https://ukraina.ru/20250127/1060604124.html
Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса
Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса - 27.01.2025 Украина.ру
Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса
Будущее всего южного Донбасса будет решено после боев за Красноармейск (украинское название — Покровск). Такое заявление 27 января в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей" сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков
2025-01-27T17:00
2025-01-27T17:00
2025-01-27T17:00
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По словам Старикова, у ВСУ на этом участке фронта наблюдаются проблемы с управлением. Также, добавил военный в отставке, время сейчас на стороне российской армии, а число потерянных ВСУ территорий продолжает расти.В понедельник, 27 января, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что ВС России последовательно перерезают пути снабжения ВСУ города Красноармейска."И мы видим также ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении", — добавил Пушилин.По теме: Оборона ВСУ за Курахово выстроена "по всем стандартам" — командир роты ВС России
https://ukraina.ru/20250127/1060590365.html
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россия
донецкая народная республика
покровск/красноармейск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, сбу, покровск/красноармейск
Новости, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СБУ, Покровск/Красноармейск
Полковник СБУ назвал город, бои за который решат судьбу южного Донбасса
Будущее всего южного Донбасса будет решено после боев за Красноармейск (украинское название — Покровск). Такое заявление 27 января в интервью YouTube-каналу "Фабрика Новостей" сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков