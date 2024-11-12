Франция передаст украинской армии дальнобойные ракеты SCALP - 12.11.2024 Украина.ру
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Франция передаст украинской армии дальнобойные ракеты SCALP
Франция передаст украинской армии дальнобойные ракеты SCALP - 12.11.2024 Украина.ру
Франция передаст украинской армии дальнобойные ракеты SCALP
В новую партию французской военной помощи для ВСУ войдут ракеты. Об этом заявил украинский депутат от президентской фракции "Слуга народа", глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич
2024-11-12T16:05
2024-11-12T16:24
новости
франция
украина
сша
эммануэль макрон
владимир зеленский
вооруженные силы украины
слуга народа
военная помощь
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Среди передаваемых Францией вооружений для украинской армии значатся дальнобойные ракеты SCALP и ракеты к зенитно-ракетным комплексам Mistral.Франция также продолжит подготовку на своей территории военнослужащих ВСУ. По словам Завитневича, там находится две тысячи украинских военных, которых обучают французские командиры на французской технике.Ранее, 11 ноября французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер на закрытой встрече обсудили перспективы военных поставок на Украину. По информации западной прессы, на встрече обсуждались в том числе поставки дальнобойных ракет SCALP, который уже применялись при нанесении ударов по российской территории.До этого Владимир Зеленский пытался убедить уходящего президента США Джозефа Байдена разрешить применять поставленные США ракеты ATACMS по ударам вглубь России. Подробности в публикации Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMSЕщё ранее Макрон заявлял о желании направить французских военнослужащих на Украину. После парламентских выборов во Франции к этой идее официальный Париж не возвращается.Также на эту тему: До заморозки украинского конфликта Франция не собирается способствовать "защите" Киева — эксперт Ранее на эту тему: Шапками закидать не получится: что армия Франции может показать на УкраинеТакже известно, что Украина объявила запуск производства крылатых и баллистических ракет
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, франция, украина, сша, эммануэль макрон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, слуга народа, военная помощь, atacms, scalp , ракеты, украина-нато, сво, пво
Новости, Франция, Украина, США, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Слуга народа, военная помощь, ATACMS, SCALP , ракеты, Украина-НАТО, СВО, ПВО

Франция передаст украинской армии дальнобойные ракеты SCALP

16:05 12.11.2024 (обновлено: 16:24 12.11.2024)
 
© AP / Lewis JolyРакета Storm Shadow / SCALP
Ракета Storm Shadow / SCALP - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© AP / Lewis Joly
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В новую партию французской военной помощи для ВСУ войдут ракеты. Об этом заявил украинский депутат от президентской фракции "Слуга народа", глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич
Среди передаваемых Францией вооружений для украинской армии значатся дальнобойные ракеты SCALP и ракеты к зенитно-ракетным комплексам Mistral.
Франция также продолжит подготовку на своей территории военнослужащих ВСУ. По словам Завитневича, там находится две тысячи украинских военных, которых обучают французские командиры на французской технике.
Ранее, 11 ноября французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер на закрытой встрече обсудили перспективы военных поставок на Украину. По информации западной прессы, на встрече обсуждались в том числе поставки дальнобойных ракет SCALP, который уже применялись при нанесении ударов по российской территории.
До этого Владимир Зеленский пытался убедить уходящего президента США Джозефа Байдена разрешить применять поставленные США ракеты ATACMS по ударам вглубь России. Подробности в публикации Глава Пентагона ответил, может ли Киев дотянуться до баз ВКС России ракетами ATACMS
Ещё ранее Макрон заявлял о желании направить французских военнослужащих на Украину. После парламентских выборов во Франции к этой идее официальный Париж не возвращается.
Также на эту тему: До заморозки украинского конфликта Франция не собирается способствовать "защите" Киева — эксперт
Ранее на эту тему: Шапками закидать не получится: что армия Франции может показать на Украине
Также известно, что Украина объявила запуск производства крылатых и баллистических ракет
 
НовостиФранцияУкраинаСШАЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСлуга народавоенная помощьATACMSSCALPракетыУкраина-НАТОСВОПВО
 
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