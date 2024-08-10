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"В Москве глубоко потрясены произошедшим": МИД РФ отреагировал на массовую гибель палестинцев

"В Москве глубоко потрясены произошедшим": МИД РФ отреагировал на массовую гибель палестинцев - 10.08.2024 Украина.ру

"В Москве глубоко потрясены произошедшим": МИД РФ отреагировал на массовую гибель палестинцев

Искренние соболезнования родственникам погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим выразили российские дипломаты по факту ракетного удара израильской авиации по школе в палестинской Газе

2024-08-10T15:37

2024-08-10T15:37

2024-08-10T15:37

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"По поступающей информации, утром 10 августа израильская авиация нанесла ракетный удар по школе "Табиин" в г.Газа. Во время налета там находилось более двух тысяч беженцев. Как сообщают палестинские источники, в результате этой атаки погибли более ста человек, десятки были ранены и находятся под обломками разрушенного здания. Среди жертв много детей и женщин", - сказано в публикации на сайте МИД РФ.Российские дипломаты заявили: "В Москве глубоко потрясены произошедшим".Они подтвердили принципиальную и последовательную позицию официальной Москвы о необходимости строгого соблюдения норм международного гуманитарного права. При этом отмечен систематический характер подобных ударов в секторе Газа, жертвами которых становятся мирные жители."Призываем израильскую сторону воздерживаться от атак на гражданские объекты. Считаем, что им нет и не может быть оправдания. По данным палестинской стороны, только за прошедший месяц бомбардировкам подверглись 13 центров для переселенцев. Трагедии, подобные произошедшему сегодня в школе "Табиин", подрывают международные усилия, направленные на деэскалацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и скорейшее прекращение огня, а также обмен удерживаемыми лицами", -сказано в комментарии МИД РФ.В нём также отмечено, что "произошедшее стало прямым следствием невыполнения решений СБ и ГА ООН с требованием остановить боевые действия в секторе Газа и наладить беспрепятственный гуманитарный доступ в анклав". МИД России вновь подчеркнул необходимость немедленного исполнения этих резолюций в соответствии с требованиями Устава ООН. Такой сценарий, считают в Москве, позволит "обеспечить установление долгосрочного режима прекращения огня, оказать необходимое содействие жителям сектора Газа и создать условия для перевода усилий по урегулированию конфликта в политико-дипломатическую плоскость".Израиль подвергся атаке военного крыла палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года. Правительство Израиля объявило войну палестинскому движению и ввело блокаду Газы. Израильской армией была начата специальная военная операция "Железные мечи" с применением массированных ударов по гражданским объектам в палестинских городах. Подробнее о развитии событий - в публикации Украина.ру На грани большой войны: зачем раскачивают Ближний Восток и какой смысл в действиях Израиля – Ищенко

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новости, газа, москва, россия, оон, хамас, палестино-израильский конфликт, палестина, сектор газа, арабский мир, ближний восток, военные преступления