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Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС

Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС - 05.12.2024 Украина.ру

Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС

Пострадавшие от пыток СБУ пытались искать справедливости у евроборократии. Об этом 5 декабря сообщил в своём телеграм-канале находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента Александр Дубинский

2024-12-05T09:48

2024-12-05T09:48

2024-12-05T09:48

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"Продолжаю собирать свидетельские показания узников тайных тюрем СБУ, и вот что выяснил. Многие из них были настолько наивны, что помимо обращений к Зеленскому, любимой игрушкой которого в детстве была мясорубка - писали в ЕС!", - рассказал Дубинский в своём телеграм-канале.Пострадавшие от пыток главы украинской спецслужбы Василия Малюка в надежде на справедливость писали главе Еврокомиссии и председателю Европарламента, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Такую ситуацию украниский депутат назвал особым сюром. "В этих письмах детально описаны (у меня есть копии) сами пытки - удушения пакетами (это любимое у Малюка), имитация расстрелов, избиения “тубами” с песком, задувания перечной смесью через трубку противогаза, запрет на сон и отправление естественных нужд", - сообщил Дубинский.Ему страшно представить, что будет на Украине после, если она будет принята в ЕС, если такие антигуманные акции творятся на пути к членству."Ради эксперимента, отправляю те же письма о пытках, которые проигнорировали европейские лидеры - к депутатскому письму в ЕС и ЕК. Обязательно сообщу про полученные ответы", - пообещал опальный парламентарий.Ранее Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале назвал массовое разочарование украинцев в стране и желание уехать из нее "самым большим преступлением" Владимира Зеленского. Подробности в публикации Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского До этого Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ Тем временем В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны - СМИ

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