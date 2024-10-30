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СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия

СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия - 30.10.2024 Украина.ру

СКР привлечёт бойцов ВСУ к уголовной ответственности за уничтожение объекта культурного наследия

Причастных к уничтожению объекта культурного наследия в Курской области военнослужащих ВСУ привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает Следственный комитет России

2024-10-30T13:24

2024-10-30T13:24

2024-10-30T13:24

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Следователи установили, что в начале октября 2024 года украинские боевики с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня в селе Сафоновка Кореневского района Курской области произвели обстрел объекта культурного наследия "Ансамбль усадьбы И.Т. Викторова "Дворец для любимой". В результате этих преступных действий объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения, в том числе подверглись частичному разрушению.Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам ряда преступлений. Среди них - покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической ненависти), а также теракт, незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, совершенные организованной группой), незаконное пересечение госграницы России организованной группой, уничтожение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.По делу проходят боевики вооружённых формирований Украины (ВФУ), а также иные украинские военизированные группы и участники наёмнических формирований. Российские следователи заверили, что будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВФУ, причастные к указанным преступлениям.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщалось ранее, усадьба помещика Викторова, известная как "Дворец для любимой" в селе Сафоновка Кореневского района Курской области сильно пострадала от боевых действий в результате вторжения в Россию украинской армии. Министр по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял сообщала, что в Курской области из-за атак ВСУ повреждено 18 таких объектов.Подробности в публикации ВСУ нанесли большой ущерб исторической усадьбе в Курской области

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