https://ukraina.ru/20241103/1058609876.html
Авиатехников в пехоту и управленческий коллапс на фронте. Итоги 3 ноября на Украине
Авиатехников в пехоту и управленческий коллапс на фронте. Итоги 3 ноября на Украине - 03.11.2024 Украина.ру
Авиатехников в пехоту и управленческий коллапс на фронте. Итоги 3 ноября на Украине
Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию о том, что в пехоту стали отправлять украинских авиатехников и медиков. Нардеп Марьяна Безуглая сообщила об управленческом коллапсе на фронте
2024-11-03T18:25
2024-11-03T18:25
2024-11-03T18:25
эксклюзив
хроники
украина
киев
сша
марьяна безуглая
юрий игнат
александр сырский
вооруженные силы украины
ес
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О том, что в пехоту стали отправлять бойцов Воздушных сил ВСУ в соцсетях сообщил бывший спикер ВС Юрий Игнат."Офис Марьяны Безуглой пишет, что Воздушные силы сбивают меньше "Шахедов" (БПЛА "Герань" - Ред.) из-за того, что из частей Воздушных сил (и не только) много людей отправляют в пехоту. Да, подтверждаю, направляют! Не от хорошей жизни... И много, и это очень болезненно для ВС — вот эти направления. И, конечно, это определённым образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему!" - написал Игнат.При этом он раскритиковал народного депутата Безуглую."Поясню, почему врёт Офис Марьяны! "Шахеды" сбивают не только Воздушные силы, а все Силы обороны (о чём я лично пишу в утренних сводках Воздушных сил и вижу всю картину) — это Воздушные силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШВ, пограничники и все-все, у кого есть чем", - заявил Игнат.По его словам, процент сбитых беспилотников не уменьшился."Поясню ещё раз — вместе с "Шахедами" уже второй месяц подряд летит ещё нечто, слепленное, как это говорят, "из г**на и палок", которое мы в сводках называем "БПЛА неустановленного типа". Их половина — они маркируются как "локационно потерянные". Поэтому ложь о "меньше сбивают" - очевидна!" - заявил Игнат.Он призвал самого нардепа объяснить, почему в стране провалена мобилизация, из-за чего в пехоту и приходится отправлять людей из авиации."Лучше объясните, Марьяна, как столько времени будучи активным членом профильного комитета, можно было провалить важнейшие мобилизацию и мотивацию, чтобы дошло до того, что из авиации, ПВО и медиков отправляли людей на передовую?" - негодовал Игнат.Ранее Безуглая сообщила о том, что из ВС ВСУ отправляют людей в пехоту."Шахеды" стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту", - написала Безуглая в своём телеграм-канале утром 2 ноября.До этого она также сообщала об отправке в пехоту и медиков. Позднее, ближе к вечеру 2 ноября она снова заявила об отправке на передовую медиков и специалистов из военной авиации."Просьба распространить. Командование Медицинских сил и лично Казимирчук (командующий Медсил ВСУ - Ред.) спланировали с понедельника тайно возобносить отправку медиков в пехоту. Готовятся боевые распоряжения. Сейчас забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчётов, даже с Patriot –всех отправляют в пехоту", - сообщила Безуглая.По её словам, при этом не сокращаются штабные должности."Штабы не сокращаются, а только увеличиваются. На фронте — управленческий коллапс. Даже боеприпасы распределяют "любимчикам", а не в соответствии с оперативной обстановкой. Бригадам приходится торговать боеприпасами!" - написала народный депутат.По словам Безуглой, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский избегает появляться в Киеве."Сырский, осознав, что Курская операция провалена, перемещается на юг, снова избегая Киева. Он пытается показать, что только он — уникальный герой, что он будет "отбивать" наступление россиян на юге, что его невозможно изменить. В то же время, на Курскую операцию уже назначены "козлы отпущения", а активизация наступления на юге стала возможной, ведь в частности до этого Сырский снял оттуда подразделения и никак не реагировал на очередные предупреждения разведки. По моим данным, он вообще уже не общается с Будановым* (внесён в список террористов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины — Ред.)", - заявила она.Она заподозрила военный заговор против Владимира Зеленского."