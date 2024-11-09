https://ukraina.ru/20241109/1058746891.html

После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков

После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков - 09.11.2024 Украина.ру

После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков

Находясь в состоянии политика, который готовится к следующим выборам, Шольц в жесткой форме свалил вину на Линднера и сделал ряд сильных заявлений по поддержке Украины. В первую очередь, это было адресовано оставшимся союзникам — "зеленым"

2024-11-09T04:25

2024-11-09T04:25

2024-11-09T04:25

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.По его словам, правящая партия Германии распалась вовсе не из-за победы Трампа на выборах, хотя этот фактор сыграл свою роль. Эксперт отметил, что кризис уже был предопределен, но его исход не был.Далее эксперт обратил внимание на то, как события развернутся в будущем. Он заявил, что после выхода либералов из коалиции, Шольц хочет дотянуть хотя бы до марта."Находясь в состоянии политика, который готовится к следующим выборам, Шольц в жесткой форме свалил вину на Линднера и сделал ряд сильных заявлений по поддержке Украины. В первую очередь, это было адресовано оставшимся союзникам — "зеленым". Заодно подать сигнал Фридриху Мерцу о том, что по украинскому вопросу у них не будет противоречий", — поделился своими рассуждениями Волков.Ранее политический обозреватель Алексей Васильев также высказал свою точку зрения касательно распада правящей партии в Германии."Не совсем понятно, как там у Трампа с "окончанием украинской войны за 24 часа", но тектонические волны от его избрания уже снесли коалицию в Германии.Причём формально за то, что министр финансов (не из партии Шольца) отказался выделять деньги Киеву на эту зиму. Это на самом деле очень важный маркер, показывающий с каким трудом американская администрация держала в узде германские элиты. И как только забрезжила надежда на возможность соскочить с гибельного курса, они тут же ей воспользовались", — объяснил свою позицию Васильев.Украинский политический аналитик Максим Гольдарб рассказал, на какие выводы его натолкнула эта новость:"Те европейские боссы, которые "за" войну и накачку Украины оружием, уходят или очень скоро уйдут. Это раз. Два: Европа и европейцы устали от войны в Украине и от Украины в целом. Три: даже те, кто педалирует еще "за военную" тему, делает это по инерции, вынужденно, отлично понимая конечный исход конфликта.То есть, думаю, очень скоро, политика Запада в отношении нашей страны кардинально изменится: существенно упадет уровень "поддержки" оружием и деньгами".Более подробно о взглядах на ситуацию — в материале Виктории Титовой Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют экспертыПравящая коалиция в Германии распалась после победы Дональда Трампа на выборах в США. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отправил в отставку главу Минфина Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия, СвДП).Подробнее эту тему разобрал автор издания Украина.ру Игорь Сердюков в своем материале Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения ТрампаПолный текст интервью — Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнего

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новости, украина, германия, европа, олаф шольц, дональд трамп, ес, детали