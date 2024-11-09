https://ukraina.ru/20241109/1058746891.html
После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков
После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков - 09.11.2024 Украина.ру
После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков
Находясь в состоянии политика, который готовится к следующим выборам, Шольц в жесткой форме свалил вину на Линднера и сделал ряд сильных заявлений по поддержке Украины. В первую очередь, это было адресовано оставшимся союзникам — "зеленым"
2024-11-09T04:25
2024-11-09T04:25
2024-11-09T04:25
новости
украина
германия
европа
олаф шольц
дональд трамп
ес
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.По его словам, правящая партия Германии распалась вовсе не из-за победы Трампа на выборах, хотя этот фактор сыграл свою роль. Эксперт отметил, что кризис уже был предопределен, но его исход не был.Далее эксперт обратил внимание на то, как события развернутся в будущем. Он заявил, что после выхода либералов из коалиции, Шольц хочет дотянуть хотя бы до марта."Находясь в состоянии политика, который готовится к следующим выборам, Шольц в жесткой форме свалил вину на Линднера и сделал ряд сильных заявлений по поддержке Украины. В первую очередь, это было адресовано оставшимся союзникам — "зеленым". Заодно подать сигнал Фридриху Мерцу о том, что по украинскому вопросу у них не будет противоречий", — поделился своими рассуждениями Волков.Ранее политический обозреватель Алексей Васильев также высказал свою точку зрения касательно распада правящей партии в Германии."Не совсем понятно, как там у Трампа с "окончанием украинской войны за 24 часа", но тектонические волны от его избрания уже снесли коалицию в Германии.Причём формально за то, что министр финансов (не из партии Шольца) отказался выделять деньги Киеву на эту зиму. Это на самом деле очень важный маркер, показывающий с каким трудом американская администрация держала в узде германские элиты. И как только забрезжила надежда на возможность соскочить с гибельного курса, они тут же ей воспользовались", — объяснил свою позицию Васильев.Украинский политический аналитик Максим Гольдарб рассказал, на какие выводы его натолкнула эта новость:"Те европейские боссы, которые "за" войну и накачку Украины оружием, уходят или очень скоро уйдут. Это раз. Два: Европа и европейцы устали от войны в Украине и от Украины в целом. Три: даже те, кто педалирует еще "за военную" тему, делает это по инерции, вынужденно, отлично понимая конечный исход конфликта.То есть, думаю, очень скоро, политика Запада в отношении нашей страны кардинально изменится: существенно упадет уровень "поддержки" оружием и деньгами".Более подробно о взглядах на ситуацию — в материале Виктории Титовой Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют экспертыПравящая коалиция в Германии распалась после победы Дональда Трампа на выборах в США. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отправил в отставку главу Минфина Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия, СвДП).Подробнее эту тему разобрал автор издания Украина.ру Игорь Сердюков в своем материале Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения ТрампаПолный текст интервью — Виталий Волков: Трамп дал шанс Орбану создать новую Европу, а Шольц будет стоять за Украину до последнего
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новости, украина, германия, европа, олаф шольц, дональд трамп, ес, детали
После распада правящей партии, Шольцу остается только кричать о поддержке Украины — Волков
Находясь в состоянии политика, который готовится к следующим выборам, Шольц в жесткой форме свалил вину на Линднера и сделал ряд сильных заявлений по поддержке Украины. В первую очередь, это было адресовано оставшимся союзникам — "зеленым"
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.
По его словам, правящая партия Германии
распалась вовсе не из-за победы Трампа
на выборах, хотя этот фактор сыграл свою роль. Эксперт отметил, что кризис уже был предопределен, но его исход не был.
"Но то, что правительству Германии, а, точнее, его ведущим деятелям — канцлеру Шольцу, министру финансов Линднеру и министру экономики Хабеку от "зеленых" нужно было прийти к единому плану при принятии госбюджета, а до этого оставалось несколько дней, являлось основной причиной нескольких кризисных встреч в последнее время", — считает Волков.
Далее эксперт обратил внимание на то, как события развернутся в будущем. Он заявил, что после выхода либералов из коалиции, Шольц хочет дотянуть хотя бы до марта.
"Находясь в состоянии политика, который готовится к следующим выборам, Шольц в жесткой форме свалил вину на Линднера и сделал ряд сильных заявлений по поддержке Украины. В первую очередь, это было адресовано оставшимся союзникам — "зеленым". Заодно подать сигнал Фридриху Мерцу о том, что по украинскому вопросу у них не будет противоречий", — поделился своими рассуждениями Волков.
Ранее политический обозреватель Алексей Васильев также высказал свою точку зрения касательно распада правящей партии в Германии.
"Не совсем понятно, как там у Трампа с "окончанием украинской войны за 24 часа", но тектонические волны от его избрания уже снесли коалицию в Германии.
Причём формально за то, что министр финансов (не из партии Шольца) отказался выделять деньги Киеву на эту зиму. Это на самом деле очень важный маркер, показывающий с каким трудом американская администрация держала в узде германские элиты. И как только забрезжила надежда на возможность соскочить с гибельного курса, они тут же ей воспользовались", — объяснил свою позицию Васильев.
Украинский политический аналитик Максим Гольдарб рассказал, на какие выводы его натолкнула эта новость:
"Те европейские боссы, которые "за" войну и накачку Украины оружием, уходят или очень скоро уйдут. Это раз. Два: Европа и европейцы устали от войны в Украине и от Украины в целом. Три: даже те, кто педалирует еще "за военную" тему, делает это по инерции, вынужденно, отлично понимая конечный исход конфликта.
То есть, думаю, очень скоро, политика Запада
в отношении нашей страны кардинально изменится: существенно упадет уровень "поддержки" оружием и деньгами".
Более подробно о взглядах на ситуацию — в материале Виктории Титовой Шольцу капут? В ЕС политическая паника, фиксируют эксперты
Правящая коалиция в Германии распалась после победы Дональда Трампа на выборах в США
. Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отправил в отставку главу Минфина Кристиана Линднера (Свободная демократическая партия, СвДП).
Подробнее эту тему разобрал автор издания Украина.ру Игорь Сердюков в своем материале Правительству Шольца конец? Германия меняется после возвращения Трампа