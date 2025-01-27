Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января - 27.01.2025 Украина.ру
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Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января
Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января - 27.01.2025 Украина.ру
Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января
После освобождения ВС РФ Великой Новосёлки Владимир Зеленский снял командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"
2025-01-27T09:57
2025-01-27T09:57
эксклюзив
хроники
украина
россия
владимир зеленский
андрей белоусов
александр коц
вооруженные силы украины
генштаб
донецкая народная республика
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Вечером 26 января министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений группировки "Восток" с освобождением Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике."Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" за успешное выполнение боевых задач при освобождении населённого пункта Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.Позднее канал опубликовал видео, на котором трое военнослужащих подняли на здание в Великой Новосёлке образ Иисуса Христа, флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота."Российский флаг развевается над Великой Новосёлкой. В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобождён населённый пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. После зачистки Великой Новосёлки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамёна своих соединений во всех районах населённого пункта", — сообщило Минобороны РФ.На освобождение Великой Новосёлки отреагировал и Владимир Зеленский. Поздно вечером 26 января он выпустил обращение, в котором рассказал о смене командования оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"."Сегодня было много военных докладов. И с командующими был также разговор: с министром обороны Украины о ситуации на фронте — ключевые наши направления — Донетчина; также касательно районов проведения Курской операции: скоро уже полгода наших активных действий на Курщине &lt;...&gt;. Поручил сегодня усилить командный состав наших войск на Донетчине. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жестокие направления боёв. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутных войск — наиболее многочисленной части наших Вооружённых сил. Это поможет объединять боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", — заявил Зеленский.Он также сообщил о судьбе теперь уже бывшего командующего ОСГВ "Хортица"."Генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба, и его задание — это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом", — отметил Зеленский.Он указал, что обговорил эти и другие изменения с Главкомом ВСУ Александром Сырским."На всех уровнях задания поставлены", — подчеркнул Зеленский.Примечательно, что за несколько часов до его заявления ВСУ официально опровергали утерю контроля над Великой Новосёлкой. Об этом, в частности, заявлял спикер командования оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" Виктор Трегубов."Россияне там фиксируются со вчера, но это, скажем так, не совсем центр. Они поставили флаг на котельной за стадионом "Колос"", - заявил Трегубов в эфире телемарафона.Он также сообщил, что не может комментировать перемещение украинских войск в районе поселка, поскольку это может поставить под угрозу оборонительную операцию.В свою очередь в 110-й отдельной механизированной бригаде заявили, что угрозы окружения украинских войск в районе Великой Новосёлки нет.Однако в ночь на 27 января проект Deep State опроверг заявления украинских военных."Наверное, это впервые на нашей памяти, когда официально кто-то ещё "удерживает", а &lt;...&gt; (российские военные — Ред.) ходят по посёлку прусским шагом и запускают салюты... Вообще, иногда даётся возможность о потере больших населённых пунктов сообщать официальным спикерам, чтобы они это доносили до общества так, как считают нужным, с благой целью. Вместо этого это воспринимается как проявленная возможность навешивать макароны на уши, в то время, когда противника фиксируют другие мониторинговые группы. Ложь нас всех погубит. Сначала, правда, соседние подразделения, а потом и общество", — писали авторы канала.Они также выразили надежду на то, что "начавшиеся изменения дадут результат".Тем временем в соцсетях распространилось видео, на котором украинский военный жаловался на командование, находясь в Великой Новосёлке."Итак, Великая Новосёлка. Нам всем здесь п***а (конец — Ред.)", — заявлял военный.По его словам, российские военные находились от него в двух кварталах, а возможность покинуть населённый пункт стремительно уменьшалась. Он также критиковал командование ОСГВ "Хортица"."Как получать награды, так это "Хортица", а как п***ы (тумаки — Ред.) получать, так это 110-я бригада", — жаловался его сослуживец.Солдаты обвинили в своей смерти командование группировки, отметив, что их гибель — "на совести командования"."Это - запись с телефона "захистника" 110 бригады ВСУ, который был обнаружен во время зачистки. Вероятнее всего, владелец предрёк свою судьбу &lt;...&gt; Наивный. Откуда там совесть-то", — прокомментировал ролик российский военкор Александр Коц.При этом некоторые обратили внимание на ряд нюансов ролика, что может поставить под сомнение версию о том, что ролик был снят на телефон, найденный в Великой Новосёлке."Некоторые подписчики пишут, что это похоже на генерацию искусственного интеллекта. Если и так, то он никогда еще не был так близок к пониманию человека. Отличная иллюстрация к происходящему", — прокомментировал эти данные Коц.Тем временем в Донбассе продолжаются ожесточённые бои.О происходившем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Большие авантюры в преддверии "большой сделки"".
https://ukraina.ru/20250126/1060576283.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир зеленский, андрей белоусов, александр коц, вооруженные силы украины, генштаб, донецкая народная республика
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Андрей Белоусов, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Донецкая Народная Республика

Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января

09:57 27.01.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОсвобожденный ВС РФ населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
Освобожденный ВС РФ населенный пункт Великая Новоселка в ДНР
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
После освобождения ВС РФ Великой Новосёлки Владимир Зеленский снял командование оперативно-стратегической группировки войск "Хортица"
Вечером 26 января министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений группировки "Восток" с освобождением Великой Новосёлки в Донецкой Народной Республике.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" за успешное выполнение боевых задач при освобождении населённого пункта Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.
Позднее канал опубликовал видео, на котором трое военнослужащих подняли на здание в Великой Новосёлке образ Иисуса Христа, флаг Российской Федерации и флаг Военно-морского флота.
"Российский флаг развевается над Великой Новосёлкой. В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Восток" освобождён населённый пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. После зачистки Великой Новосёлки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамёна своих соединений во всех районах населённого пункта", — сообщило Минобороны РФ.
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На освобождение Великой Новосёлки отреагировал и Владимир Зеленский. Поздно вечером 26 января он выпустил обращение, в котором рассказал о смене командования оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
"Сегодня было много военных докладов. И с командующими был также разговор: с министром обороны Украины о ситуации на фронте — ключевые наши направления — Донетчина; также касательно районов проведения Курской операции: скоро уже полгода наших активных действий на Курщине <...>. Поручил сегодня усилить командный состав наших войск на Донетчине. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Это самые жестокие направления боёв. При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутных войск — наиболее многочисленной части наших Вооружённых сил. Это поможет объединять боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", — заявил Зеленский.
Он также сообщил о судьбе теперь уже бывшего командующего ОСГВ "Хортица".
енерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба, и его задание — это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом", — отметил Зеленский.
Он указал, что обговорил эти и другие изменения с Главкомом ВСУ Александром Сырским.
"На всех уровнях задания поставлены", — подчеркнул Зеленский.
Примечательно, что за несколько часов до его заявления ВСУ официально опровергали утерю контроля над Великой Новосёлкой. Об этом, в частности, заявлял спикер командования оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица" Виктор Трегубов.
"Россияне там фиксируются со вчера, но это, скажем так, не совсем центр. Они поставили флаг на котельной за стадионом "Колос"", - заявил Трегубов в эфире телемарафона.
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Он также сообщил, что не может комментировать перемещение украинских войск в районе поселка, поскольку это может поставить под угрозу оборонительную операцию.
В свою очередь в 110-й отдельной механизированной бригаде заявили, что угрозы окружения украинских войск в районе Великой Новосёлки нет.
Однако в ночь на 27 января проект Deep State опроверг заявления украинских военных.
"Наверное, это впервые на нашей памяти, когда официально кто-то ещё "удерживает", а <...> (российские военные — Ред.) ходят по посёлку прусским шагом и запускают салюты... Вообще, иногда даётся возможность о потере больших населённых пунктов сообщать официальным спикерам, чтобы они это доносили до общества так, как считают нужным, с благой целью. Вместо этого это воспринимается как проявленная возможность навешивать макароны на уши, в то время, когда противника фиксируют другие мониторинговые группы. Ложь нас всех погубит. Сначала, правда, соседние подразделения, а потом и общество", — писали авторы канала.
Они также выразили надежду на то, что "начавшиеся изменения дадут результат".
Тем временем в соцсетях распространилось видео, на котором украинский военный жаловался на командование, находясь в Великой Новосёлке.
"Итак, Великая Новосёлка. Нам всем здесь п***а (конец — Ред.)", — заявлял военный.
По его словам, российские военные находились от него в двух кварталах, а возможность покинуть населённый пункт стремительно уменьшалась. Он также критиковал командование ОСГВ "Хортица".
"Как получать награды, так это "Хортица", а как п***ы (тумаки — Ред.) получать, так это 110-я бригада", — жаловался его сослуживец.
Солдаты обвинили в своей смерти командование группировки, отметив, что их гибель — "на совести командования".
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Вчера, 10:00
Исключение для Украины. Главное на Украине на утро 26 январяАмериканские дипломаты призывали предоставить исключение для украинский программ при заморозке иностранной помощи
"Это - запись с телефона "захистника" 110 бригады ВСУ, который был обнаружен во время зачистки. Вероятнее всего, владелец предрёк свою судьбу <...> Наивный. Откуда там совесть-то", — прокомментировал ролик российский военкор Александр Коц.
При этом некоторые обратили внимание на ряд нюансов ролика, что может поставить под сомнение версию о том, что ролик был снят на телефон, найденный в Великой Новосёлке.
"Некоторые подписчики пишут, что это похоже на генерацию искусственного интеллекта. Если и так, то он никогда еще не был так близок к пониманию человека. Отличная иллюстрация к происходящему", — прокомментировал эти данные Коц.
Тем временем в Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
О происходившем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Большие авантюры в преддверии "большой сделки"".
 
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