует в инсценировках (например, сдача под ТВ-камеры крови для раненых, что диабетик по определению делать не должен). Завышенная самооценка. Постоянно подчеркивает свою уникальность, особость, даже в связи с самыми мелкими поводами ("первый действующий парламентарий, у которого родилась двойня"). Часто говорит о себе в третьем лице. Болезненно воспринимает критику. Обладает ощущением собственной избранности. Часто в узком кругу говорит о том, что его ведет судьба. Это самоощущение способствует выживаемости даже в сложных ситуациях. Будучи в 2005 году после коррупционного скандала изгнан из власти, он выждал и возродился, как Феникс из пепла, постепенно вернув, казалось бы, безнадежно утраченную репутацию.
"Палочкой-выручалочкой" для политической карьеры Порошенко стала в 2009 году должность министра иностранных дел, на которой он создал для себя новую опору – поддержку внешних игроков, в первую очередь ЕС и США. Петр нашел для себя новую "большую семью" - источник силы. Злопамятен, не прощает обиды. Коварен и лицемерен. Хороший оратор с неплохим уровнем владения английским языком. Любит замыкать всю работу на себя. По этой причине не способен создавать команду – только строгую вертикаль подчинения, в которой он играет роль "лучшего политика", "лучшего дипломата", "лучшего райтера", "лучшего юриста", "лучшего экономиста". Склонен к интригам. Падок на лесть. Любит выстраивать иллюзорную картину мира и жить в иллюзиях. Склонен к демагогии. Переговорный процесс с ним осложняется сменой настроенческих фаз (депрессия-маниакальный период- нормализация). Эмоциональная неустойчивость в сочетании с чувством избранности может приводить к вспышкам гнева и принятию резких импульсивных решений.

О Порошенко президенте сказано и написано более чем достаточно. Порошенко в своей маниакальной жадности и жажде власти, помноженных на чувство исключительности, сделал все, чтобы подвести Украину к пропасти, в который ее толкнул Зеленский. Именно при нем бывшая советская Украина окончательно выродилась в несостоявшееся государство, страну 404. И тем не менее сейчас он снова готовится снова вознестись на обломках "зеленого" неонацистского режима. Попутчики у него все те же – Левочкин, Фирташ, братья Кличко и примкнувший к ним отставной генерал Залужный. А значит злоключения и беды на этом огрызке некогда цветущего края далеки от своего завершения.
Больше о Порошенко-политике - в статье Дмитрия Ковалевича Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко
 
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07:52Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года
07:30Паталогически жаден и властолюбив. Порошенко вновь идет во власть
07:15Садулаев рассказал, в чем России не хватает опыта для победы под Курском
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