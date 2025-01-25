https://ukraina.ru/20250125/1060564521.html

Визит Санду в Киев и угроза Приднестровью. Итоги 25 января на Украине

Визит Санду в Киев и угроза Приднестровью. Итоги 25 января на Украине - 25.01.2025 Украина.ру

Визит Санду в Киев и угроза Приднестровью. Итоги 25 января на Украине

Президент Молдавии Майя Санду прибыла с визитом в Киев. В мире опасаются эскалации обстановки в Приднестровье

2025-01-25T18:00

2025-01-25T18:00

2025-01-25T18:00

эксклюзив

хроники

молдавия

владимир зеленский

вадим красносельский

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О визите в Киев президент Молдавии Майя Санду сообщила в соцсетях. В размещённом там видеообращении завила, что визит на Украину происходит по приглашению Владимира Зеленского.Санду подчеркнула, что отправляется "в Киев с сообщением о том, что Молдова продолжает поддерживать Украину".Она заявила, что на встрече с Зеленским обсудит "безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции".Позднее сам Зеленский в своих соцсетях рассказал о том, как проходил визит Санду в Киев."Рад приветствовать сегодня в Киеве Майю Санду — настоящего друга Украины. Имели предметный разговор касательно ситуации в нашем регионе. Серьёзная ситуация у наших соседей, нестабильная, и только вместе мы можем эту ситуацию исправить. В частности, в энергетике и во многих социальных вопросах, которые используются нашим общим врагом против интересов не только Молдавии, но и всего нашего региона. Отсутствие кризисов в Молдавии — это, в частности, и наша безопасность", — заявил Зеленский.Он также отметил, что он с Санду "должны работать вместе, поддерживать друг друга и находить совместные решения, которые могут помочь людям".Визит Санду прокомментировали в Приднестровье. Так, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов заявил, что визит Санду выглядит как пренебрежение к страданиям граждан страны из-за энергетического кризиса."В данной ситуации, когда Санду возглавляет власть, сознательно не пропускающую в ПМР газ и сознательно ухудшающую положение народа Приднестровья, такой визит выглядит как демонстративное пренебрежение страданиями и приднестровцев, и своих сограждан, которые получают неподъёмные счета на оплату тарифов ЖКХ", — отметил Сафонов в беседе с РИА Новости.Он заявил, что вряд ли Санду будет обсуждать в Киеве предложение поставить газ в Приднестровье через контролируемые Украиной трубы. По его словам, сегодня очень высоки риски эскалации конфликта в регионе."В любом случае Санду вообще не желает включаться хоть в какой-то диалог с Москвой и Тирасполем. Ставленница глобалистов, она включена в механизм масштабной дестабилизации обстановки на юго-западе бывшего Советского Союза. Её кураторы ясно видят Приднестровье одной из точек дестабилизации с непредсказуемыми последствиями. От того, когда пойдёт газ в ПМР, можно будет просчитать дальнейший сценарий дестабилизации", — отметил Сафонов.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что на деле во время визита Санду в Киев могла обсуждаться эскалация в Приднестровье. Он вспомнил о других событиях в Восточной Европе."Неспокойно в мире. В Словакии майдан. В Приднестровье от холода уже умирают люди. Молдавия не хочет пропускать газ для Приднестровья, купленный Россией на спотовом рынке. Вчера Премьер Молдавии заявил, что поставки газа в Приднестровье зависят от вывода российских войск из региона. Санду приехала в Киев. Советоваться. Может последовать попытка взорвать ситуацию в Приднестровье. Бригады ВСУ стоят на границе с Приднестровьем. Ждут. Глобалисты не сдаются. Если взорвется ситуация в Приднестровье, про мир на Украине можно будет забыть надолго", — отметил Царёв.По его словам, в администрации нового президента США Дональда Трампа это всё замечают."Думаю, что у Трампа это видят. И ситуацию в Словакии, и в Приднестровье. То, что ситуацию не пускают на самотек видно по Балтике, где эскалацию притушили — все заявили, что кабеля в Эстонию российское судно порвало случайно. Уверен, не без вмешательства трампистов. Будем надеяться, что и ситуацию в Словакии и Приднестровье не пустят на самотёк", — подытожил Царёв.