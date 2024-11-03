"Почувствуйте разницу, получите удовольствие!" Насонов сравнил "Томагавки" Украины и ракеты России - 03.11.2024 Украина.ру
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"Почувствуйте разницу, получите удовольствие!" Насонов сравнил "Томагавки" Украины и ракеты России
"Почувствуйте разницу, получите удовольствие!" Насонов сравнил "Томагавки" Украины и ракеты России - 03.11.2024 Украина.ру
"Почувствуйте разницу, получите удовольствие!" Насонов сравнил "Томагавки" Украины и ракеты России
Россия показала свои ядерные возможности, и теперь настала очередь Запада удивлять Москву. Но ему стоит понимать: ответ будет такой, что жизни не останется. Личный состав, которому будет поручено выполнение этих задач, точно нажмет на кнопку
2024-11-03T11:34
2024-11-03T11:34
новости
россия
запад
украина
владимир путин
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Он отметил, что, проведя учения стратегических ядерных сил, Россия показала всему миру, что у нее есть ядерное оружие любой мощности, и управление этим оружием у нее находится на высочайшем уровне. По словам эксперта, Россия не просто показывает "мультики".Он напомнил, что Украина сейчас просит "Томагавки" с дальностью полета в 2,4 тысячи километра."А наши ракеты летают на 12 тысяч километров. Почувствуйте разницу. Получите удовольствие. Личный состав, которому будет поручено выполнение этих задач, точно нажмет на кнопку. Рука не дрогнет. Это все должны понимать", — заключил Насонов.Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".Позже глава киевского режима открыто рассказал об этом: Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по РоссииЗеленский открыто обвинил Белый дом в раскрытии секретной информации. Мол, так себя партнеры не ведут. Откровения лидера киевского режима по поводу того, что и помощи-то пришла лишь десятая часть от утвержденной Конгрессом, прозвучали резко и дерзко.Более подробно о реакции Зеленского на, что его "план" вскрылся — в статье Виктории Титовой Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания.Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Подробнее об ответе президента России — в материале Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживанияПолный текст интервью — Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
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новости, россия, запад, украина, владимир путин, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, детали
Новости, Россия, Запад, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, детали

"Почувствуйте разницу, получите удовольствие!" Насонов сравнил "Томагавки" Украины и ракеты России

11:34 03.11.2024
 
© Министерство обороны РФФото: Минобороны России
Фото: Минобороны России
© Министерство обороны РФ
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Россия показала свои ядерные возможности, и теперь настала очередь Запада удивлять Москву. Но ему стоит понимать: ответ будет такой, что жизни не останется. Личный состав, которому будет поручено выполнение этих задач, точно нажмет на кнопку
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.
Он отметил, что, проведя учения стратегических ядерных сил, Россия показала всему миру, что у нее есть ядерное оружие любой мощности, и управление этим оружием у нее находится на высочайшем уровне. По словам эксперта, Россия не просто показывает "мультики".
"Мы засекли время полета и зону поражения. А если на конечной траектории идет разделение боевых частей, никакая ПРО ее не собьет. Это же не пуля калибра 7,62 мм. Это бомба весом в 500 килотонн. Мы это делаем упреждающе, чтобы Запад задумался о последствиях ядерной эскалации. Возможно, Запад тоже может поразить Россию. Но ответ будет такой, что жизни не будет", — объяснил Насонов.
Он напомнил, что Украина сейчас просит "Томагавки" с дальностью полета в 2,4 тысячи километра.
"А наши ракеты летают на 12 тысяч километров. Почувствуйте разницу. Получите удовольствие. Личный состав, которому будет поручено выполнение этих задач, точно нажмет на кнопку. Рука не дрогнет. Это все должны понимать", — заключил Насонов.
Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Владимир Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью в 2400 километров. Однако, отметил собеседник издания, это "абсолютно невыполнимо".
Позже глава киевского режима открыто рассказал об этом: Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России
Зеленский открыто обвинил Белый дом в раскрытии секретной информации. Мол, так себя партнеры не ведут. Откровения лидера киевского режима по поводу того, что и помощи-то пришла лишь десятая часть от утвержденной Конгрессом, прозвучали резко и дерзко.
Более подробно о реакции Зеленского на, что его "план" вскрылся — в статье Виктории Титовой Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?
Коллаж: Зеленский, томагавк - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
31 октября, 15:04
Зеленский плохо говорит по-английски. Поэтому Украине не дали "Томагавки"? Или он специально так сделалСтранные события происходят в политической жизни Украины, а также её врагов и друзей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, для этого ей нужны разведданные со спутников стран НАТО и полетные задания.
Глава российского государства предупредил, что прямое участие Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Подробнее об ответе президента России — в материале Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
Полный текст интервью — Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск
 
НовостиРоссияЗападУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украиныдетали
 
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