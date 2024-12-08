https://ukraina.ru/20241208/1059454170.html

О следующем ударе "Орешником" Россия предупредит США, но не назовет свою цель — Корнев

О следующем ударе "Орешником" Россия предупредит США, но не назовет свою цель — Корнев - 08.12.2024 Украина.ру

О следующем ударе "Орешником" Россия предупредит США, но не назовет свою цель — Корнев

Москва должна предупредить Америку перед следующим ударом "Орешником", но она может это сделать лишь за полчаса до пуска. За это время информация успеет дойти только до начальника какого-то военно-промышленного объекта, у которого не будет возможности подготовиться

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:00

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"орешник"

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.Он отметил, что вряд ли бы российское руководство устраивало показательные пуски "Орешника", не имея запаса таких ракет в своих закромах.Отвечая на вопрос, должна ли будет Россия предупредить США об ударе “Орешником”, эксперт отметил, что Москва сообщит лишь о самом факте запуска ракеты.“Но мы это можем сделать за полчаса до пуска. За это время информация должна поступить из Вашингтона к каким-то американским кураторам в Киеве, потом к самому украинскому руководству, потом до начальника какого-то военно-промышленного объекта. И потом, за это время на самом объекте нужно будет успеть провести какие-то мероприятия”, — объяснил Корнев.Кроме того, российские лидеры не обязаны называть конкретный завод, по которому скоро прилетит "Орешник", заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин обозначил, куда ВС РФ следует ударить "Орешником" в следующий раз.Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба, заметил эксперт."Именно по ним России необходимо нанести превентивный неядерный удар — "Орешниками", "Кинжалами", "Искандерами", — заявил Козин.Подробнее об этом — в интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш"Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на ДонбассеЕще по теме: Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под ДнепропетровскПолный текст интервью — Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов

https://ukraina.ru/20241205/1059424022.html

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новости, россия, украина, сша, нато, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, "орешник", детали