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Украина объявила запуск производства крылатых и баллистических ракет

Украина объявила запуск производства крылатых и баллистических ракет - 02.11.2024 Украина.ру

Украина объявила запуск производства крылатых и баллистических ракет

На Украине идёт работа по созданию своих баллистических и крылатых ракет. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров

2024-11-02T12:59

2024-11-02T12:59

2024-11-02T13:24

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"Скажу, что в этом направлении движется и государство, и, наконец, частный сектор. И это было разумное решение снять монополию на ракетную ветвь. Поэтому я думаю, что свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будут до середины 2025 года", – сказал Петров.По его словам, состоялись лётные испытания украинских ракет. Также на Украине изготавливают 155-мм снаряды стандарта НАТО."Кроме того, украинские государственные компании пытаются возобновить или расширить производство боеприпасов и советского стандарта, к сожалению, от которого мы не можем избавиться. Выстрел калибра 152-мм, летящий на 30 км, крайне необходим, как и 122-мм. Они находятся в постоянном дефиците, ведь в большом количестве использовались Силами обороны", – сообщил Петров.Ранее руководство Украины запросило крылатые ракеты у НАТО для нанесения ударов по территории России. Ряд стран сделали такие поставки и дали согласие на их применение по усмотрению украинского военно-политического руководства.Москва считает применение сложных западных вооружений силами ВСУ невозможным без участия военных и других специалистов НАТО. Подробнее об этом в публикации Путин: Минобороны России думает над вариантами ответа на атаки западным дальнобойным оружием Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделал

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новости, украина, россия, владимир путин, нато, всу, минобороны украины, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, ракетные войска, впк, сво, боеприпасы, снаряды