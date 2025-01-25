Украинские СМИ спрогнозировали завершение конфликта по курсу рубля
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Изменение курса рубля свидетельствуют о скором урегулировании конфликта на Украине. Тем временем других позитивных сигналов, указывающих на мирное завершение боевых действий, в публичном поле пока нет. Об этом сообщили журналисты украинского издания "Страна.ua" в своем телеграм-канале
В публикации сказано, что российская валюта крепчает после инаугурации президента США Дональда Трампа. Кроме того, заявления действующего главы Америки Дональда Трампа о введении новых санкций против РФ и его желании снизить цены на нефть, никак не влияют на процесс укрепления рубля, добавили журналисты.
"Вероятно, на укрепление рубля, в том числе, действуют и слухи о том, что нынешняя жесткая риторика Трампа — это лишь "торги", которые предшествуют скорой "сделке", — написало издание, отметив, что в остальном о скором завершении украинского конфликта позитивных сигналов пока нет.
В начале этой недели, 20 января, в том числе в день инаугурации Трампа курс доллара был 102,6 рубля, а к выходным американская валюта подешевела до 97,7 рубля.
В среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если она не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. На следующий день президент США заявил, что намерен попросить ОПЕК и, в особенности, Саудовскую Аравию снизить цены на нефть, так как он считает, что это может способствовать завершению конфликта на Украине.
В пятницу, 24 января, американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, в котором говорится, что наступление ВС РФ на поле боя настолько ощутимо, что превращает все угрозы Трампа в "пустышки".