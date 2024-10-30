https://ukraina.ru/20241030/1058477191.html

Запад списывает Зеленского, русские наступают. Главное на Украине на 13:00 30 октября

Запад списывает Зеленского, русские наступают. Главное на Украине на 13:00 30 октября - 30.10.2024 Украина.ру

Запад списывает Зеленского, русские наступают. Главное на Украине на 13:00 30 октября

ВС РФ продолжают атаковать ВСУ на девяти направлениях; в Киеве говорят о падении обломков российского дрона на одно из зданий Генштаба ВСУ; "Аллигаторы" сорвали ротацию подразделений ВСУ; омбудсмен РФ выясняет судьбы угнанных из Курской области местных жителей

2024-10-30T13:06

2024-10-30T13:06

2024-10-30T13:06

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Боевые действияПодразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили десять контратак ВСУ, противник понес потери в живой силе и технике, сообщает МО России."Отражены 10 контратак формирований 93-й, 100-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 37-й бригад морской пехоты. Противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сводке оборонного ведомства.По данным МО РФ, группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое положение по переднему краю, противник понес потери."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южнодонецком направлениях", - говорится в сводке МО России.Артиллеристы бригады Невского группировки войск "Южная" уничтожили укрепрайон и пехоту ВСУ под Часовым Яром. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34850 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18911 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16989 орудий полевой артиллерии и минометов, 27755 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, сообщают в МО РФ.По данным украинского Генштаба, в течение прошедших суток на фронтах зафиксировано 175 боестолкновений, российские войска атакуют на девяти направлениях.ВС РФ продолжают приближаться к Курахово с юго-западной стороны, угрожая отрезать город от главной трассы, информирует издание "Страна" в своем телеграм-канале. По данным украинского военного паблика Deep State, ВСУ оставили Новоукраинку и Богоявленку. Ранее "Страна" отмечала, что "российские войска серьёзно продвинулись к осуществлению своего замысла по охвату и блокированию всей группировки ВСУ к юго-западу от Донецка вокруг Курахово".ОбстрелыНочью украинский БПЛА был сбит над Орловской областью. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков, "повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы".Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает, что два населенных пункта области атакованы ВСУ, в результате в селе Отрадное Белгородского района ранены четыре мирных жителя. Им оказывается вся необходимая помощь.Украинские СМИ сообщают, что ночью в Киеве обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажку в Соломенском районе, есть пострадавшие.Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* заявил в своем телеграм-канале, что было попадание обломков сбитого "Шахеда" по одному из зданий Генштаба ВСУ, однако официально это не подтверждалось.ВСУ погубили своихГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что удар украинского БПЛА в Гудермесе "пришёлся по украинским пленным"."…В результате атаки жертв с нашей стороны нет. НО! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат. Впредь Украина должна понимать, что подобными выпадами прежде всего вредит своим гражданам", - написал глава Чечни в своем телеграм-канале.Во вторник сообщалось, что крыша пустующего здания на территории университета загорелась после атаки БПЛА. Следственные органы проводят расследование.Запад скоро спишет Зеленского?Председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук предполагает, что западные партнеры скоро укажут Зеленскому на выход. По его словам, такой вывод можно сделать, "судя по информационной шумихе, которую подняли украинские соросята и грантоеды"."Зеленский думал перехитрить коллективный Запад, жалуясь на то, что он его плохо поддерживает, распространяя басни о том, что он давно бы победил Россию, да Запад оружия не дает. И теперь на Западе и среди подконтрольных украинских соросят продвигается мнение, что оружия и средств дали достаточно, просто Зеленский и его свора оказались некомпетентными и не оправдали высокого доверия", - написал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.Политик также проанализировал ряд публикаций в западных СМИ и отметил, что "в США Зеленского записывают проигравшим, остается оформить этот процесс". И это, по словам Медведчука, начинают понимать в Европе, которая "прозревает".Напоследок "зеленые" могут натворить бед, пишет популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный", анализируя сообщение источника о том, как вся украинская политическая элита восприняла поездку главы ОП Андрея Ермака в США, (восприняла как срочную и "тревожную").Ситуация в Курской областиЭкипажи вертолетов Ка-52 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области, сорвав ротацию подразделений противника, информирует пресс-служба МО России.Судьбы насильно вывезенных на территорию Украины мирных жителей Курской области выясняются в запросах, которые направлены в украинский парламент и Красный Крест. Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, у нее есть более 500 обращений родственников, которые "просят установить местонахождение, состояние здоровья, судьбу этих людей".* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале "Фронт может посыпаться за секунду. Украинские эксперты и военные с тревогой о ситуации в стране"

https://ukraina.ru/20241030/1058465938.html

https://ukraina.ru/20241030/1058476033.html

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Сергей Зуев

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