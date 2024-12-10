В российском СПЧ заявили о тысячах узников на Украине, которых пытают за связи с Россией
Тысячи человек на Украине подвергаются пыткам с обвинениями в связи с Россией. Об этом 10 декабря заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.
В ходе заседания СПЧ была рассмотрена гуманитарная ситуация на Украине и особенности поведения международных организаций, задекларировавших целью своей деятельности мониторинг и защиту прав человека.
"Навязанные коллективным Западом стандарты стирают культурную идентичность и уничтожают традиционные ценности. Международные организации, находящиеся под контролем и в зависимости от своих спонсоров, в своих мониторингах, к сожалению, не докладывают о чудовищных нарушениях прав человека на Украине, где в застенках сегодня содержатся и подвергаются пыткам тысячи человек, обвиняемых в связи с Россией", - заявил Ионов на заседании СПЧ.
Он также отметил, сообщает РИА "Новости", что русофобская информационная политика продолжает оставаться хорошо скоординированной и оплаченной. Она включает в себя блокировку российских информационных ресурсов, констатировал Ионов.
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