https://ukraina.ru/20250124/1060528446.html

Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленно

Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленно - 24.01.2025 Украина.ру

Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленно

Президент США Дональд Трамп в ночь на 24 января заявил о своем желании незамедлительно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и о "сигналах" со стороны Москвы относительно ее готовности. Об этом написало агентство Reuters

2025-01-24T10:46

2025-01-24T10:46

2025-01-24T10:46

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Президент США также уточнил, что не уверен, смогут ли санкции заставить Россию начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, но "сделка необходима"."Я не знаю этого, но думаю, что он (Путин - Ред.) должен заключить сделку", — подчеркнул Трамп.Ранее американский лидер уже делал заявления касательно его желания встретиться с президентом России."Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. <...> Это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую. Это бойня. И мы действительно должны остановить эту войну", — сказал он, выступая на форуме в Давосе по видеосвязи.Трамп также дал понять, что Владимир Зеленский уже сообщил ему о "готовности заключить сделку" относительно разрешения конфликта на Украине.Между тем, в среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимаетПо теме: "Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта

https://ukraina.ru/20250123/1060516399.html

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