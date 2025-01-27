В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин - 27.01.2025 Украина.ру
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В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин
В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин - 27.01.2025 Украина.ру
В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин
ВС России последовательно перерезают пути снабжения ВСУ города Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2025-01-27T11:34
2025-01-27T11:34
новости
россия
донецкая народная республика
днр
покровск/красноармейск
денис пушилин
вооруженные силы украины
вс рф
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За последние две недели армия России освободила несколько населенных пунктов около Красноармейска — Песчаное, Шевченко, Тимофеевку.По теме: ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре
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россия
донецкая народная республика
днр
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новости, россия, донецкая народная республика, днр, покровск/красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Покровск/Красноармейск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин

11:34 27.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС России последовательно перерезают пути снабжения ВСУ города Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
"Красноармейское направление, видим, что все продолжают перерезаться линии снабжения противника, основная работа последних дней была на исключение возможности логистики украинского режима. И мы видим также ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении", — заявил Пушилин.
За последние две недели армия России освободила несколько населенных пунктов около Красноармейска — Песчаное, Шевченко, Тимофеевку.
Подготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
24 января, 12:48
ВСУ за неделю потеряли 12 тысяч солдат, а ВС РФ освободили девять населенных пунктов — сводка МинобороныРоссийские подразделения группировки войск "Центр" освободили несколько населенных пунктов, в том числе Тимофеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 января сообщили в Минобороны РФ
По теме: ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре
 
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