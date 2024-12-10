В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией - 10.12.2024 Украина.ру
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В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией
В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией - 10.12.2024 Украина.ру
В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией
Тысячи человек на Украине подвергаются пыткам с обвинениями в связи с Россией. Об этом 10 декабря заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.
2024-12-10T16:49
2024-12-10T16:49
новости
прибалтика
латвия
алексей ионов
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права человека
гуманитарная катастрофа
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В ходе заседания СПЧ была рассмотрена гуманитарная ситуация на Украине и особенности поведения международных организаций, задекларировавших целью своей деятельности мониторинг и защиту прав человека.Он также отметил, сообщает РИА "Новости", что русофобская информационная политика продолжает оставаться хорошо скоординированной и оплаченной. Она включает в себя блокировку российских информационных ресурсов, констатировал Ионов.Также в новостях: Российский депутат рассказал об украинских концлагерях в Курской и Сумской областяхРанее на эту тему: ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат Дмитрук Также известно, что Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС О политических репрессиях в Прибалтике рассказал сбежавший из Латвии журналист в интервью Что творится в Латвии и за что в Прибалтике можно получить пожизненное - политзаключённый Алексеев
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новости, прибалтика, латвия, алексей ионов, сбу, оон, ес, спч, права человека, гуманитарная катастрофа, пытки, репрессии, хроника репрессий, гонения, русофобия, россия, украина
Новости, Прибалтика, Латвия, Алексей Ионов, СБУ, ООН, ЕС, СПЧ, права человека, гуманитарная катастрофа, пытки, репрессии, Хроника репрессий, гонения, Русофобия, Россия, Украина

В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией

16:49 10.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: СБУ, заключенные, тюрьма
Коллаж: СБУ, заключенные, тюрьма - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Украина.ру
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Тысячи человек на Украине подвергаются пыткам с обвинениями в связи с Россией. Об этом 10 декабря заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.
В ходе заседания СПЧ была рассмотрена гуманитарная ситуация на Украине и особенности поведения международных организаций, задекларировавших целью своей деятельности мониторинг и защиту прав человека.
"Навязанные коллективным Западом стандарты стирают культурную идентичность и уничтожают традиционные ценности. Международные организации, находящиеся под контролем и в зависимости от своих спонсоров, в своих мониторингах, к сожалению, не докладывают о чудовищных нарушениях прав человека на Украине, где в застенках сегодня содержатся и подвергаются пыткам тысячи человек, обвиняемых в связи с Россией", - заявил Ионов на заседании СПЧ.
Он также отметил, сообщает РИА "Новости", что русофобская информационная политика продолжает оставаться хорошо скоординированной и оплаченной. Она включает в себя блокировку российских информационных ресурсов, констатировал Ионов.
Также в новостях: Российский депутат рассказал об украинских концлагерях в Курской и Сумской областях
Ранее на эту тему: ООН подтвердила пытки над украинцами в подвалах СБУ, заявил депутат Дмитрук
Также известно, что Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС
О политических репрессиях в Прибалтике рассказал сбежавший из Латвии журналист в интервью Что творится в Латвии и за что в Прибалтике можно получить пожизненное - политзаключённый Алексеев
 
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