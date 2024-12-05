Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС
© Фото : пресс-служба СБУАлександр Дубинский
© Фото : пресс-служба СБУ
Пострадавшие от пыток СБУ пытались искать справедливости у евроборократии. Об этом 5 декабря сообщил в своём телеграм-канале находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента Александр Дубинский
"Продолжаю собирать свидетельские показания узников тайных тюрем СБУ, и вот что выяснил. Многие из них были настолько наивны, что помимо обращений к Зеленскому, любимой игрушкой которого в детстве была мясорубка - писали в ЕС!", - рассказал Дубинский в своём телеграм-канале.
Пострадавшие от пыток главы украинской спецслужбы Василия Малюка в надежде на справедливость писали главе Еврокомиссии и председателю Европарламента, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Такую ситуацию украниский депутат назвал особым сюром.
"В этих письмах детально описаны (у меня есть копии) сами пытки - удушения пакетами (это любимое у Малюка), имитация расстрелов, избиения “тубами” с песком, задувания перечной смесью через трубку противогаза, запрет на сон и отправление естественных нужд", - сообщил Дубинский.
"В этих письмах детально описаны (у меня есть копии) сами пытки - удушения пакетами (это любимое у Малюка), имитация расстрелов, избиения “тубами” с песком, задувания перечной смесью через трубку противогаза, запрет на сон и отправление естественных нужд", - сообщил Дубинский.
Ему страшно представить, что будет на Украине после, если она будет принята в ЕС, если такие антигуманные акции творятся на пути к членству.
"Ради эксперимента, отправляю те же письма о пытках, которые проигнорировали европейские лидеры - к депутатскому письму в ЕС и ЕК. Обязательно сообщу про полученные ответы", - пообещал опальный парламентарий.
Ранее Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале назвал массовое разочарование украинцев в стране и желание уехать из нее "самым большим преступлением" Владимира Зеленского. Подробности в публикации Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского