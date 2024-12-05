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НАТО Трампу не надо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 декабря

НАТО Трампу не надо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 декабря - 05.12.2024 Украина.ру

НАТО Трампу не надо, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 5 декабря

На встрече украинской делегации с командой победившего на выборах президента США Дональда Трампа представители последней не проявили интереса к членству Украины в НАТО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-05T13:00

2024-12-05T13:00

2024-12-05T13:01

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дональд трамп

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Команда выигравшего выбора США Дональда Трампа в ходе переговоров с делегацией из Киева не проявила особого интереса к идее пригласить Украину в НАТО, сообщило издание The Wall Street Journal."Келлог (выдвинутый Трампом на должность спецпосланника США по Украине — Ред.) выразил поддержку усилиям администрации Байдена по срочной поставке оружия на Украину, заявив, что это даст Трампу рычаг влияния на Москву в переговорах по урегулированию. Но команда Трампа не проявила особого интереса к предложению Украине членства в НАТО", - сообщило издание.Кроме Келлога на встрече присутствовали выдвинутый Трампом на должность вице-президента Джей Ди Вэнс и Майк Уолц, которого Трамп назначит на должность советника по нацбезопаности.При этом популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на неназванные источники сообщил, что украинской делегации пригрозили за разглашение деталей переговоров."Наш источник сообщает, что Ермаку в США намекнули, что если они продолжат брать Трампа на слабо и заигрывать с демократами, а тем более сливать инфу переговоров, как в 2020 году, то Трамп может заявить, что не считает Зеленского легитимным президентом, так как срок его полномочий истек, а также Верховную Раду Украины, у которой также прошел срок ее легитимности. Это будет шах и мат ЗеЕрмаку. Конечно, это может быть блеф представителей "команды Трампа", который пока не имеют никаких полномочий, но может и не блеф. Захочет ли Зеленский идти тут в ва-банк, вопрос спорный", - отмечалось в публикации.Ранее Владимир Зеленский изменил свою позицию по поводу НАТО. Если раньше он допускал остановку конфликта, если подконтрольные Киеву части Украины возьмут в НАТО, то позднее, после встречи 1 декабря с высшими еврочиновниками, Зеленский заявил, что приглашать в НАТО нужно все территории, которые Украина считает своими."Не может быть приглашена в НАТО часть территорий Украины. Это автоматическое признание, что <...> все остальные территории не украинские. Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Если приглашение, то только полностью всех территорий", - отметил он.При этом он признал, что каких-либо предложений Украина от членов Альянса не получила.Обстрелы и налётыУтром 5 декабря Минобороны России рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Белгородской и Курской областей", - отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому России 17 ударов по этому региону России.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 45 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений, 2 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 2 снаряда калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 37 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 37 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 7; Чулаковка — 4; Алёшки — 5; Каховка — 2; Малая Лепетиха — 11; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 1", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка и Алёшки.Утром 5 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе посёлки Политотдельский и Октябрьский, сёла Вергилевка, Красное, Красный Хутор, Стрелецкое, Хохлово и Черемошное подверглись двум обстрелам, в ходе которых выпущено 11 боеприпасов, и атакам с помощью 15 БПЛА, из которых 10 были сбиты системой ПВО. Повреждены один МКД и 5 автомобилей", — писал Гладков.В Борисовском районе в селе Грузское в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся легковой автомобиль — возгорание ликвидировано. Пострадавших нет."В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Чапаевский, сёлам Безымено, Замостье, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущены 28 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и совершены атаки с помощью 6 БПЛА. В результате аварийного отключения электроэнергии в округе временно без света остаются 13 населённых пунктов: сёла Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мощёное, Мокрая Орловка, Казачья Лисица, Косилово, Санково, Смородино, Сподарюшино, Рождественка, Пороз и Почаево. Аварийные бригады приступили к устранению последствий", — указывалось в сводке.В Краснояружском районе по посёлку Задорожный, сёлам Вязовое, Демидовка и Колотиловка выпущены 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и нанесены удары с помощью 5 беспилотников. В районе нарушено электроснабжение в 6 населённых пунктах: посёлке Задорожный, сёлах Вязовое, Илек-Пеньковка, Репяховка, Староселье и Теребрено. Аварийные службы приступили к восстановительным работам."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Муром, Ржевка, Терезовка, а также хутору Марьино выпущены 20 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 13 БПЛА, из которых 5 сбиты. В городе Шебекино трое мирных жителей получили ранения. Двое мужчин в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Третий пострадавший, получив медицинскую помощь, продолжит лечение амбулаторно. Повреждены один многоквартирный и 14 частных домов, 4 надворные постройки, 8 автомобилей и коммерческий объект. В результате ночной атаки беспилотника в городе Шебекино огнём были полностью уничтожены три легковых автомобиля и одна ГАЗель. Также стало известно, что в результате ночного обстрела, произошедшего 3 декабря в селе Терновое, был частично разрушен жилой дом", - писал губернатор.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на международной арене - в статье Татьяны Стоянович ""Горячую войну" Запад готов поменять на холодную. Украина в международном контексте".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, дональд трамп, владимир зеленский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, нато, верховная рада, сша, россия, украина