Днём ранее, 24 января, посольство России в Кишинёве распространило открытое обращение Международного совета российских соотечественников (МСРС), обладающего специальным консультативным статусом при ЭКОСОС ООН и ассоциированным статусом при Департаменте ООН по глобальным коммуникациям, а также Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА)."МСРС и МАРА обращают внимание на складывающуюся в Приднестровье чрезвычайную ситуацию, имеющую все признаки гуманитарной катастрофы… Призываем всех участников международного переговорного процесса, международные организации и мировое сообщество обратить самое пристальное внимание на антигуманные действия руководства Республики Молдова, грубо попирающие права и свободы человека, принять неотложные меры, направленные на предотвращение гуманитарной катастрофы в Приднестровье и отмену нелегитимных мер экономического и политического давления на его жителей", — говорилось в опубликованном заявлении.Организации указали, что энергетический кризис привел к массовым нарушениям фундаментальных прав и свобод приднестровцев, закрепленных во всевозможных международных документах. При этом социально-экономические и гуманитарные последствия энергетического кризиса в Приднестровье усугубляются "блокадно-ограничительными мерами Республики Молдова в различных сферах, введёнными в нарушении существующих договоренностей переговорного процесса"."Данные действия Молдавии не только ведут к ухудшению экономического положения простых жителей Приднестровья, но и провоцируют резкий рост напряженности на Днестре в условиях глобальной и региональной нестабильности. Расцениваем "картельный инструментарий" Кишинёва против Тирасполя как прямой подрыв усилий международного сообщества, направленных на возобновление полноценного диалога в рамках урегулирования молдо-приднестровского конфликта", — указывалось в обращении.В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Приднестровье."Энергетический кризис, постигший регион в конце 2024 – начале 2025 года из-за непризнания молдавским руководством долга перед "Газпромом" и отказом Киева продлить транзит российского газа через территорию Украины, окончательно обнажил безразличие Кишинева по отношению к Приднестровью. Молдавская сторона открыто уклоняется от решения возникших по её вине газовых проблем. На фоне нарастающей милитаризации Молдавии не вызывают доверия заверения руководства страны о намерении урегулировать приднестровскую проблему мирными методами", — заявил Лавров.Он предостерёг Молдавию от силового решения вопроса с ПМР."В очередной раз хотели бы предостеречь "горячие головы" в Кишиневе от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса. Россия будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту находящихся в Приднестровье российских граждан, миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", — указал глава МИД РФ.Он отдельно подчеркнул, что Россия продолжит играть решающую роль в обеспечении мира и стабильности на Днестре, а российские миротворцы профессионально и надежно выполняют свою миссию в составе Совместных миротворческих сил.Ранее, глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский обратился в ООН с просьбой оказать содействие по прекращению энергетического кризиса в республике.После того, как Украина прекратила транзит российского газа в Европу, а также после того, как Молдавия отказалась выплачивать долг "Газпрома", и Молдавия и Приднестровье остались без этого энергоносителя. При этом Кишинёв получает "голубое топливо" из европейских стран, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. 15 января Красносельский после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в регион. В СМИ Молдавии появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР.Однако позднее молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский же призвал Санду не мешать поставкам газа из РФ. Позднее глава ПМР заявил, что Приднестровье готово к закупке газа через молдавскую компанию "Молдовагаз". Однако затем сама Санду заявила, что Кишинёв готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских миротворцев.Об обстановке на фронтах — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успех на фронте зависит от зоркой разведки и выбранной тактики боя".

https://ukraina.ru/20250125/1060560297.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, молдавия, владимир зеленский, вадим красносельский, олег царев, приднестровье, киев, оон, газпром, вооруженные силы украины