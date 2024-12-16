Медведчук: "Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет и стравливает" - 16.12.2024 Украина.ру
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Медведчук: "Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет и стравливает"
Медведчук: "Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет и стравливает" - 16.12.2024 Украина.ру
Медведчук: "Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет и стравливает"
Кровь, жертвы и страдания украинцев стали результатом спланированной деятельности Запада и в его интересах. Об этом 16 декабря заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
2024-12-16T11:26
2024-12-16T11:26
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Новая статья Виктора Медведчука стала реакцией на публикацию заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая". По мнению лидера движения "Другая Украина", статья Медведева является знаковой в понимании становления нового миропорядка.Она развенчивает главный нарратив доминирования коллективного Запада, который заключается в том, что западная демократия несет всем народам мир и процветание. Медведчук согласен с констатациями и выводами Медведева, экстраполируя их на украинскую ситуацию.Он отметил, что в теории западная демократия должна была сделать страну богаче, а украинцев - дружнее. Реальность оказалась иной."Как видим, эти цели не просто не достигнуты – Украина стала зоной мирового конфликта, воюющей, нищей и вымирающей страной. Западные пропагандисты твердят, что мирной и богатой страной Украине помешала быть "рука Кремля", коррупционеры, каноническая православная церковь, Пушкин, в конце концов, но все эти разговоры преследуют только одну цель – прикрыть факт того, что никто делать Украину богатой и мирной не собирался", - отметил Медведчук.По его мнению, инвестиции в русофобию с лихвой окупились в военно-промышленном комплексе, в расширении НАТО, в переделе рынков сбыта и уничтожении передовых отраслей конкурентов.Он также отметил, что в статье Медведева точно отражена сущность современного западного неоколониализма, который проявил себя не только на Украине.Ранее на эту ему: Медведчук: Зеленский мечтал о расчленении России, но эта участь постигнет Украину Также на эту тему интервью: Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
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новости, украина, россия, запад, виктор медведчук, дмитрий медведев, нато, русофобия, геополитика, деколонизация, постсоветское пространство
Новости, Украина, Россия, Запад, Виктор Медведчук, Дмитрий Медведев, НАТО, Русофобия, геополитика, деколонизация, постсоветское пространство

Медведчук: "Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет и стравливает"

11:26 16.12.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкИнтервью В. Медведчука агентству РИА Новости
Интервью В. Медведчука агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Кровь, жертвы и страдания украинцев стали результатом спланированной деятельности Запада и в его интересах. Об этом 16 декабря заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Новая статья Виктора Медведчука стала реакцией на публикацию заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая". По мнению лидера движения "Другая Украина", статья Медведева является знаковой в понимании становления нового миропорядка.
Она развенчивает главный нарратив доминирования коллективного Запада, который заключается в том, что западная демократия несет всем народам мир и процветание. Медведчук согласен с констатациями и выводами Медведева, экстраполируя их на украинскую ситуацию.
"Таким образом коллективный Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет, мало того, что разъединяет, так еще и стравливает между собой, делает "разумные инвестиции" в войны и массовое убийство людей, финансирует атмосферу ненависти к чужому языку, культуре, вере и традициям. Можно, конечно, закрыть глаза и уши, и закричать, что все это кремлевская пропаганда, но достаточно вспомнить, что до появления западных кураторов на Украине царили мир и спокойствие", - констатировал Медведчук.
Он отметил, что в теории западная демократия должна была сделать страну богаче, а украинцев - дружнее. Реальность оказалась иной.
"Как видим, эти цели не просто не достигнуты – Украина стала зоной мирового конфликта, воюющей, нищей и вымирающей страной. Западные пропагандисты твердят, что мирной и богатой страной Украине помешала быть "рука Кремля", коррупционеры, каноническая православная церковь, Пушкин, в конце концов, но все эти разговоры преследуют только одну цель – прикрыть факт того, что никто делать Украину богатой и мирной не собирался", - отметил Медведчук.
По его мнению, инвестиции в русофобию с лихвой окупились в военно-промышленном комплексе, в расширении НАТО, в переделе рынков сбыта и уничтожении передовых отраслей конкурентов.
"Поэтому кровь, жертвы и страдания украинцев были запланированы, и на них заработали", - сделал вывод лидер движения "Другая Украина".
Он также отметил, что в статье Медведева точно отражена сущность современного западного неоколониализма, который проявил себя не только на Украине.
Ранее на эту ему: Медведчук: Зеленский мечтал о расчленении России, но эта участь постигнет Украину
Также на эту тему интервью: Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине
 
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