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Америке не хватает реализма: Рябков объяснил, почему невозможно предсказать дату завершения конфликта
Америке не хватает реализма: Рябков объяснил, почему невозможно предсказать дату завершения конфликта - 24.01.2025 Украина.ру
Америке не хватает реализма: Рябков объяснил, почему невозможно предсказать дату завершения конфликта
Чтобы конфликт на Украины был урегулирован, необходимо реалистично подходить к этому вопросу. Об этом 24 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя планы нового президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию за 100 дней. Его слова приводит издание "Российская газета"
2025-01-24T16:34
2025-01-24T16:34
2025-01-24T16:34
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Он также добавил, что даже при максимально реалистичном подходе США говорить об определенных сроках завершения украинского конфликта невозможно. "Если в подходе Вашингтона будет больше реализма, тогда, наверное, начнется некий процесс, темпы которого тоже на сегодня сложно прогнозировать", — отметил замглавы МИД.В среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Тогда он призвал к завершению украинского конфликта немедленно, указав, что "дальше будет только хуже".Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине происходит из-за угрозы национальной безопасности России, а также из-за "полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России". По теме: Слова или действия: пока Трамп обещает закончить украинский конфликт, ВС РФ продвигаются в Донбассе
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Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Рябков
Америке не хватает реализма: Рябков объяснил, почему невозможно предсказать дату завершения конфликта
Чтобы конфликт на Украины был урегулирован, необходимо реалистично подходить к этому вопросу. Об этом 24 января заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя планы нового президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию за 100 дней. Его слова приводит издание "Российская газета"