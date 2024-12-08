https://ukraina.ru/20241208/1059455372.html
Судьба кармана в Курахово предрешена: Корнев обрисовал ситуацию на Покровском направлении
Судьба кармана в Курахово предрешена: Корнев обрисовал ситуацию на Покровском направлении - 08.12.2024 Украина.ру
Судьба кармана в Курахово предрешена: Корнев обрисовал ситуацию на Покровском направлении
Судьба образованного в Курахово кармана будет решена в ближайшие дни, потому что снабжать украинских солдат, которые находятся в полуокруженном состоянии в текущих погодных условиях крайне тяжело
2024-12-08T05:00
2024-12-08T05:00
2024-12-08T05:00
новости
курахово
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
днр
покровск/красноармейск
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.Он добавил, что одновременно с этим ВС РФ продвинулись к северу и югу от Курахово.“Тем самым образовался карман. Его судьба будет решена в ближайшие дни, потому что снабжать войска, которые находятся в полуокруженном состоянии в текущих погодных условиях крайне тяжело. Здесь сильно помогла бы слаженная работа артиллерии, авиации, дронов и сил на земле”, — считает Корнев.Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский также затронул Покровское направлении и продвижение российской армии."Наша основная наступательная стратегия сейчас связана с оперативными группами "Центр", "Юг" и "Восток", которые трезубцем пытаются вползти в Днепропетровскую область – главный промышленный регион Украины. Если это произойдет, это серьезно деморализует украинское общество и руководство. До нее осталось 6-8 километров", — заявил Мощанский.По его словам, "Центр" наступает севернее Курахово: эта группировка может просочиться между Кураховским водохранилищем и Покровском в Днепропетровскую область. У "Востока" тоже все хорошо — они обходят Великую Новоселку, добавил эксперт."Но южнее Курахово остается карман в районе Успеновки, где 8-я армия и потерпела поражение. Наши блогеры обещали, что этот карман вот-вот захлопнется, но этого так и не происходит. Наши клинья проходят мимо Успеновки, но внутри нее остается большой "язык", на котором написано "ВСУ". Противник в любой момент с этого "языка" может нанести удар во фланг или одной, или другой группировке", — рассказал Мощанский.Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под ДнепропетровскВ интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин тоже обратил свое внимание на бои в Курахово."В Курахово есть значительное продвижение наших штурмовиков в центре города, зона боев расширяется и подходит к микрорайону Южный. В Старых Тернах к северу от города продолжаются бои. Большая часть самой деревни — под нашим контролем. Заняты пансионаты и базы отдыха", — поделился Алехин.Он заметил, что противник опасается захода российских штурмовиков в промзону Курахово, что может привести к полному окружению города.Более подробно об этом — в интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия после окружения Курахово расправится с ВСУ в лесах под Часов ЯромТем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на ДонбассеПолный текст интервью — Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов
https://ukraina.ru/20241202/1059360472.html
курахово
россия
днепропетровская область
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новости, курахово, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, днр, покровск/красноармейск, детали
Судьба кармана в Курахово предрешена: Корнев обрисовал ситуацию на Покровском направлении
Судьба образованного в Курахово кармана будет решена в ближайшие дни, потому что снабжать украинских солдат, которые находятся в полуокруженном состоянии в текущих погодных условиях крайне тяжело
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
“Мы оперативно двигались последние пару недель. Мы зашли в Курахово и оперативно двигались внутри населенного пункта, пока ВСУ не спохватились и не начали подтягивать резервы. В населенном пункте вообще тяжело двигаться быстро, если противник имеет хоть какие-то возможности для обороны”, — прокомментировал Корнев.
Он добавил, что одновременно с этим ВС РФ продвинулись к северу и югу от Курахово.
“Тем самым образовался карман. Его судьба будет решена в ближайшие дни, потому что снабжать войска, которые находятся в полуокруженном состоянии в текущих погодных условиях крайне тяжело. Здесь сильно помогла бы слаженная работа артиллерии, авиации, дронов и сил на земле”, — считает Корнев.
Ранее в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский также затронул Покровское направлении и продвижение российской армии.
"Наша основная наступательная стратегия сейчас связана с оперативными группами "Центр", "Юг" и "Восток", которые трезубцем пытаются вползти в Днепропетровскую область – главный промышленный регион Украины. Если это произойдет, это серьезно деморализует украинское общество и руководство. До нее осталось 6-8 километров", — заявил Мощанский.
По его словам, "Центр" наступает севернее Курахово
: эта группировка может просочиться между Кураховским водохранилищем и Покровском в Днепропетровскую область. У "Востока" тоже все хорошо — они обходят Великую Новоселку, добавил эксперт.
"Но южнее Курахово остается карман в районе Успеновки, где 8-я армия и потерпела поражение. Наши блогеры обещали, что этот карман вот-вот захлопнется, но этого так и не происходит. Наши клинья проходят мимо Успеновки, но внутри нее остается большой "язык", на котором написано "ВСУ". Противник в любой момент с этого "языка" может нанести удар во фланг или одной, или другой группировке", — рассказал Мощанский.
В интервью изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин тоже обратил свое внимание на бои в Курахово.
"В Курахово есть значительное продвижение наших штурмовиков в центре города, зона боев расширяется и подходит к микрорайону Южный. В Старых Тернах к северу от города продолжаются бои. Большая часть самой деревни — под нашим контролем. Заняты пансионаты и базы отдыха", — поделился Алехин.
Он заметил, что противник опасается захода российских штурмовиков в промзону Курахово, что может привести к полному окружению города.
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР
российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар
, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка
, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике
, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской
, а также Левадное в Запорожской области
.