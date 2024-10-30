Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области - 30.10.2024 Украина.ру
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Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области
Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области - 30.10.2024 Украина.ру
Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области
Судьбы насильно вывезенных на территорию Украины мирных жителей Курской области выясняются в запросах, которые направлены в украинский парламент и Красный Крест. Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова
2024-10-30T10:36
2024-10-30T10:36
новости
курская область
украина
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
красный крест
верховная рада
всу
военные преступления
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"Боль и тревогу вызывает то, что гражданские лица, жители Курской области, оказались заложниками. И судьба многих из них нам сегодня неизвестна", - констатировала Москалькова.Она сообщила о направлении обращений к уполномоченному Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу, а также в Международный комитет Красного Креста. Таким образом Москалькова пытается "определить судьбу этих людей и сделать всё возможное для возвращения их из плена, возвращения их в свои семьи".Ранее западная пресса сообщала о расправах украинских военнослужащих и иностранных наёмников над мирными жителями Курской области. Военные преступления, включая мародёрство и насильственный вывоз гражданских лиц на Украину, зафиксирован Следственным комитетом РФ.Подробнее об этом в публикации Расправы над мирными жителями Курской области впечатлили и США. Итоги 28 октября на Украине Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Новое на эту тему: Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево
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новости, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, красный крест, верховная рада, всу, военные преступления, кто
Новости, Курская область, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Красный Крест, Верховная Рада, ВСУ, Военные преступления, КТО

Российский омбудсмен Москалькова выясняет судьбы угнанных на Украину жителей Курской области

10:36 30.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОмбудсмен Т. Москалькова приехала в СИЗО Киева
Омбудсмен Т. Москалькова приехала в СИЗО Киева - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Судьбы насильно вывезенных на территорию Украины мирных жителей Курской области выясняются в запросах, которые направлены в украинский парламент и Красный Крест. Об этом заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова
"Боль и тревогу вызывает то, что гражданские лица, жители Курской области, оказались заложниками. И судьба многих из них нам сегодня неизвестна", - констатировала Москалькова.
Она сообщила о направлении обращений к уполномоченному Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу, а также в Международный комитет Красного Креста. Таким образом Москалькова пытается "определить судьбу этих людей и сделать всё возможное для возвращения их из плена, возвращения их в свои семьи".
"У меня сегодня 500 с лишним обращений от родственников, которые просят установить местонахождение, состояние здоровья, судьбу этих людей", - сказала уполномоченный по правам человека РФ.
Ранее западная пресса сообщала о расправах украинских военнослужащих и иностранных наёмников над мирными жителями Курской области. Военные преступления, включая мародёрство и насильственный вывоз гражданских лиц на Украину, зафиксирован Следственным комитетом РФ.
Подробнее об этом в публикации Расправы над мирными жителями Курской области впечатлили и США. Итоги 28 октября на Украине
Как сообщалось ранее, СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Новое на эту тему: Курская "Пятёрочка" и последствия самоубийственной авантюры ВСУ: наш спецрепортаж из Коренево
 
НовостиКурская областьУкраинаРоссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныКрасный КрестВерховная РадаВСУВоенные преступленияКТО
 
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