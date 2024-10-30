Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области
Судьбы насильно вывезенных на территорию Украины мирных жителей Курской области выясняются в запросах, которые направлены в украинский парламент и Красный Крест. Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова
"Боль и тревогу вызывает то, что гражданские лица, жители Курской области, оказались заложниками. И судьба многих из них нам сегодня неизвестна", - констатировала Москалькова.
Она сообщила о направлении обращений к уполномоченному Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу, а также в Международный комитет Красного Креста. Таким образом Москалькова пытается "определить судьбу этих людей и сделать всё возможное для возвращения их из плена, возвращения их в свои семьи".
"У меня сегодня 500 с лишним обращений от родственников, которые просят установить местонахождение, состояние здоровья, судьбу этих людей", - сказала уполномоченный по правам человека РФ.
Ранее западная пресса сообщала о расправах украинских военнослужащих и иностранных наёмников над мирными жителями Курской области. Военные преступления, включая мародёрство и насильственный вывоз гражданских лиц на Украину, зафиксирован Следственным комитетом РФ.
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Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).