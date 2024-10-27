До заморозки украинского конфликта Франция не собирается способствовать "защите" Киева — эксперт
Макрон и Шольц
Сейчас в Красном море находится эсминец ВМС Франции Chevalier Paul. Если Украина получит такое разрешение, то Россия может передать хуситам противокорабельное оружие, и это будет очень опасно для России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.
Комментируя заявления министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, эксперт отметил, что он говорил о белых касках, которые действуют под мандатом ООН.
“Не думаю, что он имел в виду войска НАТО. Но в любом случае, речь идет о том, что будет после перемирия. Так что это произойдет не завтра”, — поделился мыслями Моро.
Далее он обратил внимание на то, что ракеты SCALP могут наносить удары на расстоянии до 300 км, поэтому даже если Франция даст такое разрешение, это ничего не изменит на поле боя.
“Сейчас в Красном море находится эсминец ВМС Франции Chevalier Paul. Если мы дадим Украине такое разрешение, то Россия может передать хуситам противокорабельное оружие, и это будет очень опасно для нас. И я сомневаюсь, что Париж даст такое разрешение по этой причине”, — объяснил свою точку зрения Моро.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что до тех пор пока заявления Лекорню не сопровождаются какими-либо действиями, на них не стоит обращать внимания.
За все время СВО французы говорили очень много, но реальной военно-экономической помощи Париж отправил на Украину не так много, добавил Безпалько.
“Что касается общественного мнения во Франции, то сейчас оно, во-первых, не поддерживает Макрона (у него рейтинг около 20%), а во-вторых, вовсе не настроено на военный конфликт с Россией. Так что сейчас отправлять войска на Украину для Франции было бы крайне рискованно. Интересы европейских элит в части поддержки Украины против России сейчас расходятся с интересами населения европейских стран”, — описал Безпалько.
Более подробно об этом — в интервью Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы в случае прекращения огня иметь возможность "отразить новую угрозу со стороны России".
Подробнее об этом — в материале Пакет с ракетами: как Зеленский задумал "сдержать" Россию
Полный текст интервью — Ксавье Моро: Россия следует плану вековой давности, чтобы добить ВСУ, а Запад хочет красиво уйти