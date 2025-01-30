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Мобилизация отстаёт от потерь, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 января

Мобилизация отстаёт от потерь, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 января - 30.01.2025 Украина.ру

Мобилизация отстаёт от потерь, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 января

Мобилизация на Украине не помогает восполнить потери. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-01-30T13:00

2025-01-30T13:00

2025-01-30T13:01

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Минобороны России назвало количество потерь у противника."За последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше (январь 2025 – 51960 чел., декабрь 2024 – 48470 чел., ноябрь 2024 – 60805 чел. и т.д). При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", — указывалось в сводке министерства обороны РФ.Так же отмечалось, что около 100 тыс. украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега."Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать ещё на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе", — подытожили в Минобороны России.Накануне, вечером 29 января, популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщал, что ВСУ начали массово покидать иностранцы."Наш источник в Генштабе рассказал, что из ВСУ массово уходят иностранные добровольцы, из-за решений командования и падения морального духа в украинской армии. В начале войны в Украину приехало больше 20 тысяч добровольцев/наёмников/ЧВК со всего мира, а сейчас в рядах ВСУ осталось всего несколько тысяч", — указывалось в публикации канала.На следующий день другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил о том, что на Западе по-разному оценивают шансы нынешнего украинского режима."Наш источник сообщает, что независимые западные мозговые центры спрогнозировали негативный сценарий для Украины. Если война продлится до января-марта 2026 года, украинская армия с вероятностью в 62% потеряет боеспособность, что приведёт к масштабным обвалам оборонных рубежей, запустит кейс с внутренними качелями и майданами, что скорее всего приведёт к капитуляции. Зеленский (и его спонсоры), знают об этом сценарии, но ему поставлена задача от своих "спонсоров", рискнуть будущим Украины, ради личного будущего, и будущего Демпартии/глобалистов, которые готовы пожертвовать Украиной, ради своей игры против Трампа. В противном случае он будет слит полностью. Возможно, даже ликвидирован, а по СМИ скажут, что попала российская гиперзвуковая ракета/киллер и т.д. И вряд ли кто-то задастся вопросом, а почему все годы его не ликвидировали, а тут вдруг решили. Вот он и тянет с мирным кейсом, пытаясь продлить войну как можно дольше", — указывалось в публикации канала.В то же время, пока на Украине не разрешена мобилизация 18-летних. При этом предполагается, что в ближайшем будущем будет расширен перечень тех, кого могут мобилизовать. Таким образом, те 25-летние граждане и старше, у которых раньше была бронь, вполне могут попасть под мобилизацию.Утром 30 января издание "Украинская правда" опубликовало интервью с волонтёром и производителем дронов, которые наносят удары вглубь РФ Олег Болдыревым, более известным под псевдонимом Мартин Брест."Все наперегонки победно отчитываются о "поражении нашими дронами", но те, кто создаёт "ваши дроны" у меня на производстве от ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.) бегают. Буквально на днях районных ТЦК так остановил двух моих парней, которых мы просто не успели бронировать. На мою фразу: "Оборонное предприятие!", - сказали: "Кто ты? Замдиректота? Пошёл на**й, б***ь! Они идут служить!". Несколько других наших людей ездят сейчас на работу на свой страх и риск", — описывал Болдырев существующую проблему.При этом ранее работников оборонных предприятий старались не мобилизовывать. С учётом этого, а также с учётом того, что мобилизационный возраст пока не понижен до 18 лет, у Украины остаётся солидный мобилизационный резерв.Обстрелы и налётыУтром 30 января Минобороны России рассказало об отражённых ударах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БпЛА – над территорией Белгородской области и два – над территорией Брянской", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по этому региону России.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 27 различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц, в т.ч. двух сотрудников МЧС России. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений, 4 автомобиля и один объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню Вооружённые силы Украины выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм, преимущественно кассетных.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 56 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 56 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Маячка — 3; Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 11; Великая Лепетиха — 3; Горностаевка — 8; Каиры — 16; Малокаховка — 2; Новая Каховка — 5; Днепряны — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Каховка, Новая Каховка.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Утром 30 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлки Дубовое, Майский, Малиновка, Октябрьский, Разумное, сёла Беловское, Красное, Красный Хутор, Нехотеевка, Новая Деревня и Таврово подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 5 снарядов, и атакам с помощью 14 беспилотников, 13 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Разумное в результате атаки дрона на жилой дом погибли двухлетний ребёнок и его мама. Получили ранения второй ребёнок и его отец, которые также находились в доме. 14-летний мальчик проходит лечение в детской областной клинической больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Его отец после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Дом частично разрушен. Когда будут готовы результаты экспертизы, можно будет оценить степень повреждений конструкций. Повреждены 3 автомобиля", — сообщил губернатор.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное, Долгое и хутору Нижние Мельницы совершены атаки с помощью 12 беспилотников, из которых 6 сбиты. Повреждены 3 транспортных средства и здание предприятия.В Волоконовском районе по селу Тишанка, хуторам Плотвянка и Старый выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и зафиксированы атаки 2 беспилотников, которые были сбиты. Последствий нет."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая произведено 3 артиллерийских обстрела с применением 24 боеприпасов и зафиксированы атаки 8 беспилотников, из которых 4 сбиты. Пострадавших и разрушений нет", — писал Гладков.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка выпущено 24 боеприпаса и совершены атаки с помощью 12 беспилотников. Повреждены 2 автомобиля.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит беспилотник. Обошлось без последствий."В Шебекинском муниципальном округе сёла Безлюдовка, Белянка, Терезовка, хутора Марьино и Мухин подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 8 снарядов, и атакам 3 БпЛА, один из которых был сбит. Повреждено частное домовладение", — указывалось в сводке.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Судьбу Украины определят в Белграде? Украина в международном контексте".

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эксклюзив, хроники, украина, россия, вячеслав гладков, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, генштаб, херсонская область, мчс