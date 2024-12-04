Ищенко: США угрожают передать Украине ядерное оружие, чтобы Россия первая отказалась от повышения ставок
Если раньше была угроза, что Киеву тайком передадут "пару боеголовок", то сейчас США открыто говорят, что могут разместить ядерное оружие на Украине, чтобы угрожать России. Это ответ на демонстрацию "Орешника". Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Недавно в США разгорелся скандал на тему того, что нынешнего президента Джо Байдена обвиняют в намерении передать Украине ядерное оружие. Сторонники Дональда Трампа утверждают, что таким образом Байден хочет развязать мировую войну, чтобы не допустить инаугурации будущего президента и требуют привлечь его к уголовной ответственности за государственную измену.
По словам эксперта, в любом случае США "не завтра" привезут ядерное оружие на Украину, для этого потребуется серьезная процедура. Потому что президент США Джо Байден не может единолично принять такое решение, добавил он.
"Когда Штаты принимали решение о размещении ядерного оружия в ФРГ еще во время холодной войны, то от момента принятия решений о размещении до самого размещения прошло больше года. Даже если в случае с Украиной они решат поторопиться, то у них на это уйдет минимум полгода", — подчеркнул Ищенко.
По его мнению, если Байден хочет развязать ядерную войну, чтобы сорвать инаугурацию вновь избранного президента США Дональда Трампа, для этого ему не нужно размещать ракеты на Украине и готовить заговоры в странах СНГ.
"Запустил ракеты прямо с территории США, полетел наш ответ, инаугурация сорвана, потому что некому и негде принимать власть", — указал он.
Так что демократы не инаугурацию Трампа хотят сорвать, им нужно выиграть у России войну. Причем не войну за Украину, а войну за весь мир. Для этого они все время ищут способы нового шантажа, рассчитывая, что Россия первой откажется от дальнейшего повышения ставок, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Если Россия быстро не покончит с Украиной, США развяжут ядерную войну на сайте Украина.ру.
О том, каким планом будет руководствоваться Америка в случае возможных переговоров по Украине — в интервью Руслана Калинчука: Демократы загоняют Трампа в безвыходную ситуацию на Украине, чтобы продолжить войну на сайте Украина.ру.
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