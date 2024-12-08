О следующем ударе "Орешником" Россия предупредит США, но не назовет свою цель — Корнев - 08.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241208/1059454170.html
О следующем ударе "Орешником" Россия предупредит США, но не назовет свою цель — Корнев
О следующем ударе "Орешником" Россия предупредит США, но не назовет свою цель — Корнев - 08.12.2024 Украина.ру
О следующем ударе "Орешником" Россия предупредит США, но не назовет свою цель — Корнев
Москва должна предупредить Америку перед следующим ударом "Орешником", но она может это сделать лишь за полчаса до пуска. За это время информация успеет дойти только до начальника какого-то военно-промышленного объекта, у которого не будет возможности подготовиться
2024-12-08T08:00
2024-12-08T08:00
новости
россия
украина
сша
нато
ракеты
ракеты средней и меньшей дальности
дальнобойные ракеты
"орешник"
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_0:550:801:1000_1920x0_80_0_0_efad650ebd930361cedf1cfea3ec4b2b.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.Он отметил, что вряд ли бы российское руководство устраивало показательные пуски "Орешника", не имея запаса таких ракет в своих закромах.Отвечая на вопрос, должна ли будет Россия предупредить США об ударе “Орешником”, эксперт отметил, что Москва сообщит лишь о самом факте запуска ракеты.“Но мы это можем сделать за полчаса до пуска. За это время информация должна поступить из Вашингтона к каким-то американским кураторам в Киеве, потом к самому украинскому руководству, потом до начальника какого-то военно-промышленного объекта. И потом, за это время на самом объекте нужно будет успеть провести какие-то мероприятия”, — объяснил Корнев.Кроме того, российские лидеры не обязаны называть конкретный завод, по которому скоро прилетит "Орешник", заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин обозначил, куда ВС РФ следует ударить "Орешником" в следующий раз.Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба, заметил эксперт."Именно по ним России необходимо нанести превентивный неядерный удар — "Орешниками", "Кинжалами", "Искандерами", — заявил Козин.Подробнее об этом — в интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш"Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на ДонбассеЕще по теме: Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под ДнепропетровскПолный текст интервью — Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов
https://ukraina.ru/20241205/1059424022.html
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059383437_34:535:654:1000_1920x0_80_0_0_84f8f83e732f7932bf42a40a7c7ee4c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, нато, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, "орешник", детали
Новости, Россия, Украина, США, НАТО, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты, "Орешник", детали

О следующем ударе "Орешником" Россия предупредит США, но не назовет свою цель — Корнев

08:00 08.12.2024
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Москва должна предупредить Америку перед следующим ударом "Орешником", но она может это сделать лишь за полчаса до пуска. За это время информация успеет дойти только до начальника какого-то военно-промышленного объекта, у которого не будет возможности подготовиться
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
Он отметил, что вряд ли бы российское руководство устраивало показательные пуски "Орешника", не имея запаса таких ракет в своих закромах.
“Чтобы применить "Орешник" по любой цели на всей территории Украины, нам достаточно запустить его с полигона "Капустин Яр". Отмечу также, что после применения "Орешника" украинские дроны продолжают прилетать по нашим регионам, но о запуске ATACMS больше пока не слышно. Наверное, США поняли наш намек”, — поделился своими мыслями Корнев.
Отвечая на вопрос, должна ли будет Россия предупредить США об ударе “Орешником”, эксперт отметил, что Москва сообщит лишь о самом факте запуска ракеты.
“Но мы это можем сделать за полчаса до пуска. За это время информация должна поступить из Вашингтона к каким-то американским кураторам в Киеве, потом к самому украинскому руководству, потом до начальника какого-то военно-промышленного объекта. И потом, за это время на самом объекте нужно будет успеть провести какие-то мероприятия”, — объяснил Корнев.
Кроме того, российские лидеры не обязаны называть конкретный завод, по которому скоро прилетит "Орешник", заключил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин обозначил, куда ВС РФ следует ударить "Орешником" в следующий раз.
Известны украинские научно-исследовательские центры и промышленные предприятия, где может быть создана "грязная" ядерная бомба, заметил эксперт.
"Именно по ним России необходимо нанести превентивный неядерный удар — "Орешниками", "Кинжалами", "Искандерами", — заявил Козин.
Подробнее об этом — в интервью Владимира Козина: За каждую новую ракету НАТО по России Украина будет терять новый "Южмаш"
Тем временем ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
Подробнее об успехах российской армии — в материале Взяли Желтое, продвигаются к Новотроицкому и Украинке: Алехин рассказал об успехах ВС РФ на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский
5 декабря, 08:50
Зеленскому придется пойти на уступки, если наступление ВС РФ продолжится — глава МИД ИталииГлава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала Rai1 заявил, что Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки, если наступление российских войск на Украине продолжится
Еще по теме: Илья Мощанский: Россия разберется с набегом в Сирии с помощью авиабомб и загонит ВСУ под Днепропетровск
Полный текст интервью — Дмитрий Корнев: Если Россия сообщит США о новом "Орешнике", Украине придется бежать со всех своих заводов
 
НовостиРоссияУкраинаСШАНАТОракетыракеты средней и меньшей дальностидальнобойные ракеты"Орешник"детали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:49Зурабишвили обсудила парламентские выборы в Грузии с Трампом и Макроном
10:29Пентагон объявил о военной помощи Киеву на $988 млн.
10:04Громкая встреча трех президентов в Париже с непонятным содержанием. Главное на Украине на утро 8 декабря
10:03Глава СК РФ рассказал об огромной взятке зампреду правительства Хабаровского края Никонову
09:49ПВО России уничтожили 46 украинских БПЛА
09:42Западная Украина за минувшую неделю: Увольнение начальника военной академии Львове и рейтинг ёлок
09:27СМИ Сирии опровергают слухи о бегстве президента Асада
08:20Яна Амелина о протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию
08:10Золотой шанс: Фитин рассказал, почему террористы в Сирии решились именно сейчас
08:03Императрица Елизавета: борьба за Новороссию с… Малороссией
08:00О следующем ударе "Орешником" Россия предупредит США, но не назовет свою цель — Корнев
07:50Пятибратов назвал две "хотелки" США, связанные с Тайванем и Калининградом
07:40Эксперт рассказал, как "трезубец" армии России противостоит большому "языку" ВСУ
07:30Трамп пытается бить ногами и руками, но теряет равновесие: Брутер про давление на Россию и Европу
07:20Не обязательно бить "Орешником" по бункеру Зеленского, чтобы решить украинский конфликт — эксперт
07:00Елена Мурзина о мобилизации на Украине: Зеленский повышает градус страха, но народ бунтует с помощью ног
06:50"Выбери, посади, уничтожь президента Южной Кореи": политолог про ситуацию в Сеуле
06:40Ничего личного: дружественному с Россией государству на руку обострение в Сирии
06:30"Западу плевать, если всю Украину расшибут в лепешку": Брутер назвал формулу поведения кураторов Киева
06:20Кто кого: Каргин назвал главного противника Трампа в восстановлении отношений с Россией
Лента новостейМолния