https://ukraina.ru/20250126/1060572071.html

Не чрезвычайная, но напряжённая ситуация, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 января

Не чрезвычайная, но напряжённая ситуация, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 января - 26.01.2025 Украина.ру

Не чрезвычайная, но напряжённая ситуация, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 января

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о происходящем на белорусско-украинской границе. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-01-26T13:00

2025-01-26T13:00

2025-01-26T13:00

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Граница Белоруссии и Украины с украинской стороны "напичкана" войсками, с белорусской там только пограничники, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, общаясь с журналистами."Хотели поехать на южную границу, что-то там подснять. Белорусско-украинскую границу, которая закрыта и напичкана со стороны Украины особенно войсками. С нашей стороны только пограничники", — рассказал Лукашенко о попытке журналистов поехать на границу с Украиной.Он также охарактеризовал ситуацию на границе как "не чрезвычайную, но напряжённую".Также Лукашенко опроверг заявление Владимира Зеленского о предложении украинской стороне нанести удар по Мозырскому НПЗ в первые дни СВО. "Для меня абсолютно было неприемлемо нанести удар по НПЗ. Ну зачем ты это говоришь? Ты плохой шоумен, ты даже не Трамп. Ты врёшь",— подчеркнул белорусский лидер. Он пояснил, что это ему было бы не в плюс. "Я должен был бы ответить. И что, я втягивался бы в войну", — указал Лукашенко.Также он рассказал, как себя украинская делегация во время переговоров в первые дни СВО."Зеленский выкобенивался, как мог. Договорились в Гомеле первую встречу провести, допустим, в 11 утра. Они приехали только к ночи. И, откровенно скажу, я россиян уже удерживал: "Ребята, ну не уезжайте". Они: "Да мы поедем, не хотят - не надо". Говорю: "Обвинять будут потом, что мы не захотели переговоры". Они меня послушали. И к ночи только приехали! И это было всегда. Потом заявили: "В Гомеле опасно. Тут граница российская недалеко. Хотим Беловежскую Пущу!". Хорошо! Пожалуйста, в резиденции президента, которую построил не я, на природе - где хотите. Водка, самогон, кофе - всё, что закажите, всё будем делать! Организовал, там два тура провели - "В Стамбул поедем". "Хорошо-хорошо, ребят, едьте, куда хотите: в Казахстан, в Стамбул... Только не прекращайте переговоры, гибнут люди!"", — описал Лукашенко поведение украинской делегации.Ранее ряд экспертов предполагал, что Украина может воспользоваться выборами в Белоруссии для устройства провокации на границе, в т.ч. и для того, чтобы прощупать возможность открытия нового фронта против России.Обстрелы и налётыУтром 26 января Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БпЛА – над территорией Рязанской области, шесть – над территорией Курской и один – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства в 7:21.Почти через два часа оборонное ведомство сообщило о ещё одной отражённой атаке беспилотников — на сей раз морских."Утром дежурными огневыми средствами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова", — указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 23 удара по территории этого региона России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 73 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении трёх гражданских лиц, в том числе ребёнка 2013 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены 11 жилых домостроений, 5 автомобилей и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 9 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 5; Алёшки — 7; Новая Маячка — 4; Ольговка — 3", — указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Новая Маячка, Старая Маячка и Алешки.Накануне, днём 25 января, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе по Алёшкам."Украинские террористы обстреляли Алёшки кассетными боеприпасами и системами дистанционного минирования. На данный момент известно о трёх погибших мирных жителях. Их личности устанавливаются. Опасность для гражданского населения сохраняется — город усеян минами-лепестками и неразорвавшимися кассетами. Такого массированного обстрела запрещёнными видами оружия ещё не было. Враг также задействовал так называемый дрон "баба-яга" для дистанционного минирования. Киевские подонки превзошли самих себя в бессмысленных зверствах против мирных людей", — сообщил тогда Сальдо.Утром 26 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Майский, Октябрьский, сёлам Ближнее, Никольское, Отрадное, Репное и Устинка выпущено 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 8 беспилотников, из которых 5 сбиты системой ПВО. Повреждено частное домовладение", — писал губернатор.Над Валуйским муниципальным округом были сбиты 4 беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.В Волоконовском районе хутора Плотвянка и Старый подверглись 2 обстрелам с применением 5 снарядов и атакам 3 БпЛА. Последствий нет."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Гора-Подол, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая выпущено 58 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершены атаки с помощью 10 беспилотников. За прошедшие сутки повреждены инфраструктурный объект связи и оборудование на территории коммерческого объекта. Ночью вследствие сбросов взрывных устройств с БпЛА в округе повреждены 2 частных дома, коммерческий объект и ГАЗель", — сообщил Гладков.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. Без последствий.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 4 боеприпаса, и нанесены удары 13 беспилотниками. Без пострадавших и повреждений."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Муром, Новая Таволжанка, Чураево и хутору Марьино произведено 4 артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 8 снарядов, и совершены атаки 11 беспилотников, 8 из которых сбиты. Повреждены МКД, 9 частных домов, 5 надворных построек, газовая труба, 4 автомобиля и 2 здания предприятия. Также на территории одного из домовладений огнём уничтожена хозяйственная постройка", — указывалось в сводке.Над Яковлевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. Обошлось без последствий.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничной с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за минувшую неделю: "Дело генералов" и недостаточный "финансовый патриотизм" общин".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, вячеслав гладков, александр лукашенко, владимир сальдо, вооруженные силы украины, черноморский флот, херсонская область, россия, украина