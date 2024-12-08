О следующем ударе "Орешником" Россия предупредит США, но не назовет свою цель — Корнев
© Public domain
© Public domain
Москва должна предупредить Америку перед следующим ударом "Орешником", но она может это сделать лишь за полчаса до пуска. За это время информация успеет дойти только до начальника какого-то военно-промышленного объекта, у которого не будет возможности подготовиться
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
Он отметил, что вряд ли бы российское руководство устраивало показательные пуски "Орешника", не имея запаса таких ракет в своих закромах.
“Чтобы применить "Орешник" по любой цели на всей территории Украины, нам достаточно запустить его с полигона "Капустин Яр". Отмечу также, что после применения "Орешника" украинские дроны продолжают прилетать по нашим регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, США поняли наш намек”, — поделился своими мыслями Корнев.
“Но мы это можем сделать за полчаса до пуска. За это время информация должна поступить из Вашингтона к каким-то американским кураторам в Киеве, потом к самому украинскому руководству, потом до начальника какого-то военно-промышленного объекта. И потом, за это время на самом объекте нужно будет успеть провести какие-то мероприятия”, — объяснил Корнев.
Кроме того, российские лидеры не обязаны называть конкретный завод, по которому скоро прилетит "Орешник", заключил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин обозначил, куда ВС РФ следует ударить "Орешником" в следующий раз.
Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба, заметил эксперт.
"Именно по ним России необходимо нанести превентивный неядерный удар — "Орешниками", "Кинжалами", "Искандерами", — заявил Козин.
Подробнее об этом — в интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш"
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе