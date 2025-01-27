В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин

ВСУ за неделю потеряли 12 тысяч солдат, а ВС РФ освободили девять населенных пунктов — сводка Минобороны Российские подразделения группировки войск "Центр" освободили несколько населенных пунктов, в том числе Тимофеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 января сообщили в Минобороны РФ