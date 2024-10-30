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Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России
Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России - 30.10.2024 Украина.ру
Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России
Западные партнёры Киева не умеют хранить секретную информацию, что проявилось в скандале вокруг запроса Киевом у США дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Об этом 30 октября в интервью для СМИ Северной Европы заявил Владимир Зеленский
2024-10-30T16:43
2024-10-30T16:43
2024-10-30T16:43
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Ранее о запросе Зеленским у Белого дома ракет Tomahawk сообщала пресса США со ссылкой на высокопоставленных анонимных чиновников. Ракеты способны поражать цели на расстоянии 2400 километров и запрашивались для ударов вглубь России. Об этом сообщала, в частности, газета New York Times, источник которой скептически оценил такой запрос Зеленского в секретной части нового киевского "плана победы"."Когда многие страны начали поддерживать план победы – вы видите, что сейчас творится в медиа - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk и других. Но это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального", – сказал Зеленский в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.От обвинений Белого дома в неумении хранить военную тайну Зеленский перешёл к обвинениям западных лидеров в нерешительности. По мнению украинского политика, они не способны сделать правильные шаги перед угрозой прибытия в зону СВО множества военнослужащих КНДР."Что мы будем делать, когда придут 100 тысяч северокорейских солдат? Когда они придут на нашу территорию, что мы сделаем?", - озадачил Зеленский таким вопросом представителей западной прессы.Также на эту тему: "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на УкраинуМнение эксперта: "Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса
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Новости, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, New York Times, Белый дом, план, Украина-НАТО, КНДР, Северная Корея, СВО, Украина-ЕС
Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России
Западные партнёры Киева не умеют хранить секретную информацию, что проявилось в скандале вокруг запроса Киевом у США дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Об этом 30 октября в интервью для СМИ Северной Европы заявил Владимир Зеленский