https://ukraina.ru/20241110/1058747454.html

Германия водрузит Украину на свои плечи, но все равно не сможет заменить Америку — Волков

Германия водрузит Украину на свои плечи, но все равно не сможет заменить Америку — Волков - 10.11.2024 Украина.ру

Германия водрузит Украину на свои плечи, но все равно не сможет заменить Америку — Волков

Германия будет стараться удержать роль лидера Европы, которая будет стоять за Украину и за ставки европейского бизнеса и политикума, сделанные на Зеленского

2024-11-10T05:35

2024-11-10T05:35

2024-11-10T05:35

новости

украина

европа

германия

дональд трамп

олаф шольц

ес

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058753041_0:0:651:367_1920x0_80_0_0_1b4861fd4e7220975cc2fea2f22fe197.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.Отвечая на вопрос, есть ли в Германии ресурсы, чтобы занять место США в качестве лидера коалиции, которая продолжит поддержку киевского режима, эксперт обратил внимание на то, что последние полгода там понимали: ФРГ придется на себя брать гораздо большую роль по поддержке Украины.Он также заметил, что приход Трампа помогает тем политикам, которые в противовес брюссельскому Евросоюзу видят контуры новой Европы."Это Венгрия, Словакия, часть политикума Польши. Не говорю, что по вопросу Украину, но во всяком случае по консервативному видению Европы. Здесь может участвовать Италия и, конечно, Австрия", — объяснил Волков.По его словам, Орбан является проводником этой части Европы в кабинет Трампа."У этой Европы появляется шанс, и через Орбана она будет пытаться противопоставить Брюсселю свою линию по Украине. Орбан эту линию четко артикулирует. И Орбан претендует на роль альтернативного лидера другой Европы", — добавил Волков.Ранее политический обозреватель Алексей Васильев также высказал свою точку зрения касательно распада правящей партии в Германии."Не совсем понятно, как там у Трампа с "окончанием украинской войны за 24 часа", но тектонические волны от его избрания уже снесли коалицию в Германии.Причём формально за то, что министр финансов (не из партии Шольца) отказался выделять деньги Киеву на эту зиму. Это на самом деле очень важный маркер, показывающий с каким трудом американская администрация держала в узде германские элиты. И как только забрезжила надежда на возможность соскочить с гибельного курса, они тут же ей воспользовались", — объяснил свою позицию Васильев.Украинский политический аналитик Максим Гольдарб рассказал, на какие выводы его натолкнула эта новость:"Те европейские боссы, которые "за" войну и накачку Украины оружием, уходят или очень скоро уйдут. Это раз. Два: Европа и европейцы устали от войны в Украине и от Украины в целом. Три: даже те, кто педалирует еще "за военную" тему, делает это по инерции, вынужденно, отлично понимая конечный исход конфликта.То есть, думаю, очень скоро, политика Запада в отношении нашей страны кардинально изменится: существенно упадет уровень "поддержки" оружием и деньгами".Более подробно о взглядах на ситуацию — в материале Виктории Титовой Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют экспертыПравящая коалиция в Германии распалась после победы Дональда Трампа на выборах в США. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отправил в отставку главу Минфина Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия, СвДП).Подробнее эту тему разобрал автор издания Украина.ру Игорь Сердюков в своем материале Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения ТрампаПолный текст интервью — Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнего

https://ukraina.ru/20241107/1058692574.html

украина

европа

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, германия, дональд трамп, олаф шольц, ес, детали