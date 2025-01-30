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В Минобороны РФ раскрыли, сколько военных теряют ВСУ каждый месяц
В Минобороны РФ раскрыли, сколько военных теряют ВСУ каждый месяц - 30.01.2025 Украина.ру
В Минобороны РФ раскрыли, сколько военных теряют ВСУ каждый месяц
Последние полгода санитарные и невосполнимые потери ВСУ ежемесячно составляют около 50 тысяч человек. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны РФ
2025-01-30T12:33
2025-01-30T12:33
2025-01-30T12:33
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вооруженные силы украины
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В частности, только за последние сутки ВСУ лишились более 320 солдат в зоне ответственности группировки "Запад", еще примерно 550 военных киевский режим утратил в районе работы Центральной группировки ВС РФ.Также сообщается, что за последние 24 часа российские ПВО сбили две управляемые бомбы Hammer, четыре снаряда HIMARS и 61 беспилотник. Поражены объекты ВПК Украины, инфраструктура военных аэродромов, цеха производства и склады хранения беспилотников.В ведомстве отметили также, что помимо ликвидированных украинских военных, еще порядка ста тысяч вэсэушников дезертировали, а численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, несмотря на все усилия военкомов, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц. Большая часть из них отправляется на фронт без какой-либо подготовки, что приводит к еще большему сокращению численности войскВ Минобороны также подчеркнули, что снижение призывного возраста на Украине является для Владимира Зеленского единственным шансом задержать обрушение фронта, однако эта мера будет краткосрочной и только усугубит ситуацию.Что сейчас происходит на СВО - в материале "Битва за Часов Яр вступает в финальную стадию": фронтовая сводка.
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новости, россия, украина, часов яр, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, впк, потери
Новости, Россия, Украина, Часов Яр, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВПК, потери
В Минобороны РФ раскрыли, сколько военных теряют ВСУ каждый месяц
Последние полгода санитарные и невосполнимые потери ВСУ ежемесячно составляют около 50 тысяч человек. Об этом говорится в свежей сводке Министерства обороны РФ