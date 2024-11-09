После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков - 09.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241109/1058746891.html
После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков
После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков - 09.11.2024 Украина.ру
После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков
Находясь в состоянии политика, который готовится к следующим выборам, Шольц в жесткой форме свалил вину на Линднера и сделал ряд сильных заявлений по поддержке Украины. В первую очередь, это было адресовано оставшимся союзникам — "зеленым"
2024-11-09T04:25
2024-11-09T04:25
новости
украина
германия
европа
олаф шольц
дональд трамп
ес
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057639077_0:0:1752:986_1920x0_80_0_0_4d41a23f0d39f05d42977742387555ac.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.По его словам, правящая партия Германии распалась вовсе не из-за победы Трампа на выборах, хотя этот фактор сыграл свою роль. Эксперт отметил, что кризис уже был предопределен, но его исход не был.Далее эксперт обратил внимание на то, как события развернутся в будущем. Он заявил, что после выхода либералов из коалиции, Шольц хочет дотянуть хотя бы до марта."Находясь в состоянии политика, который готовится к следующим выборам, Шольц в жесткой форме свалил вину на Линднера и сделал ряд сильных заявлений по поддержке Украины. В первую очередь, это было адресовано оставшимся союзникам — "зеленым". Заодно подать сигнал Фридриху Мерцу о том, что по украинскому вопросу у них не будет противоречий", — поделился своими рассуждениями Волков.Ранее политический обозреватель Алексей Васильев также высказал свою точку зрения касательно распада правящей партии в Германии."Не совсем понятно, как там у Трампа с "окончанием украинской войны за 24 часа", но тектонические волны от его избрания уже снесли коалицию в Германии.Причём формально за то, что министр финансов (не из партии Шольца) отказался выделять деньги Киеву на эту зиму. Это на самом деле очень важный маркер, показывающий с каким трудом американская администрация держала в узде германские элиты. И как только забрезжила надежда на возможность соскочить с гибельного курса, они тут же ей воспользовались", — объяснил свою позицию Васильев.Украинский политический аналитик Максим Гольдарб рассказал, на какие выводы его натолкнула эта новость:"Те европейские боссы, которые "за" войну и накачку Украины оружием, уходят или очень скоро уйдут. Это раз. Два: Европа и европейцы устали от войны в Украине и от Украины в целом. Три: даже те, кто педалирует еще "за военную" тему, делает это по инерции, вынужденно, отлично понимая конечный исход конфликта.То есть, думаю, очень скоро, политика Запада в отношении нашей страны кардинально изменится: существенно упадет уровень "поддержки" оружием и деньгами".Более подробно о взглядах на ситуацию — в материале Виктории Титовой Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют экспертыПравящая коалиция в Германии распалась после победы Дональда Трампа на выборах в США. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отправил в отставку главу Минфина Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия, СвДП).Подробнее эту тему разобрал автор издания Украина.ру Игорь Сердюков в своем материале Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения ТрампаПолный текст интервью — Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнего
https://ukraina.ru/20241101/1058545248.html
украина
германия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057639077_155:0:1544:1042_1920x0_80_0_0_4f3d0509b1a80f2f9da9e2a73e040b37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, европа, олаф шольц, дональд трамп, ес, детали
Новости, Украина, Германия, Европа, Олаф Шольц, Дональд Трамп, ЕС, детали

