СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия - 30.10.2024 Украина.ру
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СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия
СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия - 30.10.2024 Украина.ру
СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия
Причастных к уничтожению объекта культурного наследия в Курской области военнослужащих ВСУ привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает Следственный комитет России
2024-10-30T13:24
2024-10-30T13:24
новости
курская область
россия
вооруженные силы украины
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скр
культура
русская культура
культурное наследие
военные преступления
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Следователи установили, что в начале октября 2024 года украинские боевики с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Сафоновка Кореневского района Курской области произвели обстрел объекта культурного наследия "Ансамбль усадьбы И.Т. Викторова "Дворец для любимой". В результате этих преступных действий объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения, в том числе подверглись частичному разрушению.Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам ряда преступлений. Среди них - покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), а также теракт, незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой), незаконное пересечение госграницы России организованной группой, уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.По делу проходят боевики вооружённых формирований Украины (ВФУ), а также иные украинские военизированные группы и участники наёмнических формирований. Российские следователи заверили, что будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВФУ, причастные к указанным преступлениям.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщалось ранее, усадьба помещика Викторова, известная как "Дворец для любимой" в селе Сафоновка Кореневского района Курской области сильно пострадала от боевых действий в результате вторжения в Россию украинской армии. Министр по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял сообщала, что в Курской области из-за атак ВСУ повреждено 18 таких объектов.Подробности в публикации ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области
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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, скр, культура, русская культура, культурное наследие, военные преступления, кто, всу, уголовное дело
Новости, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, СК РФ, СКР, культура, русская культура, культурное наследие, Военные преступления, КТО, ВСУ, уголовное дело

СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия

13:24 30.10.2024
 
Усадьба помещика Викторова в Курской области после вандализма ВСУ
Усадьба помещика Викторова в Курской области после вандализма ВСУ
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Причастных к уничтожению объекта культурного наследия в Курской области военнослужащих ВСУ привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает Следственный комитет России
Следователи установили, что в начале октября 2024 года украинские боевики с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Сафоновка Кореневского района Курской области произвели обстрел объекта культурного наследия "Ансамбль усадьбы И.Т. Викторова "Дворец для любимой". В результате этих преступных действий объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения, в том числе подверглись частичному разрушению.
Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам ряда преступлений. Среди них - покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), а также теракт, незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой), незаконное пересечение госграницы России организованной группой, уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
По делу проходят боевики вооружённых формирований Украины (ВФУ), а также иные украинские военизированные группы и участники наёмнических формирований. Российские следователи заверили, что будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВФУ, причастные к указанным преступлениям.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщалось ранее, усадьба помещика Викторова, известная как "Дворец для любимой" в селе Сафоновка Кореневского района Курской области сильно пострадала от боевых действий в результате вторжения в Россию украинской армии. Министр по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял сообщала, что в Курской области из-за атак ВСУ повреждено 18 таких объектов.
Подробности в публикации ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области
 
НовостиКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСК РФСКРкультурарусская культуракультурное наследиеВоенные преступленияКТОВСУуголовное дело
 
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