Господин президент, выглядит так, что у вас хитростью забирают власть, или вы одобряете уничтожение ВСУ. Прошу, уберите "Сашеньку", молю. Андрей Борисович (Ермак — Ред.), вся страна знает, какое влияние у вас есть на принятие решений. Молю, не оставайтесь равнодушным и обратите внимание на катастрофичность этих тенденций! Никакие международные проекты не имеют значения, когда мы теряем собственных граждан, когда военное руководство действует вопреки национальной идее и здравому смыслу! Вникните!" - призвала Безуглая.Она заявила, что стратегия Сырского - "сесть на уши" двух людей и уничтожать всех других". Также Безуглая заявила, что "министра обороны в конфигурации решений вообще нет"."Молю всех — независимо от политических взглядов или жизненного пути, всех, кому небезразличны идея национального сопротивления и сохранения Украины, - включиться и добиться замены военного руководства, которое работает на врага. И неважно, делают они это сознательно, или их используют россияне, предвидя все их шаги. Де-факто, украинской армией руководят враги Украины", - писала Безуглая.Ранее она уже ставила в вину Сырскому его происхождение — главком ВСУ родился во Владимирской области.Тем временем украинские СМИ сообщают о дефиците живой силы в украинской армии и о том, что власти всё чаще подумывают о снижении мобилизационного возраста и о мобилизации женщин."На Банковой откладывают снижение мобилизационного возраста и женской мобилизации по причине того, что на фронте негативная картина, общество разочарованно, рейтинг власти на дне, кругом провалы — источник. Хотя ВСУ уже сталкивается с дефицитом живой силы. Ужесточение и так жесткой мобилизации, усилит отток населения, внутренние качели, рост СЗЧ. Все понимают, что Украина может воевать только живой силой, так как запад не будет инвестировать в украинский кризис больше, чем зарабатывает на нем и санкциях (перераспределение промышленного потенциала внутри своего блока - распил промышленности ЕС). У Зеленского классическая вилка, которую он сам себе создал", - написал 3 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".При этом, по информации канала, мобилизацию всё же ужесточат."По нашим данным ужесточение мобилизации вопрос времени. Прогрев данного кейса уже идёт. Наш совет, уезжайте, пока не стало поздно и "дорого", - писали авторы канала.Ранее связанная с США и посетившая совещание в Офисе президента Украины волонтёр Мария Берлинская призвала мобилизовать женщин и обучать военным дисциплинам школьников с 5-го класса, что вызвало негативную реакцию в украинском обществе.О происходящем на Украине — в статье Павла Волкова "Региональные программы нацификации Украины. Как создать "нового украинца" для вечной войны с Россией".
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эксклюзив, хроники, украина, киев, сша, марьяна безуглая, юрий игнат, александр сырский, вооруженные силы украины, ес, офис президента
Авиатехников в пехоту и управленческий коллапс на фронте. Итоги 3 ноября на Украине
Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию о том, что в пехоту стали отправлять украинских авиатехников и медиков. Нардеп Марьяна Безуглая сообщила об управленческом коллапсе на фронте
О том, что в пехоту стали отправлять бойцов Воздушных сил ВСУ в соцсетях сообщил бывший спикер ВС Юрий Игнат.
"Офис Марьяны Безуглой пишет, что Воздушные силы сбивают меньше "Шахедов" (БПЛА "Герань" - Ред.) из-за того, что из частей Воздушных сил (и не только) много людей отправляют в пехоту. Да, подтверждаю, направляют! Не от хорошей жизни... И много, и это очень болезненно для ВС — вот эти направления. И, конечно, это определённым образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему!" - написал Игнат.
При этом он раскритиковал народного депутата Безуглую.
"Поясню, почему врёт Офис Марьяны! "Шахеды" сбивают не только Воздушные силы, а все Силы обороны (о чём я лично пишу в утренних сводках Воздушных сил и вижу всю картину) — это Воздушные силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШВ, пограничники и все-все, у кого есть чем", - заявил Игнат.
По его словам, процент сбитых беспилотников не уменьшился.
"Поясню ещё раз — вместе с "Шахедами" уже второй месяц подряд летит ещё нечто, слепленное, как это говорят, "из г**на и палок", которое мы в сводках называем "БПЛА неустановленного типа". Их половина — они маркируются как "локационно потерянные". Поэтому ложь о "меньше сбивают" - очевидна!" - заявил Игнат.
Он призвал самого нардепа объяснить, почему в стране провалена мобилизация, из-за чего в пехоту и приходится отправлять людей из авиации.
