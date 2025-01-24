Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленно - 24.01.2025 Украина.ру
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Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленно
Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленно - 24.01.2025 Украина.ру
Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленно
Президент США Дональд Трамп в ночь на 24 января заявил о своем желании незамедлительно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и о "сигналах" со стороны Москвы относительно ее готовности. Об этом написало агентство Reuters
2025-01-24T10:46
2025-01-24T10:46
новости
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переговоры
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Президент США также уточнил, что не уверен, смогут ли санкции заставить Россию начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, но "сделка необходима"."Я не знаю этого, но думаю, что он (Путин - Ред.) должен заключить сделку", — подчеркнул Трамп.Ранее американский лидер уже делал заявления касательно его желания встретиться с президентом России."Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. &lt;...&gt; Это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую. Это бойня. И мы действительно должны остановить эту войну", — сказал он, выступая на форуме в Давосе по видеосвязи.Трамп также дал понять, что Владимир Зеленский уже сообщил ему о "готовности заключить сделку" относительно разрешения конфликта на Украине.Между тем, в среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимаетПо теме: "Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
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новости, россия, сша, москва, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры, украина
Новости, Россия, США, Москва, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры, Украина

Как можно скорее: Трамп объяснил, почему хочет встретиться с Путиным немедленно

10:46 24.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент США Дональд Трамп в ночь на 24 января заявил о своем желании незамедлительно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и о "сигналах" со стороны Москвы относительно ее готовности. Об этом написало агентство Reuters

"Я думаю, Россия хочет заключить сделку. Может быть, они готовы к этому. Из того, что я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы уедем как можно скорее. Я бы встретился немедленно. Каждый день, когда мы не встречаемся, солдаты гибнут на поле боя", — цитирует Трампа агентство.

Президент США также уточнил, что не уверен, смогут ли санкции заставить Россию начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, но "сделка необходима".
"Я не знаю этого, но думаю, что он (Путин - Ред.) должен заключить сделку", — подчеркнул Трамп.
Ранее американский лидер уже делал заявления касательно его желания встретиться с президентом России.
"Я действительно хотел бы вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец этой войне. <...> Это не с точки зрения экономики или чего-то еще. Это с точки зрения того, что миллионы жизней тратятся впустую. Это бойня. И мы действительно должны остановить эту войну", — сказал он, выступая на форуме в Давосе по видеосвязи.
Трамп также дал понять, что Владимир Зеленский уже сообщил ему о "готовности заключить сделку" относительно разрешения конфликта на Украине.
Трамп Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Вчера, 20:17
Трамп подтвердил желание встретиться с Путиным и готовность Зеленского к "сделке"Дональд Трамп намерен вскоре встретиться с Владимиром Путиным и обсудить украинскую проблему. Об этом 23 января президент США заявил в обращении к участникам швейцарского ВЭФ в Давосе.
Между тем, в среду, 22 января, Трамп допустил введение новых санкций против России, в том случае, если Москва не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает
По теме: "Зеленский - не ангел": Трамп высказался об урегулировании украинского конфликта
 
НовостиРоссияСШАМоскваВашингтонДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийпереговорыУкраина
 
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