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Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов

Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов - 17.12.2024 Украина.ру

Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов

По факту убийства двух военнослужащих в Москве главным следственным управлением СК России по г.Москве возбуждено уголовное дело. Об этом 17 декабря заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

2024-12-17T09:18

2024-12-17T09:18

2024-12-17T09:18

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"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", - сообщила официальный представитель СК РФ.На месте взрыва работают следователи, криминалисты и оперативные службы. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, проинформировали в следственном ведомстве.Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В октябре генерал-лейтенант Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ. Подробности в публикации Иприт и химоружие в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 октября Ранее в новостях: США готовят на Украине провокацию с опасным ядом - Минобороны

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