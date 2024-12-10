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В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией

В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией - 10.12.2024 Украина.ру

В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией

Тысячи человек на Украине подвергаются пыткам с обвинениями в связи с Россией. Об этом 10 декабря заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

2024-12-10T16:49

2024-12-10T16:49

2024-12-10T16:49

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В ходе заседания СПЧ была рассмотрена гуманитарная ситуация на Украине и особенности поведения международных организаций, задекларировавших целью своей деятельности мониторинг и защиту прав человека.Он также отметил, сообщает РИА "Новости", что русофобская информационная политика продолжает оставаться хорошо скоординированной и оплаченной. Она включает в себя блокировку российских информационных ресурсов, констатировал Ионов.Также в новостях: Российский депутат рассказал об украинских концлагерях в Курской и Сумской областяхРанее на эту тему: ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат Дмитрук Также известно, что Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС О политических репрессиях в Прибалтике рассказал сбежавший из Латвии журналист в интервью Что творится в Латвии и за что в Прибалтике можно получить пожизненное - политзаключённый Алексеев

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новости, прибалтика, латвия, алексей ионов, сбу, оон, ес, спч, права человека, гуманитарная катастрофа, пытки, репрессии, хроника репрессий, гонения, русофобия, россия, украина