После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков

04:25 09.11.2024
 
© AP / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP / Ebrahim Noroozi
Читать в
Находясь в состоянии политика, который готовится к следующим выборам, Шольц в жесткой форме свалил вину на Линднера и сделал ряд сильных заявлений по поддержке Украины. В первую очередь, это было адресовано оставшимся союзникам — "зеленым"
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.
По его словам, правящая партия Германии распалась вовсе не из-за победы Трампа на выборах, хотя этот фактор сыграл свою роль. Эксперт отметил, что кризис уже был предопределен, но его исход не был.
"Но то, что правительству Германии, а, точнее, его ведущим деятелям — канцлеру Шольцу, министру финансов Линднеру и министру экономики Хабеку от "зеленых" нужно было прийти к единому плану при принятии госбюджета, а до этого оставалось несколько дней, являлось основной причиной нескольких кризисных встреч в последнее время", — считает Волков.
Далее эксперт обратил внимание на то, как события развернутся в будущем. Он заявил, что после выхода либералов из коалиции, Шольц хочет дотянуть хотя бы до марта.
"Находясь в состоянии политика, который готовится к следующим выборам, Шольц в жесткой форме свалил вину на Линднера и сделал ряд сильных заявлений по поддержке Украины. В первую очередь, это было адресовано оставшимся союзникам — "зеленым". Заодно подать сигнал Фридриху Мерцу о том, что по украинскому вопросу у них не будет противоречий", — поделился своими рассуждениями Волков.
Ранее политический обозреватель Алексей Васильев также высказал свою точку зрения касательно распада правящей партии в Германии.
"Не совсем понятно, как там у Трампа с "окончанием украинской войны за 24 часа", но тектонические волны от его избрания уже снесли коалицию в Германии.
Причём формально за то, что министр финансов (не из партии Шольца) отказался выделять деньги Киеву на эту зиму. Это на самом деле очень важный маркер, показывающий с каким трудом американская администрация держала в узде германские элиты. И как только забрезжила надежда на возможность соскочить с гибельного курса, они тут же ей воспользовались", — объяснил свою позицию Васильев.
1 ноября, 12:31
Поняли немецкую бюрократию: в Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинцевВ Германии провалилась "турбо-программа" по трудоустройству украинских беженцев: "приезжие поняли, что в этой стране не обязательно что-то делать, чтобы хорошо жить", пишет немецкая газета Bild
Украинский политический аналитик Максим Гольдарб рассказал, на какие выводы его натолкнула эта новость:
"Те европейские боссы, которые "за" войну и накачку Украины оружием, уходят или очень скоро уйдут. Это раз. Два: Европа и европейцы устали от войны в Украине и от Украины в целом. Три: даже те, кто педалирует еще "за военную" тему, делает это по инерции, вынужденно, отлично понимая конечный исход конфликта.
То есть, думаю, очень скоро, политика Запада в отношении нашей страны кардинально изменится: существенно упадет уровень "поддержки" оружием и деньгами".
Более подробно о взглядах на ситуацию — в материале Виктории Титовой Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют эксперты
Правящая коалиция в Германии распалась после победы Дональда Трампа на выборах в США. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отправил в отставку главу Минфина Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия, СвДП).
Подробнее эту тему разобрал автор издания Украина.ру Игорь Сердюков в своем материале Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения Трампа
Полный текст интервью — Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнего
 
НовостиУкраинаГерманияЕвропаОлаф ШольцДональд ТрампЕСдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Ищенко: если республиканцы и демократы сплотятся — это станет проблемой для России
07:25Россия не собирается уничтожать Украину, поэтому не объявляет ей открытую войну: эксперт про задачи СВО
07:20“Постоянность Пхеньяна — это его кредо”. Эксперт рассказал, почему Россия предпочла договариваться с КНДР
07:10Самойлов: попытку нападения нельзя исключать ни на минуту, пока существует Украина
07:00Казаков: Россия зеркалит действия Запада, но он почему-то возмущен
06:50Сотрудников ТЦК тоже ждет мобилизация, потому что ситуация на фронте не меняется — Азаров
06:45Мобилизация женщин и молодых солдат ждет Украину, так как она планирует долгую войну — Стоякин
06:40Экс-премьер Украины: в ВОВ украинцы сами освобождали свою страну, теперь это делает российская армия
06:30Запад собрался учувствовать в победном марше на Украине, но его не предвидится — Сушенцов
06:25Европа берет Украину на себя, так как США уйдут в Азию — Линин
06:20Эксперт: концепции ядерного сдерживания уже устарели, пора подключать в игру новых участников
05:50Если Трамп может угрожать России санкциями, Москва начнет обсуждать ядерную войну — Бавырин
05:30Психологическая бомба для Запада: эксперт про витиеватое заявление президента РФ
05:20Порошенко* на полпути к глубокому обмороку, в котором находится Зеленский — Павлив
05:10Санду берет пример с Украины и превращает Молдавию в анти-Россию — Соин
04:50Тимофеев: раны европейской безопасности — надолго, обсуждать Запад готов только украинский конфликт
04:34"Я вас всех ужасно ненавижу" и "Хочу, чтобы Трамп исчез с лица земли". Звезды и политики о победе Трампа
04:30Эксперты: у Америки в любом случае только один путь, никто не может с него свернуть
04:25После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков
04:20Гаспарян: мобилизация отвлекает украинцев от борща, поэтому новобранцы не оправдают себя
Лента новостейМолния