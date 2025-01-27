https://ukraina.ru/20250127/1060590365.html
В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин
В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин - 27.01.2025 Украина.ру
В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин
ВС России последовательно перерезают пути снабжения ВСУ города Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2025-01-27T11:34
2025-01-27T11:34
2025-01-27T11:34
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покровск/красноармейск
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За последние две недели армия России освободила несколько населенных пунктов около Красноармейска — Песчаное, Шевченко, Тимофеевку.По теме: ВСУ цепляются за последние высотные здания: Пушилин рассказал, где идут основные бои в Часовом Яре
https://ukraina.ru/20250124/1060534737.html
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донецкая народная республика
днр
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новости, россия, донецкая народная республика, днр, покровск/красноармейск, денис пушилин, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Покровск/Красноармейск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
В Красноармейске пути снабжения ВСУ перерезаны армией РФ — Пушилин
ВС России последовательно перерезают пути снабжения ВСУ города Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 27 января в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин