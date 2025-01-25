Визит Санду в Киев и угроза Приднестровью. Итоги 25 января на Украине - 25.01.2025 Украина.ру
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Визит Санду в Киев и угроза Приднестровью. Итоги 25 января на Украине
Визит Санду в Киев и угроза Приднестровью. Итоги 25 января на Украине - 25.01.2025 Украина.ру
Визит Санду в Киев и угроза Приднестровью. Итоги 25 января на Украине
Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом в Киев. В мире опасаются эскалации обстановки в Приднестровье
2025-01-25T18:00
2025-01-25T18:00
эксклюзив
хроники
молдавия
владимир зеленский
вадим красносельский
олег царев
приднестровье
киев
оон
газпром
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О визите в Киев президент Молдавии Майя Санду сообщила в соцсетях. В размещённом там видеообращении завила, что визит на Украину происходит по приглашению Владимира Зеленского.Санду подчеркнула, что отправляется "в Киев с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину".Она заявила, что на встрече с Зеленским обсудит "безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции".Позднее сам Зеленский в своих соцсетях рассказал о том, как проходил визит Санду в Киев."Рад приветствовать сегодня в Киеве Майю Санду — настоящего друга Украины. Имели предметный разговор касательно ситуации в нашем регионе. Серьёзная ситуация у наших соседей, нестабильная, и только вместе мы можем эту ситуацию исправить. В частности, в энергетике и во многих социальных вопросах, которые используются нашим общим врагом против интересов не только Молдавии, но и всего нашего региона. Отсутствие кризисов в Молдавии — это, в частности, и наша безопасность", — заявил Зеленский.Он также отметил, что он с Санду "должны работать вместе, поддерживать друг друга и находить совместные решения, которые могут помочь людям".Визит Санду прокомментировали в Приднестровье. Так, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов заявил, что визит Санду выглядит как пренебрежение к страданиям граждан страны из-за энергетического кризиса."В данной ситуации, когда Санду возглавляет власть, сознательно не пропускающую в ПМР газ и сознательно ухудшающую положение народа Приднестровья, такой визит выглядит как демонстративное пренебрежение страданиями и приднестровцев, и своих сограждан, которые получают неподъёмные счета на оплату тарифов ЖКХ", — отметил Сафонов в беседе с РИА Новости.Он заявил, что вряд ли Санду будет обсуждать в Киеве предложение поставить газ в Приднестровье через контролируемые Украиной трубы. По его словам, сегодня очень высоки риски эскалации конфликта в регионе."В любом случае Санду вообще не желает включаться хоть в какой-то диалог с Москвой и Тирасполем. Ставленница глобалистов, она включена в механизм масштабной дестабилизации обстановки на юго-западе бывшего Советского Союза. Её кураторы ясно видят Приднестровье одной из точек дестабилизации с непредсказуемыми последствиями. От того, когда пойдёт газ в ПМР, можно будет просчитать дальнейший сценарий дестабилизации", — отметил Сафонов.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что на деле во время визита Санду в Киев могла обсуждаться эскалация в Приднестровье. Он вспомнил о других событиях в Восточной Европе."Неспокойно в мире. В Словакии майдан. В Приднестровье от холода уже умирают люди. Молдавия не хочет пропускать газ для Приднестровья, купленный Россией на спотовом рынке. Вчера Премьер Молдавии заявил, что поставки газа в Приднестровье зависят от вывода российских войск из региона. Санду приехала в Киев. Советоваться. Может последовать попытка взорвать ситуацию в Приднестровье. Бригады ВСУ стоят на границе с Приднестровьем. Ждут. Глобалисты не сдаются. Если взорвется ситуация в Приднестровье, про мир на Украине можно будет забыть надолго", — отметил Царёв.По его словам, в администрации нового президента США Дональда Трампа это всё замечают."Думаю, что у Трампа это видят. И ситуацию в Словакии, и в Приднестровье. То, что ситуацию не пускают на самотек видно по Балтике, где эскалацию притушили — все заявили, что кабеля в Эстонию российское судно порвало случайно. Уверен, не без вмешательства трампистов. Будем надеяться, что и ситуацию в Словакии и Приднестровье не пустят на самотёк", — подытожил Царёв.Днём ранее, 24 января, посольство России в Кишинёве распространило открытое обращение Международного совета российских соотечественников (МСРС), обладающего специальным консультативным статусом при ЭКОСОС ООН и ассоциированным статусом при Департаменте ООН по глобальным коммуникациям, а также Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА)."МСРС и МАРА обращают внимание на складывающуюся в Приднестровье чрезвычайную ситуацию, имеющую все признаки гуманитарной катастрофы… Призываем всех участников международного переговорного процесса, международные организации и мировое сообщество обратить самое пристальное внимание на антигуманные действия руководства Республики Молдова, грубо попирающие права и свободы человека, принять неотложные меры, направленные на предотвращение гуманитарной катастрофы в Приднестровье и отмену нелегитимных мер экономического и политического давления на его жителей", — говорилось в опубликованном заявлении.Организации указали, что энергетический кризис привел к массовым нарушениям фундаментальных прав и свобод приднестровцев, закрепленных во всевозможных международных документах. При этом социально-экономические и гуманитарные последствия энергетического кризиса в Приднестровье усугубляются "блокадно-ограничительными мерами Республики Молдова в различных сферах, введёнными в нарушении существующих договоренностей переговорного процесса"."Данные действия Молдавии не только ведут к ухудшению экономического положения простых жителей Приднестровья, но и провоцируют резкий рост напряженности на Днестре в условиях глобальной и региональной нестабильности. Расцениваем "картельный инструментарий" Кишинёва против Тирасполя как прямой подрыв усилий международного сообщества, направленных на возобновление полноценного диалога в рамках урегулирования молдо-приднестровского конфликта", — указывалось в обращении.В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Приднестровье."Энергетический кризис, постигший регион в конце 2024 – начале 2025 года из-за непризнания молдавским руководством долга перед "Газпромом" и отказом Киева продлить транзит российского газа через территорию Украины, окончательно обнажил безразличие Кишинева по отношению к Приднестровью. Молдавская сторона открыто уклоняется от решения возникших по её вине газовых проблем. На фоне нарастающей милитаризации Молдавии не вызывают доверия заверения руководства страны о намерении урегулировать приднестровскую проблему мирными методами", — заявил Лавров.Он предостерёг Молдавию от силового решения вопроса с ПМР."В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса. Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", — указал глава МИД РФ.Он отдельно подчеркнул, что Россия продолжит играть решающую роль в обеспечении мира и стабильности на Днестре, а российские миротворцы профессионально и надежно выполняют свою миссию в составе Совместных миротворческих сил.Ранее, глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский обратился в ООН с просьбой оказать содействие по прекращению энергетического кризиса в республике.После того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, а также после того, как Молдавия отказалась выплачивать долг "Газпрома", и Молдавия и Приднестровье остались без этого энергоносителя. При этом Кишинёв получает "голубое топливо" из европейских стран, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. 15 января Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В СМИ Молдавии появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР.Однако позднее молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский же призвал Санду не мешать поставкам газа из РФ. Позднее глава ПМР заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако затем сама Санду заявила, что Кишинёв готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских миротворцев.Об обстановке на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя".
https://ukraina.ru/20250125/1060560297.html
https://ukraina.ru/20250125/1060557427.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, молдавия, владимир зеленский, вадим красносельский, олег царев, приднестровье, киев, оон, газпром, вооруженные силы украины
Эксклюзив, Хроники, Молдавия, Владимир Зеленский, Вадим Красносельский, Олег Царев, Приднестровье, Киев, ООН, Газпром, Вооруженные силы Украины

Визит Санду в Киев и угроза Приднестровью. Итоги 25 января на Украине

18:00 25.01.2025
 
© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramМайя Санду и Владимир Зеленский в Киеве
Майя Санду и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : Zelenskiy / Official / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом в Киев. В мире опасаются эскалации обстановки в Приднестровье
О визите в Киев президент Молдавии Майя Санду сообщила в соцсетях. В размещённом там видеообращении завила, что визит на Украину происходит по приглашению Владимира Зеленского.
Санду подчеркнула, что отправляется "в Киев с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину".
Она заявила, что на встрече с Зеленским обсудит "безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции".
Позднее сам Зеленский в своих соцсетях рассказал о том, как проходил визит Санду в Киев.
"Рад приветствовать сегодня в Киеве Майю Санду — настоящего друга Украины. Имели предметный разговор касательно ситуации в нашем регионе. Серьёзная ситуация у наших соседей, нестабильная, и только вместе мы можем эту ситуацию исправить. В частности, в энергетике и во многих социальных вопросах, которые используются нашим общим врагом против интересов не только Молдавии, но и всего нашего региона. Отсутствие кризисов в Молдавии — это, в частности, и наша безопасность", — заявил Зеленский.
Он также отметил, что он с Санду "должны работать вместе, поддерживать друг друга и находить совместные решения, которые могут помочь людям".
Визит Санду прокомментировали в Приднестровье. Так, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов заявил, что визит Санду выглядит как пренебрежение к страданиям граждан страны из-за энергетического кризиса.
"В данной ситуации, когда Санду возглавляет власть, сознательно не пропускающую в ПМР газ и сознательно ухудшающую положение народа Приднестровья, такой визит выглядит как демонстративное пренебрежение страданиями и приднестровцев, и своих сограждан, которые получают неподъёмные счета на оплату тарифов ЖКХ", — отметил Сафонов в беседе с РИА Новости.
посетители 58-й военно-транспортной эскадрильи ВВС США у самолёта Boeing C-17 Globemaster III - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
13:00
Отказ украинским мигрантам в США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 январяМинистерство внутренней безопасности США приостановит въезд мигрантов с Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Он заявил, что вряд ли Санду будет обсуждать в Киеве предложение поставить газ в Приднестровье через контролируемые Украиной трубы. По его словам, сегодня очень высоки риски эскалации конфликта в регионе.
"В любом случае Санду вообще не желает включаться хоть в какой-то диалог с Москвой и Тирасполем. Ставленница глобалистов, она включена в механизм масштабной дестабилизации обстановки на юго-западе бывшего Советского Союза. Её кураторы ясно видят Приднестровье одной из точек дестабилизации с непредсказуемыми последствиями. От того, когда пойдёт газ в ПМР, можно будет просчитать дальнейший сценарий дестабилизации", — отметил Сафонов.
Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что на деле во время визита Санду в Киев могла обсуждаться эскалация в Приднестровье. Он вспомнил о других событиях в Восточной Европе.
"Неспокойно в мире. В Словакии майдан. В Приднестровье от холода уже умирают люди. Молдавия не хочет пропускать газ для Приднестровья, купленный Россией на спотовом рынке. Вчера Премьер Молдавии заявил, что поставки газа в Приднестровье зависят от вывода российских войск из региона. Санду приехала в Киев. Советоваться. Может последовать попытка взорвать ситуацию в Приднестровье. Бригады ВСУ стоят на границе с Приднестровьем. Ждут. Глобалисты не сдаются. Если взорвется ситуация в Приднестровье, про мир на Украине можно будет забыть надолго", — отметил Царёв.
По его словам, в администрации нового президента США Дональда Трампа это всё замечают.
"Думаю, что у Трампа это видят. И ситуацию в Словакии, и в Приднестровье. То, что ситуацию не пускают на самотек видно по Балтике, где эскалацию притушили — все заявили, что кабеля в Эстонию российское судно порвало случайно. Уверен, не без вмешательства трампистов. Будем надеяться, что и ситуацию в Словакии и Приднестровье не пустят на самотёк", — подытожил Царёв.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2025
09:48
Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 январяВ Словакии прошли протесты с призывом отставки премьер-министра страны Роберта Фицо
Днём ранее, 24 января, посольство России в Кишинёве распространило открытое обращение Международного совета российских соотечественников (МСРС), обладающего специальным консультативным статусом при ЭКОСОС ООН и ассоциированным статусом при Департаменте ООН по глобальным коммуникациям, а также Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА).
"МСРС и МАРА обращают внимание на складывающуюся в Приднестровье чрезвычайную ситуацию, имеющую все признаки гуманитарной катастрофы… Призываем всех участников международного переговорного процесса, международные организации и мировое сообщество обратить самое пристальное внимание на антигуманные действия руководства Республики Молдова, грубо попирающие права и свободы человека, принять неотложные меры, направленные на предотвращение гуманитарной катастрофы в Приднестровье и отмену нелегитимных мер экономического и политического давления на его жителей", — говорилось в опубликованном заявлении.
Организации указали, что энергетический кризис привел к массовым нарушениям фундаментальных прав и свобод приднестровцев, закрепленных во всевозможных международных документах. При этом социально-экономические и гуманитарные последствия энергетического кризиса в Приднестровье усугубляются "блокадно-ограничительными мерами Республики Молдова в различных сферах, введёнными в нарушении существующих договоренностей переговорного процесса".
"Данные действия Молдавии не только ведут к ухудшению экономического положения простых жителей Приднестровья, но и провоцируют резкий рост напряженности на Днестре в условиях глобальной и региональной нестабильности. Расцениваем "картельный инструментарий" Кишинёва против Тирасполя как прямой подрыв усилий международного сообщества, направленных на возобновление полноценного диалога в рамках урегулирования молдо-приднестровского конфликта", — указывалось в обращении.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Вчера, 18:10
Трампу ответили в России и на Украине. Итоги 24 января на УкраинеЗаявления президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу прокомментировали и в России, и на Украине
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Приднестровье.
"Энергетический кризис, постигший регион в конце 2024 – начале 2025 года из-за непризнания молдавским руководством долга перед "Газпромом" и отказом Киева продлить транзит российского газа через территорию Украины, окончательно обнажил безразличие Кишинева по отношению к Приднестровью. Молдавская сторона открыто уклоняется от решения возникших по её вине газовых проблем. На фоне нарастающей милитаризации Молдавии не вызывают доверия заверения руководства страны о намерении урегулировать приднестровскую проблему мирными методами", — заявил Лавров.
Он предостерёг Молдавию от силового решения вопроса с ПМР.
"В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса. Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", — указал глава МИД РФ.
Он отдельно подчеркнул, что Россия продолжит играть решающую роль в обеспечении мира и стабильности на Днестре, а российские миротворцы профессионально и надежно выполняют свою миссию в составе Совместных миротворческих сил.
Ранее, глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский обратился в ООН с просьбой оказать содействие по прекращению энергетического кризиса в республике.
После того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, а также после того, как Молдавия отказалась выплачивать долг "Газпрома", и Молдавия и Приднестровье остались без этого энергоносителя. При этом Кишинёв получает "голубое топливо" из европейских стран, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. 15 января Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В СМИ Молдавии появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР.
Однако позднее молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский же призвал Санду не мешать поставкам газа из РФ. Позднее глава ПМР заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако затем сама Санду заявила, что Кишинёв готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских миротворцев.
Об обстановке на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя".
 
ЭксклюзивХроникиМолдавияВладимир ЗеленскийВадим КрасносельскийОлег ЦаревПриднестровьеКиевООНГазпромВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
18:00Визит Санду в Киев и угроза Приднестровью. Итоги 25 января на Украине
17:55Армия России нанесла поражение 12 бригадам ВСУ: Минобороны изложило ситуацию на Курском направлении
17:40На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти Киева
17:10Двести тысяч бойцов НАТО на Украине и ракетные удары по России?! Бавырин о первых ста днях Трампа
16:48Такого обстрела еще не было: ВСУ "усеяли" Херсонскую область кассетными бомбами
16:30В Киеве заявили, что Америка спонсирует Украину, несмотря на указ Трампа
16:11Америка прикрыла украинцам въезд в страну — The New York Times
16:00"Заветам Скрипника верны": так могли бы сказать нынешние украинские власти
15:52Около Крыма средства ПВО сбили 11 украинских БПЛА менее чем за час
15:41Куда били — везде попали: Лебедев рассказал об ударах ВС России в ночь на 25 января
14:03Уши Зеленского торчат в Братиславе. В столице Словакии начался первый на территории Евросоюза майдан
13:05Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов
13:00Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов
13:00Отказ украинским мигрантам в США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 января
12:38В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters
12:16Демократы забили тревогу: в Конгрессе призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странам
11:48Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля
11:47Калифорнийский ад и финансирование войны на Украине
11:21"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области
10:47Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
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