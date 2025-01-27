https://ukraina.ru/20250127/1060582114.html

Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января

Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января - 27.01.2025 Украина.ру

Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января

После освобождения ВС РФ Великой Новосёлки Владимир Зеленский снял командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"

2025-01-27T09:57

2025-01-27T09:57

2025-01-27T09:57

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Вечером 26 января министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений группировки "Восток" с освобождением Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" за успешное выполнение боевых задач при освобождении населённого пункта Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.Позднее канал опубликовал видео, на котором трое военнослужащих подняли на здание в Великой Новосёлке образ Иисуса Христа, флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота."Российский флаг развевается над Великой Новосёлкой. В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобождён населённый пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. После зачистки Великой Новосёлки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамёна своих соединений во всех районах населённого пункта", — сообщило Минобороны РФ.На освобождение Великой Новосёлки отреагировал и Владимир Зеленский. Поздно вечером 26 января он выпустил обращение, в котором рассказал о смене командования оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"."Сегодня было много военных докладов. И с командующими был также разговор: с министром обороны Украины о ситуации на фронте — ключевые наши направления — Донетчина; также касательно районов проведения Курской операции: скоро уже полгода наших активных действий на Курщине <...>. Поручил сегодня усилить командный состав наших войск на Донетчине. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жестокие направления боёв. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутных войск — наиболее многочисленной части наших Вооружённых сил. Это поможет объединять боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", — заявил Зеленский.Он также сообщил о судьбе теперь уже бывшего командующего ОСГВ "Хортица"."Генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба, и его задание — это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом", — отметил Зеленский.Он указал, что обговорил эти и другие изменения с Главкомом ВСУ Александром Сырским."На всех уровнях задания поставлены", — подчеркнул Зеленский.Примечательно, что за несколько часов до его заявления ВСУ официально опровергали утерю контроля над Великой Новосёлкой. Об этом, в частности, заявлял спикер командования оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" Виктор Трегубов."Россияне там фиксируются со вчера, но это, скажем так, не совсем центр. Они поставили флаг на котельной за стадионом "Колос"", - заявил Трегубов в эфире телемарафона.Он также сообщил, что не может комментировать перемещение украинских войск в районе поселка, поскольку это может поставить под угрозу оборонительную операцию.В свою очередь в 110-й отдельной механизированной бригаде заявили, что угрозы окружения украинских войск в районе Великой Новосёлки нет.Однако в ночь на 27 января проект Deep State опроверг заявления украинских военных."Наверное, это впервые на нашей памяти, когда официально кто-то ещё "удерживает", а <...> (российские военные — Ред.) ходят по посёлку прусским шагом и запускают салюты... Вообще, иногда даётся возможность о потере больших населённых пунктов сообщать официальным спикерам, чтобы они это доносили до общества так, как считают нужным, с благой целью. Вместо этого это воспринимается как проявленная возможность навешивать макароны на уши, в то время, когда противника фиксируют другие мониторинговые группы. Ложь нас всех погубит. Сначала, правда, соседние подразделения, а потом и общество", — писали авторы канала.Они также выразили надежду на то, что "начавшиеся изменения дадут результат".Тем временем в соцсетях распространилось видео, на котором украинский военный жаловался на командование, находясь в Великой Новосёлке."Итак, Великая Новосёлка. Нам всем здесь п***а (конец — Ред.)", — заявлял военный.По его словам, российские военные находились от него в двух кварталах, а возможность покинуть населённый пункт стремительно уменьшалась. Он также критиковал командование ОСГВ "Хортица"."Как получать награды, так это "Хортица", а как п***ы (тумаки — Ред.) получать, так это 110-я бригада", — жаловался его сослуживец.Солдаты обвинили в своей смерти командование группировки, отметив, что их гибель — "на совести командования"."Это - запись с телефона "захистника" 110 бригады ВСУ, который был обнаружен во время зачистки. Вероятнее всего, владелец предрёк свою судьбу <...> Наивный. Откуда там совесть-то", — прокомментировал ролик российский военкор Александр Коц.При этом некоторые обратили внимание на ряд нюансов ролика, что может поставить под сомнение версию о том, что ролик был снят на телефон, найденный в Великой Новосёлке."Некоторые подписчики пишут, что это похоже на генерацию искусственного интеллекта. Если и так, то он никогда еще не был так близок к пониманию человека. Отличная иллюстрация к происходящему", — прокомментировал эти данные Коц.Тем временем в Донбассе продолжаются ожесточённые бои.О происходившем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Большие авантюры в преддверии "большой сделки"".

https://ukraina.ru/20250126/1060576283.html

https://ukraina.ru/20250126/1060572071.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир зеленский, андрей белоусов, александр коц, вооруженные силы украины, генштаб, донецкая народная республика