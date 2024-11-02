Украина объявила запуск производства крылатых и баллистических ракет - 02.11.2024 Украина.ру
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Украина объявила запуск производства крылатых и баллистических ракет
Украина объявила запуск производства крылатых и баллистических ракет - 02.11.2024 Украина.ру
Украина объявила запуск производства крылатых и баллистических ракет
На Украине идёт работа по созданию своих баллистических и крылатых ракет. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров
2024-11-02T12:59
2024-11-02T13:24
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"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную ветвь. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будут до середины 2025 года", – сказал Петров.По его словам, состоялись лётные испытания украинских ракет. Также на Украине изготавливают 155-мм снаряды стандарта НАТО."Кроме того, украинские государственные компании пытаются возобновить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем избавиться. Выстрел калибра 152-мм, летящий на 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они находятся в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались Силами обороны", – сообщил Петров.Ранее руководство Украины запросило крылатые ракеты у НАТО для нанесения ударов по территории России. Ряд стран сделали такие поставки и дали согласие на их применение по усмотрению украинского военно-политического руководства.Москва считает применение сложных западных вооружений силами ВСУ невозможным без участия военных и других специалистов НАТО. Подробнее об этом в публикации Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделал
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, владимир путин, нато, всу, минобороны украины, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетные войска, впк, сво, боеприпасы, снаряды
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО, ВСУ, Минобороны Украины, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетные войска, ВПК, СВО, боеприпасы, снаряды

Украина объявила запуск производства крылатых и баллистических ракет

12:59 02.11.2024 (обновлено: 13:24 02.11.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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На Украине идёт работа по созданию своих баллистических и крылатых ракет. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров
"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную ветвь. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будут до середины 2025 года", – сказал Петров.
По его словам, состоялись лётные испытания украинских ракет. Также на Украине изготавливают 155-мм снаряды стандарта НАТО.
"Кроме того, украинские государственные компании пытаются возобновить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем избавиться. Выстрел калибра 152-мм, летящий на 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они находятся в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались Силами обороны", – сообщил Петров.
Ранее руководство Украины запросило крылатые ракеты у НАТО для нанесения ударов по территории России. Ряд стран сделали такие поставки и дали согласие на их применение по усмотрению украинского военно-политического руководства.
Москва считает применение сложных западных вооружений силами ВСУ невозможным без участия военных и других специалистов НАТО. Подробнее об этом в публикации Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделал
 
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