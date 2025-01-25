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Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля

Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля - 25.01.2025 Украина.ру

Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля

Изменение курса рубля свидетельствуют о скором урегулировании конфликта на Украине. Тем временем других позитивных сигналов, указывающих на мирное завершение боевых действий, в публичном поле пока нет. Об этом сообщили журналисты украинского издания "Страна.ua" в своем телеграм-канале

2025-01-25T11:48

2025-01-25T11:48

2025-01-25T11:48

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В публикации сказано, что российская валюта крепчает после инаугурации президента США Дональда Трампа. Кроме того, заявления действующего главы Америки Дональда Трампа о введении новых санкций против РФ и его желании снизить цены на нефть, никак не влияют на процесс укрепления рубля, добавили журналисты. В начале этой недели, 20 января, в том числе в день инаугурации Трампа курс доллара был 102,6 рубля, а к выходным американская валюта подешевела до 97,7 рубля.В среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если она не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. На следующий день президент США заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.В пятницу, 24 января, американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором говорится, что наступление ВС РФ на поле боя настолько ощутимо, что превращает все угрозы Трампа в "пустышки". Еще по теме: Трамп порвал нити между Киевом и Вашингтоном: депутат Рады объяснил, зачем и как

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