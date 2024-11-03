https://ukraina.ru/20241103/1058609876.html

Авиатехников в пехоту и управленческий коллапс на фронте. Итоги 3 ноября на Украине

Авиатехников в пехоту и управленческий коллапс на фронте. Итоги 3 ноября на Украине - 03.11.2024 Украина.ру

Авиатехников в пехоту и управленческий коллапс на фронте. Итоги 3 ноября на Украине

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию о том, что в пехоту стали отправлять украинских авиатехников и медиков. Нардеп Марьяна Безуглая сообщила об управленческом коллапсе на фронте

2024-11-03T18:25

2024-11-03T18:25

2024-11-03T18:25

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О том, что в пехоту стали отправлять бойцов Воздушных сил ВСУ в соцсетях сообщил бывший спикер ВС Юрий Игнат."Офис Марьяны Безуглой пишет, что Воздушные силы сбивают меньше "Шахедов" (БПЛА "Герань" - Ред.) из-за того, что из частей Воздушных сил (и не только) много людей отправляют в пехоту. Да, подтверждаю, направляют! Не от хорошей жизни... И много, и это очень болезненно для ВС — вот эти направления. И, конечно, это определённым образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему!" - написал Игнат.При этом он раскритиковал народного депутата Безуглую."Поясню, почему врёт Офис Марьяны! "Шахеды" сбивают не только Воздушные силы, а все Силы обороны (о чём я лично пишу в утренних сводках Воздушных сил и вижу всю картину) — это Воздушные силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШВ, пограничники и все-все, у кого есть чем", - заявил Игнат.По его словам, процент сбитых беспилотников не уменьшился."Поясню ещё раз — вместе с "Шахедами" уже второй месяц подряд летит ещё нечто, слепленное, как это говорят, "из г**на и палок", которое мы в сводках называем "БПЛА неустановленного типа". Их половина — они маркируются как "локационно потерянные". Поэтому ложь о "меньше сбивают" - очевидна!" - заявил Игнат.Он призвал самого нардепа объяснить, почему в стране провалена мобилизация, из-за чего в пехоту и приходится отправлять людей из авиации."Лучше объясните, Марьяна, как столько времени будучи активным членом профильного комитета, можно было провалить важнейшие мобилизацию и мотивацию, чтобы дошло до того, что из авиации, ПВО и медиков отправляли людей на передовую?" - негодовал Игнат.Ранее Безуглая сообщила о том, что из ВС ВСУ отправляют людей в пехоту."Шахеды" стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту", - написала Безуглая в своём телеграм-канале утром 2 ноября.До этого она также сообщала об отправке в пехоту и медиков. Позднее, ближе к вечеру 2 ноября она снова заявила об отправке на передовую медиков и специалистов из военной авиации."Просьба распространить. Командование Медицинских сил и лично Казимирчук (командующий Медсил ВСУ - Ред.) спланировали с понедельника тайно возобносить отправку медиков в пехоту. Готовятся боевые распоряжения. Сейчас забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчётов, даже с Patriot –всех отправляют в пехоту", - сообщила Безуглая.По её словам, при этом не сокращаются штабные должности."Штабы не сокращаются, а только увеличиваются. На фронте — управленческий коллапс. Даже боеприпасы распределяют "любимчикам", а не в соответствии с оперативной обстановкой. Бригадам приходится торговать боеприпасами!" - написала народный депутат.По словам Безуглой, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский избегает появляться в Киеве."Сырский, осознав, что Курская операция провалена, перемещается на юг, снова избегая Киева. Он пытается показать, что только он — уникальный герой, что он будет "отбивать" наступление россиян на юге, что его невозможно изменить. В то же время, на Курскую операцию уже назначены "козлы отпущения", а активизация наступления на юге стала возможной, ведь в частности до этого Сырский снял оттуда подразделения и никак не реагировал на очередные предупреждения разведки. По моим данным, он вообще уже не общается с Будановым* (внесён в список террористов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины — Ред.)", - заявила она.Она заподозрила военный заговор против Владимира Зеленского."Господин президент, выглядит так, что у вас хитростью забирают власть, или вы одобряете уничтожение ВСУ. Прошу, уберите "Сашеньку", молю. Андрей Борисович (Ермак — Ред.), вся страна знает, какое влияние у вас есть на принятие решений. Молю, не оставайтесь равнодушным и обратите внимание на катастрофичность этих тенденций! Никакие международные проекты не имеют значения, когда мы теряем собственных граждан, когда военное руководство действует вопреки национальной идее и здравому смыслу! Вникните!" - призвала Безуглая.Она заявила, что стратегия Сырского - "сесть на уши" двух людей и уничтожать всех других". Также Безуглая заявила, что "министра обороны в конфигурации решений вообще нет"."Молю всех — независимо от политических взглядов или жизненного пути, всех, кому небезразличны идея национального сопротивления и сохранения Украины, - включиться и добиться замены военного руководства, которое работает на врага. И неважно, делают они это сознательно, или их используют россияне, предвидя все их шаги. Де-факто, украинской армией руководят враги Украины", - писала Безуглая.Ранее она уже ставила в вину Сырскому его происхождение — главком ВСУ родился во Владимирской области.Тем временем украинские СМИ сообщают о дефиците живой силы в украинской армии и о том, что власти всё чаще подумывают о снижении мобилизационного возраста и о мобилизации женщин."На Банковой откладывают снижение мобилизационного возраста и женской мобилизации по причине того, что на фронте негативная картина, общество разочарованно, рейтинг власти на дне, кругом провалы — источник. Хотя ВСУ уже сталкивается с дефицитом живой силы. Ужесточение и так жесткой мобилизации, усилит отток населения, внутренние качели, рост СЗЧ. Все понимают, что Украина может воевать только живой силой, так как запад не будет инвестировать в украинский кризис больше, чем зарабатывает на нем и санкциях (перераспределение промышленного потенциала внутри своего блока - распил промышленности ЕС). У Зеленского классическая вилка, которую он сам себе создал", - написал 3 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".При этом, по информации канала, мобилизацию всё же ужесточат."По нашим данным ужесточение мобилизации вопрос времени. Прогрев данного кейса уже идёт. Наш совет, уезжайте, пока не стало поздно и "дорого", - писали авторы канала.Ранее связанная с США и посетившая совещание в Офисе президента Украины волонтёр Мария Берлинская призвала мобилизовать женщин и обучать военным дисциплинам школьников с 5-го класса, что вызвало негативную реакцию в украинском обществе.О происходящем на Украине — в статье Павла Волкова "Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией".

https://ukraina.ru/20241103/1058609071.html

https://ukraina.ru/20241103/1058607961.html

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эксклюзив, хроники, украина, киев, сша, марьяна безуглая, юрий игнат, александр сырский, вооруженные силы украины, ес, офис президента