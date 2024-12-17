Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов - 17.12.2024 Украина.ру
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Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов
Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов - 17.12.2024 Украина.ру
Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов
По факту убийства двух военнослужащих в Москве главным следственным управлением СК России по г.Москве возбуждено уголовное дело. Об этом 17 декабря заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
2024-12-17T09:18
2024-12-17T09:18
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"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - сообщила официальный представитель СК РФ.На месте взрыва работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, проинформировали в следственном ведомстве.Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В октябре генерал-лейтенант Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ. Подробности в публикации Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября Ранее в новостях: США готовят на Украине провокацию с опасным ядом - Минобороны
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новости, россия, москва, украина, ск рф, минобороны рф, теракт, армия, взрыв, криминал, убийство, биолаборатории, сша
Новости, Россия, Москва, Украина, СК РФ, Минобороны РФ, теракт, Армия, взрыв, криминал, убийство, биолаборатории, США

Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов

09:18 17.12.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
Брифинг начальника российских войск РХБЗ И. Кириллова об американских биолабораториях на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
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По факту убийства двух военнослужащих в Москве главным следственным управлением СК России по г.Москве возбуждено уголовное дело. Об этом 17 декабря заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - сообщила официальный представитель СК РФ.
На месте взрыва работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, проинформировали в следственном ведомстве.
Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.
В октябре генерал-лейтенант Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ. Подробности в публикации Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября
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