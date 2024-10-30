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Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области

Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области - 30.10.2024 Украина.ру

Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области

Судьбы насильно вывезенных на территорию Украины мирных жителей Курской области выясняются в запросах, которые направлены в украинский парламент и Красный Крест. Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова

2024-10-30T10:36

2024-10-30T10:36

2024-10-30T10:36

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"Боль и тревогу вызывает то, что гражданские лица, жители Курской области, оказались заложниками. И судьба многих из них нам сегодня неизвестна", - констатировала Москалькова.Она сообщила о направлении обращений к уполномоченному Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу, а также в Международный комитет Красного Креста. Таким образом Москалькова пытается "определить судьбу этих людей и сделать всё возможное для возвращения их из плена, возвращения их в свои семьи".Ранее западная пресса сообщала о расправах украинских военнослужащих и иностранных наёмников над мирными жителями Курской области. Военные преступления, включая мародёрство и насильственный вывоз гражданских лиц на Украину, зафиксирован Следственным комитетом РФ.Подробнее об этом в публикации Расправы над мирными жителями Курской области впечатлили и США. Итоги 28 октября на Украине Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Новое на эту тему: Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево

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новости, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, красный крест, верховная рада, всу, военные преступления, кто