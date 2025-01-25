Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля - 25.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250125/1060559580.html
Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля
Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля - 25.01.2025 Украина.ру
Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля
Изменение курса рубля свидетельствуют о скором урегулировании конфликта на Украине. Тем временем других позитивных сигналов, указывающих на мирное завершение боевых действий, в публичном поле пока нет. Об этом сообщили журналисты украинского издания "Страна.ua" в своем телеграм-канале
2025-01-25T11:48
2025-01-25T11:48
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
рубль
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/02/1059364333_0:42:3567:2048_1920x0_80_0_0_177b8cc9b5b6e1e9b6044c4af0008bd3.jpg
В публикации сказано, что российская валюта крепчает после инаугурации президента США Дональда Трампа. Кроме того, заявления действующего главы Америки Дональда Трампа о введении новых санкций против РФ и его желании снизить цены на нефть, никак не влияют на процесс укрепления рубля, добавили журналисты. В начале этой недели, 20 января, в том числе в день инаугурации Трампа курс доллара был 102,6 рубля, а к выходным американская валюта подешевела до 97,7 рубля.В среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если она не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. На следующий день президент США заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.В пятницу, 24 января, американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором говорится, что наступление ВС РФ на поле боя настолько ощутимо, что превращает все угрозы Трампа в "пустышки". Еще по теме: Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/02/1059364333_836:0:3567:2048_1920x0_80_0_0_7a618adbd8533461acae391517ba33ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, рубль, доллар
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, рубль, доллар

Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля

11:48 25.01.2025
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
ДзенTelegram
Изменение курса рубля свидетельствуют о скором урегулировании конфликта на Украине. Тем временем других позитивных сигналов, указывающих на мирное завершение боевых действий, в публичном поле пока нет. Об этом сообщили журналисты украинского издания "Страна.ua" в своем телеграм-канале
В публикации сказано, что российская валюта крепчает после инаугурации президента США Дональда Трампа. Кроме того, заявления действующего главы Америки Дональда Трампа о введении новых санкций против РФ и его желании снизить цены на нефть, никак не влияют на процесс укрепления рубля, добавили журналисты.

"Вероятно, на укрепление рубля, в том числе, действуют и слухи о том, что нынешняя жесткая риторика Трампа — это лишь "торги", которые предшествуют скорой "сделке", — написало издание, отметив, что в остальном о скором завершении украинского конфликта позитивных сигналов пока нет.

В начале этой недели, 20 января, в том числе в день инаугурации Трампа курс доллара был 102,6 рубля, а к выходным американская валюта подешевела до 97,7 рубля.
В среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если она не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. На следующий день президент США заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.
В пятницу, 24 января, американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором говорится, что наступление ВС РФ на поле боя настолько ощутимо, что превращает все угрозы Трампа в "пустышки".
Еще по теме: Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд Трампрубльдоллар
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:05Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов
13:00Российская армия рассекла гарнизон ВСУ в Великой Новоселке. Он блокирован — Рогов
13:00Отказ украинским мигрантам в США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 января
12:38В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — Reuters
12:16Демократы забили тревогу: в Конгрессе призвали отменить указ Трампа о приостановке помощи другим странам
11:48Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля
11:47Калифорнийский ад и финансирование войны на Украине
11:21"Если честно, мы долго не протянем": наемник ВСУ рассказал о ситуации в Курской области
10:47Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как
10:29Неделя в фотографиях. Красные колготки в Давосе, новый иранский "Заргос" и "лохматый Оскар"
10:19В Америке подсчитали жертвы: Украина уже потеряла солдат больше, чем США в Корее и Вьетнаме
09:56До Днепропетровской области ВС РФ осталось пять километров — командир роты
09:48Майдан против Фицо. Главное на Украине на утро 25 января
09:19Нетрадиционный геноцид: что происходит на Украине, почему зигует Маск и когда ждать мира – Гаспарян
08:00Миротворцы: о пользе знания истории
08:00Андрей Сидоров: Трамп будет пересматривать все свои заявления по Украине
07:50Трамп со всеми пытается говорить с позиции силы: Бом о “санкционном таране” против России
07:47Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев
07:40"Дональд Фредович, мы в Курской области всех украинцев положим, зачем о ней говорить?” — Алехин
07:30Надавит на больное: Царёв о том, как Трамп “приручит” Зеленского
Лента новостейМолния