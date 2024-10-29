https://ukraina.ru/20241029/1058417468.html

Диагноз власти — невроз. Украинские эксперты о том, что общество готово к протестам и не готово простить

Диагноз власти — невроз. Украинские эксперты о том, что общество готово к протестам и не готово простить - 29.10.2024 Украина.ру

Диагноз власти — невроз. Украинские эксперты о том, что общество готово к протестам и не готово простить

На Украине задумались над тем, чем предопределено крайне вызывающее поведение военкомов-тэцекашников и всей нынешней власти в целом, и пытаются предугадать, когда вызванный этим общественный протест приобретет организованные формы

2024-10-29T06:15

2024-10-29T06:15

2024-10-29T08:45

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политика

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эксперты

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Поведение украинской власти напоминает выраженный невроз, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. По его словам, реакции политического режима говорят о том, что он находится в измененном состоянии. Особенно ярко это выражается в поведении мощного механизма ТЦК, в который вовлечены десятки тысяч мужчин, около ста тысяч — это большая организация, округленно это 30 бригад. И вряд ли их отправят на фронт, считает эксперт.Но формы мобилизации — это лишь верхушка айсберга, к этому надо присовокупить коррупцию в разных сферах, в частности, в системе той же мобилизации, в системе социальных учреждений, в ВСУ, и эти процессы приобрели такой характер, что "сама же власть вынуждена их публичить и визуализировать", сказал Ермолаев в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он напомнил, что нарушениям в работе медкомиссий было посвящено заседание ставки Главнокомандующего, и подчеркнул, что "это свидетельствует о том, что сама политическая система, сама политическая организация признала свой провал, нет уже аргументов, объяснений и оправданий"."…Государство признается в своем банкротстве в части эффективного и честного управления обществом по всем направлениям, от медицины до ситуации с военным положением", — констатировал политолог, добавив, что сейчас власть испытывает страх перед обществом, "она теперь знает, из-за чего люди не любят государство", не нужно ни о чем спрашивать у социологов…"Запах протестов в воздухе — и отсюда вот этот невроз и желание проявить силу. Поведение ТЦК — это проявление силы", — отметил Ермолаев. Однако, по его мнению, "это пустой ход".При этом, по словам эксперта, это не означает, что украинцы в большинстве переосмыслят отношение к войне — слишком много потерь, "они не смогут простить врага". Но простят ли власть? Ермолаев считает, что если негативные процессы будут продолжаться и углубляться, то уже к весне 2025 года на Украине "объективно развернется общественно-политический процесс протеста, в котором появятся лидеры, лозунги, идеи общие"."И он будет не антивоенный, он будет антивластный", — сказал Ермолаев.Тут стоит отметить, что врага на Украине все видят по-разному, это отчетливо проявляется в комментариях к видеозаписям интервью. Вот и в данном случае один из зрителей отметил: "…Не простят врага? А враг-то кто? Вы же и есть враги, втравили страну в войну, людям горе принесли. Кто вам одесситов сожжённых простит? Никогда".И еще один комментарий: "А мы, другие украинцы, также не простим вас, г. Ермолаев, за все эти "Украина не Россия", за построение системы без закона, приведшей к власти жадного и недалекого маленького фюрера, за построение анти-России... за всю вашу риторику, имевшую такие последствия... А вы не забыли, как нагло убивали Бузину, как годами плакала его мама, просившая наказать хотя бы исполнителей, не забыли стариков, стоявших на пути танков, идущих в Донецк, Кукурудзу Инну Валерьевну из Луганска, погибшую прямо на видео, после того, как Турчинов послал авиацию бомбить города, мать и дочь Бережных, избитого Джангирова, многих других, взятых и убитых СБУ, разорванных бомбами детей... ВЫ, г. Ермолаев, ИХ ПОМНИТЕ?"На этот вопрос (адресованный, конечно, не только Ермолаеву) пока нет ответа.Обсуждают идею Зеленского раздать народу по тысяче гривен. Идея, собственно, не его, напоминает живущая в Донецке юрист и общественный деятель Татьяна Монтян."Вообще это такая украинская традиция: когда всё хреново, раздай быдлу по 1000 гривен, оно и заткнётся. Первой придумала этот супер-ход ещё Тимошенко в 2009-м ("Юлина тысяча"), потом им же воспользовался Порошенко в 2019-м ("Петина тысяча"), ну а теперь пришёл черед и Зелебобуса", - написала она в своем телеграм-канале.И напомнила, что "ни Юле, ни Пете этот ход не помог", хотя "у них ситуации были всё-таки немножко другие: хотя бы потому, что тысяча гривен в 2009-м или даже в 2019-м - это совсем не одно и то же, что 1000 гривен в 2024-м".Монтян подсчитала, что тысяча гривен сегодня — это примерно 24 доллара, если допустить, что на Украине проживают в настоящее время около 30 миллионов человек, то "Вовина тысяча" обойдётся бюджету примерно в 700 миллионов долларов."Для сравнения, только в 2024 году и только в рамках одной программы Большой Семёрки Салорейх получит около 50 миллиардов долларов, так что на выплату "Вовиной тысячи" пойдёт лишь менее одного процента денег, которые зелебобики получили от "западных партнёров" в качестве оплаты за могилизуемое на войну с Россией пушечное мясо. Вот уж действительно, аттракцион невиданной щедрости!", - сделала она вывод.В свою очередь, Андрей Ермолаев считает проект "Вовина тысяча", опять же, проявлением невроза власти. По его словам, "украинцам нужна помощь, конечно же, нужна помощь, ну, сотни тысяч семей пострадавших – но не подачки"."Это ("Вовина тысяча") – подачка. И она, скорее, унижает, чем помогает", - подчеркнул политолог.До публики начинают доводить информацию о реальной ситуации на фронте. Так, об этом говорит бывший советник министра обороны Украины, главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов. Местные паблики при этом отмечают, что он "не осмелился напрямую назвать Курскую авантюру Зеленского причиной обвала на восточном фронте, но зато уточнил, как можно проводить наступление, если резервов не хватает для обороны?".А резервов для обороны ВСУ на Донбассе действительно не хватает. Телеграм-канал "Картель" пишет об оценках военных экспертов, а те "отмечают, что Торецк, Селидово, Покровск и Курахово, по сути, были приговорены "курской авантюрой" Зеленского"."Причем, если ситуация для ВСУ будет ухудшаться, можно говорить и о потере Украиной (киевским режимом — Ред.) контроля над Херсонской и Запорожской областями. Именно поэтому на Западе всерьез заговорили о "территориях в обмен на мир", что гарантированно убьет Зе-команду", - констатирует "Картель".Тем временем где-то уже думают над тем, кем заменить украинцев в не столь уж отдалённом будущем. Директорка миссии USAID на Украине Теодора Делл во время проведения IX форума "Диригенти змін" ("Дирижеры перемен" - Ред.) сообщила, что до 2030 года Украине будет не хватать от 5 до 10 миллионов новых работников. Проинформировав своих читателей об этом заявлении, авторы телеграм-канала "Сплетница" делают вывод: "Уже прогревают тему. Идеальное объяснение, почему в страну из ЕС нужно срочно завести миллионы сирийцев, афганцев и ливийцев".* Признан иноагентом в РФ.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в статье Елены Мурзиной "Лучший для Украины сценарий - это ультиматум Путина". Почему украинской элите так выгодна война"

https://ukraina.ru/20241028/1058404534.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, андрей ермолаев, татьяна монтян, политика, экономика, эксперты