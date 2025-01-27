Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса - 27.01.2025 Украина.ру
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Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса
Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса - 27.01.2025 Украина.ру
Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса
Будущее всего южного Донбасса будет решено после боев за Красноармейск (украинское название — Покровск). Такое заявление 27 января в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей" сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков
2025-01-27T17:00
2025-01-27T17:00
новости
донбасс
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
сбу
покровск/красноармейск
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По словам Старикова, у ВСУ на этом участке фронта наблюдаются проблемы с управлением. Также, добавил военный в отставке, время сейчас на стороне российской армии, а число потерянных ВСУ территорий продолжает расти.В понедельник, 27 января, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС России последовательно перерезают пути снабжения ВСУ города Красноармейска."И мы видим также ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении", — добавил Пушилин.По теме: Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России
https://ukraina.ru/20250127/1060590365.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
покровск/красноармейск
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новости, донбасс, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, сбу, покровск/красноармейск
Новости, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СБУ, Покровск/Красноармейск

Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса

17:00 27.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Будущее всего южного Донбасса будет решено после боев за Красноармейск (украинское название — Покровск). Такое заявление 27 января в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей" сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков
"Покровск является стратегическим городом всего Донбасса, южного Донбасса. Если Покровск будет взят, то судьба южного Донбасса будет решена", — считает он.
По словам Старикова, у ВСУ на этом участке фронта наблюдаются проблемы с управлением. Также, добавил военный в отставке, время сейчас на стороне российской армии, а число потерянных ВСУ территорий продолжает расти.
В понедельник, 27 января, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС России последовательно перерезают пути снабжения ВСУ города Красноармейска.
"И мы видим также ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении", — добавил Пушилин.
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
11:34
В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин ВС России последовательно перерезают пути снабжения ВСУ города Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
По теме: Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России
 
НовостиДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВС РФСБУПокровск/Красноармейск
 
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