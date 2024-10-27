Женская Америка уже определилась с выбором, а Трамп еще не предоставил президентскую справку - 27.10.2024 Украина.ру
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Женская Америка уже определилась с выбором, а Трамп еще не предоставил президентскую справку
Женская Америка уже определилась с выбором, а Трамп еще не предоставил президентскую справку - 27.10.2024 Украина.ру
Женская Америка уже определилась с выбором, а Трамп еще не предоставил президентскую справку
Вся Америка сейчас ждёт справку о состоянии здоровья Дональда Трампа, которую он до сих пор не предоставил в отличие от Камалы Харрис. Это важный момент в избирательной кампании
2024-10-27T07:50
2024-10-27T07:50
новости
америка
сша
россия
камала харрис
дональд трамп
республиканская партия
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.Комментировать ситуацию по поводу шансов Трампа и Харрис с учетом того, что экс-президент отказался дебатировать 23 октября, эксперт начал с небольшой статистики.Коснувшись темы отказа Трампа от дебатов с Харрис, эксперт заявил, что эск-президент испугался: противница его разнесет по всем фронтам.“Но самое главное — вся Америка сейчас ждёт справку о состоянии здоровья Трампа, которую он до сих пор не предоставил в отличие от Харрис. Это важный момент в избирательной кампании”, — заключил Вайнер.Ранее в интервью изданию Украина.ру президент Американского университета в Москве, автор фильма о "Другой Америке" Эдуард Лозанский предположил, что если бы дебаты все-таки состоялись, то Трамп бы с легкостью победил.“Хотя Харрис постепенно набирается опыта, ее последнее серьезное интервью с каналом СВS, поддерживающим демократов, закончилось большим скандалом. Редакторам пришлось переставлять ее ответы с одного вопроса на другой, чтобы они имели какой-то смысл”, — заметил Лозанский.Подробнее о ситуации, которая складывается в предвыборной гонке США — в интервью Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка"В интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что у Харрис и Трампа намерения одни."План у них одинаковый – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Но демократы это уже предлагали исподтишка, Трамп, если станет президентом, будет это делать со свежими силами. Но больше, чем заморозка конфликта никто предлагать не будет", — поделился Брутер.Более подробно об этом — в интервью Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и ЗапорожьяКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказывается от второго раунда дебатов со своей соперницей-демократкой вице-президентом Камалой Харрис.Полный текст интервью, в котором эксперт выдвинул свои предположения по поводу кандидатов на высшие посты в США при Камале Харрис, — Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа
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новости, америка, сша, россия, камала харрис, дональд трамп, республиканская партия, детали
Новости, Америка, США, Россия, Камала Харрис, Дональд Трамп, Республиканская партия, детали

Женская Америка уже определилась с выбором, а Трамп еще не предоставил президентскую справку

07:50 27.10.2024
 
Харрис Трамп
Харрис Трамп
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Вся Америка сейчас ждёт справку о состоянии здоровья Дональда Трампа, которую он до сих пор не предоставил в отличие от Камалы Харрис. Это важный момент в избирательной кампании
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.
Комментировать ситуацию по поводу шансов Трампа и Харрис с учетом того, что экс-президент отказался дебатировать 23 октября, эксперт начал с небольшой статистики.
“Население Америки составляет 336 миллионов человек, из которых 179 миллионов — женщины (это 60%). Поэтому многие эксперты и даже консультанты республиканцев, которые выделяют преимущества Трампа, все как один повторяют, что американские женщины, всех наций, бедные и богатые, — все объединены идеей победы Камалы Харрис”, — объяснил Вайнер.
Коснувшись темы отказа Трампа от дебатов с Харрис, эксперт заявил, что эск-президент испугался: противница его разнесет по всем фронтам.
“Но самое главное — вся Америка сейчас ждёт справку о состоянии здоровья Трампа, которую он до сих пор не предоставил в отличие от Харрис. Это важный момент в избирательной кампании”, — заключил Вайнер.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру президент Американского университета в Москве, автор фильма о "Другой Америке" Эдуард Лозанский предположил, что если бы дебаты все-таки состоялись, то Трамп бы с легкостью победил.
“Хотя Харрис постепенно набирается опыта, ее последнее серьезное интервью с каналом СВS, поддерживающим демократов, закончилось большим скандалом. Редакторам пришлось переставлять ее ответы с одного вопроса на другой, чтобы они имели какой-то смысл”, — заметил Лозанский.
Подробнее о ситуации, которая складывается в предвыборной гонке США — в интервью Эдуард Лозанский: Решить вопрос с Украиной Трампу может помочь только "Великолепная семёрка"
В интервью изданию Украина.ру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что у Харрис и Трампа намерения одни.
"План у них одинаковый – заморозка по ЛБС без гарантий для России. Но демократы это уже предлагали исподтишка, Трамп, если станет президентом, будет это делать со свежими силами. Но больше, чем заморозка конфликта никто предлагать не будет", — поделился Брутер.
Более подробно об этом — в интервью Владимир Брутер: Запад пойдет на переговоры с Россией только за 15 минут до сдачи Харькова и Запорожья
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказывается от второго раунда дебатов со своей соперницей-демократкой вице-президентом Камалой Харрис.
Полный текст интервью, в котором эксперт выдвинул свои предположения по поводу кандидатов на высшие посты в США при Камале Харрис, — Дама во главе Пентагона и джентльмен вместо первой леди. Грег Вайнер о будущих командах Харрис и Трампа
 
НовостиАмерикаСШАРоссияКамала ХаррисДональд ТрампРеспубликанская партиядетали
 
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