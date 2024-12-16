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Медведчук: "Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет и стравливает"

Медведчук: "Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет и стравливает" - 16.12.2024 Украина.ру

Медведчук: "Запад вовсе не объединяет людей, а разъединяет и стравливает"

Кровь, жертвы и страдания украинцев стали результатом спланированной деятельности Запада и в его интересах. Об этом 16 декабря заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

2024-12-16T11:26

2024-12-16T11:26

2024-12-16T11:26

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Новая статья Виктора Медведчука стала реакцией на публикацию заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева "О национальной идентичности и политическом выборе: опыт России и Китая". По мнению лидера движения "Другая Украина", статья Медведева является знаковой в понимании становления нового миропорядка.Она развенчивает главный нарратив доминирования коллективного Запада, который заключается в том, что западная демократия несет всем народам мир и процветание. Медведчук согласен с констатациями и выводами Медведева, экстраполируя их на украинскую ситуацию.Он отметил, что в теории западная демократия должна была сделать страну богаче, а украинцев - дружнее. Реальность оказалась иной."Как видим, эти цели не просто не достигнуты – Украина стала зоной мирового конфликта, воюющей, нищей и вымирающей страной. Западные пропагандисты твердят, что мирной и богатой страной Украине помешала быть "рука Кремля", коррупционеры, каноническая православная церковь, Пушкин, в конце концов, но все эти разговоры преследуют только одну цель – прикрыть факт того, что никто делать Украину богатой и мирной не собирался", - отметил Медведчук.По его мнению, инвестиции в русофобию с лихвой окупились в военно-промышленном комплексе, в расширении НАТО, в переделе рынков сбыта и уничтожении передовых отраслей конкурентов.Он также отметил, что в статье Медведева точно отражена сущность современного западного неоколониализма, который проявил себя не только на Украине.Ранее на эту ему: Медведчук: Зеленский мечтал о расчленении России, но эта участь постигнет Украину Также на эту тему интервью: Ростислав Ищенко: Трамп уже начал пугать Россию прямой войной с европейскими армиями на Украине

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новости, украина, россия, запад, виктор медведчук, дмитрий медведев, нато, русофобия, геополитика, деколонизация, постсоветское пространство