"Лучше объясните, Марьяна, как столько времени будучи активным членом профильного комитета, можно было провалить важнейшие мобилизацию и мотивацию, чтобы дошло до того, что из авиации, ПВО и медиков отправляли людей на передовую?" - негодовал Игнат.
Ранее Безуглая сообщила о том, что из ВС ВСУ отправляют людей в пехоту.
"Шахеды" стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту
", - написала
Безуглая в своём телеграм-канале утром 2 ноября.
До этого она также сообщала об отправке в пехоту и медиков. Позднее, ближе к вечеру 2 ноября она снова заявила
об отправке на передовую медиков и специалистов из военной авиации.
"Просьба распространить. Командование Медицинских сил и лично Казимирчук (командующий Медсил ВСУ - Ред.) спланировали с понедельника тайно возобносить отправку медиков в пехоту. Готовятся боевые распоряжения. Сейчас забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчётов, даже с Patriot –всех отправляют в пехоту", - сообщила Безуглая.
По её словам, при этом не сокращаются штабные должности.
"Штабы не сокращаются, а только увеличиваются. На фронте — управленческий коллапс. Даже боеприпасы распределяют "любимчикам", а не в соответствии с оперативной обстановкой. Бригадам приходится торговать боеприпасами!" - написала народный депутат.
По словам Безуглой, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
избегает появляться в Киеве.
"Сырский, осознав, что Курская операция провалена, перемещается на юг, снова избегая Киева. Он пытается показать, что только он — уникальный герой, что он будет "отбивать" наступление россиян на юге, что его невозможно изменить. В то же время, на Курскую операцию уже назначены "козлы отпущения", а активизация наступления на юге стала возможной, ведь в частности до этого Сырский снял оттуда подразделения и никак не реагировал на очередные предупреждения разведки. По моим данным, он вообще уже не общается с Будановым* (внесён в список террористов, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины — Ред.)
", - заявила она.
Она заподозрила военный заговор против Владимира Зеленского
.
"Господин президент, выглядит так, что у вас хитростью забирают власть, или вы одобряете уничтожение ВСУ. Прошу, уберите "Сашеньку", молю. Андрей Борисович (Ермак — Ред.), вся страна знает, какое влияние у вас есть на принятие решений. Молю, не оставайтесь равнодушным и обратите внимание на катастрофичность этих тенденций! Никакие международные проекты не имеют значения, когда мы теряем собственных граждан, когда военное руководство действует вопреки национальной идее и здравому смыслу! Вникните!" - призвала Безуглая.
Она заявила, что стратегия Сырского - "сесть на уши" двух людей и уничтожать всех других". Также Безуглая заявила, что "министра обороны в конфигурации решений вообще нет".
"Молю всех — независимо от политических взглядов или жизненного пути, всех, кому небезразличны идея национального сопротивления и сохранения Украины, - включиться и добиться замены военного руководства, которое работает на врага. И неважно, делают они это сознательно, или их используют россияне, предвидя все их шаги. Де-факто, украинской армией руководят враги Украины", - писала Безуглая.
Ранее она уже ставила в вину Сырскому его происхождение — главком ВСУ родился во Владимирской области.
Тем временем украинские СМИ сообщают о дефиците живой силы в украинской армии и о том, что власти всё чаще подумывают о снижении мобилизационного возраста и о мобилизации женщин.
"На Банковой откладывают снижение мобилизационного возраста и женской мобилизации по причине того, что на фронте негативная картина, общество разочарованно, рейтинг власти на дне, кругом провалы — источник. Хотя ВСУ уже сталкивается с дефицитом живой силы. Ужесточение и так жесткой мобилизации, усилит отток населения, внутренние качели, рост СЗЧ. Все понимают, что Украина может воевать только живой силой, так как запад не будет инвестировать в украинский кризис больше, чем зарабатывает на нем и санкциях (перераспределение промышленного потенциала внутри своего блока - распил промышленности ЕС). У Зеленского классическая вилка, которую он сам себе создал
", - написал 3 ноября популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
".
При этом, по информации канала, мобилизацию всё же ужесточат.
"По нашим данным ужесточение мобилизации вопрос времени. Прогрев данного кейса уже идёт. Наш совет, уезжайте, пока не стало поздно и "дорого", - писали авторы канала.
Ранее связанная с США и посетившая совещание в Офисе президента Украины волонтёр Мария Берлинская призвала мобилизовать женщин и обучать военным дисциплинам школьников с 5-го класса, что вызвало негативную реакцию в украинском обществе.