Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС - 05.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241205/1059425397.html
Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС
Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС - 05.12.2024 Украина.ру
Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС
Пострадавшие от пыток СБУ пытались искать справедливости у евроборократии. Об этом 5 декабря сообщил в своём телеграм-канале находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента Александр Дубинский
2024-12-05T09:48
2024-12-05T09:48
новости
украина
германия
франция
александр дубинский
владимир зеленский
василий малюк
сбу
ес
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050991236_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ce4feadfc54909a34dbe3013613a6e6e.jpg.webp
"Продолжаю собирать свидетельские показания узников тайных тюрем СБУ, и вот что выяснил. Многие из них были настолько наивны, что помимо обращений к Зеленскому, любимой игрушкой которого в детстве была мясорубка - писали в ЕС!", - рассказал Дубинский в своём телеграм-канале.Пострадавшие от пыток главы украинской спецслужбы Василия Малюка в надежде на справедливость писали главе Еврокомиссии и председателю Европарламента, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Такую ситуацию украниский депутат назвал особым сюром. "В этих письмах детально описаны (у меня есть копии) сами пытки - удушения пакетами (это любимое у Малюка), имитация расстрелов, избиения “тубами” с песком, задувания перечной смесью через трубку противогаза, запрет на сон и отправление естественных нужд", - сообщил Дубинский.Ему страшно представить, что будет на Украине после, если она будет принята в ЕС, если такие антигуманные акции творятся на пути к членству."Ради эксперимента, отправляю те же письма о пытках, которые проигнорировали европейские лидеры - к депутатскому письму в ЕС и ЕК. Обязательно сообщу про полученные ответы", - пообещал опальный парламентарий.Ранее Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале назвал массовое разочарование украинцев в стране и желание уехать из нее "самым большим преступлением" Владимира Зеленского. Подробности в публикации Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского До этого Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ Тем временем В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны - СМИ
украина
германия
франция
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050991236_103:0:1239:852_1920x0_80_0_0_aa74a86aac37536070e6bc91582b320c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, франция, александр дубинский, владимир зеленский, василий малюк, сбу, ес, еврокомиссия, пытки, киев, евроинтеграция, восточное партнерство, урсула фон дер ляйен, шарль де голль, олаф шольц, эммануэль макрон
Новости, Украина, Германия, Франция, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Василий Малюк, СБУ, ЕС, Еврокомиссия, пытки, Киев, евроинтеграция, Восточное партнерство, Урсула фон дер Ляйен, Шарль де Голль, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон

Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС

09:48 05.12.2024
 
© Фото : пресс-служба СБУАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : пресс-служба СБУ
Читать в
ДзенTelegram
Пострадавшие от пыток СБУ пытались искать справедливости у евроборократии. Об этом 5 декабря сообщил в своём телеграм-канале находящийся в киевском СИЗО депутат украинского парламента Александр Дубинский
"Продолжаю собирать свидетельские показания узников тайных тюрем СБУ, и вот что выяснил. Многие из них были настолько наивны, что помимо обращений к Зеленскому, любимой игрушкой которого в детстве была мясорубка - писали в ЕС!", - рассказал Дубинский в своём телеграм-канале.
Пострадавшие от пыток главы украинской спецслужбы Василия Малюка в надежде на справедливость писали главе Еврокомиссии и председателю Европарламента, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Такую ситуацию украниский депутат назвал особым сюром.

"В этих письмах детально описаны (у меня есть копии) сами пытки - удушения пакетами (это любимое у Малюка), имитация расстрелов, избиения “тубами” с песком, задувания перечной смесью через трубку противогаза, запрет на сон и отправление естественных нужд", - сообщил Дубинский.
Ему страшно представить, что будет на Украине после, если она будет принята в ЕС, если такие антигуманные акции творятся на пути к членству.
"Ради эксперимента, отправляю те же письма о пытках, которые проигнорировали европейские лидеры - к депутатскому письму в ЕС и ЕК. Обязательно сообщу про полученные ответы", - пообещал опальный парламентарий.
Ранее Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале назвал массовое разочарование украинцев в стране и желание уехать из нее "самым большим преступлением" Владимира Зеленского. Подробности в публикации Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского
До этого Украинский депутат опубликовал обращение к Зеленскому узника киевского концлагеря СБУ
Тем временем В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны - СМИ
 
НовостиУкраинаГерманияФранцияАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийВасилий МалюкСБУЕСЕврокомиссияпыткиКиевевроинтеграцияВосточное партнерствоУрсула фон дер ЛяйенШарль де ГолльОлаф ШольцЭммануэль Макрон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Газпром продолжает поставки в ЕС через Украину
11:40Украинские агропредприятия из-за больших долгов могут стать собственностью западных кредиторов – Сечин
11:37Советник Зеленского попытался успокоить украинцев насчет мобилизации подростков
11:24Китай ввёл санкции против США
10:57Миллионы поляков живут в нищете. Но Варшава тратит миллиарды на военную помощь Киеву
10:37Глава МИД Венгрии рассказал советнику Трампа об условиях возвращения мира в Европу
10:37В силу вступил договор о партнерстве России и КНДР
10:14ВСУ обстреляли десятки населённых пунктов Белгородской области – губернатор
09:53Ермак засуетился, Зеленский обозлился. Главное на Украине на утро 5 декабря
09:48Узники тюрем СБУ жаловались руководителям ЕС
09:45Крах доллара ближе, чем мы думаем. Сэмюэль Трэпп о том, что скрывает Трамп от народа США
09:40Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористам
08:51Сможет ли Трамп играть сразу на нескольких досках и что Карлсон передаст из Москвы в Вашингтон – Кот
08:50Зеленскому придется пойти на уступки, если наступление ВС РФ продолжится — глава МИД Италии
08:25В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны - СМИ
08:06Главное за ночь 5 декабря
07:53Сына Порошенко* объявили на Украине в розыск из-за неявки в военкомат – СМИ
07:31"Злоба заела": Захарова объяснила, почему Зеленский готовит санкции против Грузии
07:15Делегация из Киева во главе с Ермаком встретилась с членами новой команды Трампа - Рейтер
07:00Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов
Лента новостейМолния