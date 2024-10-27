25-летних нельзя, но ведь можно женщин. Рожин рассказал про Окно Овертона, которое открыла Украина - 27.10.2024 Украина.ру
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25-летних нельзя, но ведь можно женщин. Рожин рассказал про Окно Овертона, которое открыла Украина
25-летних нельзя, но ведь можно женщин. Рожин рассказал про Окно Овертона, которое открыла Украина - 27.10.2024 Украина.ру
25-летних нельзя, но ведь можно женщин. Рожин рассказал про Окно Овертона, которое открыла Украина
Запад прикажет: "Еще людей", а чем больше киевский режим будет выгребать сейчас людей, тем глубже будет демографическая яма на территориях, которые останутся от Украины после войны
2024-10-27T07:00
2024-10-27T07:00
новости
украина
запад
россия
владимир зеленский
сбу
верховная рада
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.Размышляя о законопроекте правительства Украины, который запрещает мобилизацию граждан в возрасте от 18 до 25 лет, эксперт отметил, что на Украине подготовка к этому уже идет.По его словам, чтобы получить помощь Запада и наполнять войска хоть кем-то, Украина будет вынуждена снижать мобилизационный возраст.“Чем больше киевский режим будет выгребать сейчас людей, тем глубже будет демографическая яма на территориях, которые останутся от Украины после войны”, — заключил Рожин.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что на Украине еще остались силы, которые показывают, что готовы противостоять не только Зеленскому как наместнику Запада, но и самому Западу.“Именно после этого Зеленский и его команда были вынуждены пойти на снятие брони с отдельных категорий призывников. Этот случай показывает, что даже на уровне Верховной рады есть силы, которые готовы противостоять не только Зеленскому как наместнику Запада, но и самому Западу. Возникает вопрос, насколько управляем киевский режим”, — прокомментировал Перенджиев.Он добавил, что на Украине ширится движение сопротивления, горят машины ТЦК, кто-то наводит наши ракетные удары.“США начали понимать, что столкнулись с новыми вызовами на Украине. Ведь раньше считалось, что у СБУ все под контролем, а протестные группы подавлены”, — заключил Перенджиев.Более подробно об этом — в интервью Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызовВ интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что все дело в конфликте внутри украинской элиты. Связка "Зеленский-генералы-нацисты" состоит из людей, которые не хотят капитуляции, поскольку война позволяет сохранять им власть и даже жизньЭксперт рассказал, что часть этой элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины. Для этого ей нужно заменить Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены Зеленского у нее нет, то ей надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты", добавил Ищенко.Еще несколько месяцев назад военные и часть депутатов Рады говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся", вспомнил эксперт.Подробнее о внезапном решении принять законопроект — в интервью Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их роднюПарламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*Более подробно об этом в статье — Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко** Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Полный текст интервью — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
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новости, украина, запад, россия, владимир зеленский, сбу, верховная рада, детали
Новости, Украина, Запад, Россия, Владимир Зеленский, СБУ, Верховная Рада, детали

25-летних нельзя, но ведь можно женщин. Рожин рассказал про Окно Овертона, которое открыла Украина

07:00 27.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Запад прикажет: "Еще людей", а чем больше киевский режим будет выгребать сейчас людей, тем глубже будет демографическая яма на территориях, которые останутся от Украины после войны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
Размышляя о законопроекте правительства Украины, который запрещает мобилизацию граждан в возрасте от 18 до 25 лет, эксперт отметил, что на Украине подготовка к этому уже идет.
“Киевский режим уже открыл окно Овертона, чтобы общество с этим смирилось. Наверняка до 20 лет мобилизационный возраст Украина снизит. К тому же, противник еще рассматривает вопрос о частичной мобилизации женщин. Другое дело, что все эти мобилизационные категории постепенно выгребаются, а набирать новых людей становится все сложнее: планы по отлову мужчин не выполняются, а отловленные потом разбегаются под Угледаром”, — рассказал Рожин.
По его словам, чтобы получить помощь Запада и наполнять войска хоть кем-то, Украина будет вынуждена снижать мобилизационный возраст.
“Чем больше киевский режим будет выгребать сейчас людей, тем глубже будет демографическая яма на территориях, которые останутся от Украины после войны”, — заключил Рожин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что на Украине еще остались силы, которые показывают, что готовы противостоять не только Зеленскому как наместнику Запада, но и самому Западу.
“Именно после этого Зеленский и его команда были вынуждены пойти на снятие брони с отдельных категорий призывников. Этот случай показывает, что даже на уровне Верховной рады есть силы, которые готовы противостоять не только Зеленскому как наместнику Запада, но и самому Западу. Возникает вопрос, насколько управляем киевский режим”, — прокомментировал Перенджиев.
Он добавил, что на Украине ширится движение сопротивления, горят машины ТЦК, кто-то наводит наши ракетные удары.
“США начали понимать, что столкнулись с новыми вызовами на Украине. Ведь раньше считалось, что у СБУ все под контролем, а протестные группы подавлены”, — заключил Перенджиев.
Более подробно об этом — в интервью Александр Перенджиев: Пока Британия становится главным надзирателем Европы, США на Украине бросают вызов
25 октября, 11:16
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В интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что все дело в конфликте внутри украинской элиты. Связка "Зеленский-генералы-нацисты" состоит из людей, которые не хотят капитуляции, поскольку война позволяет сохранять им власть и даже жизнь
Эксперт рассказал, что часть этой элиты еще надеется, что может заключить с Россией мирный договор, чтобы сохранить за собой хотя бы территорию западной Украины. Для этого ей нужно заменить Зеленского. А поскольку силового ресурса для замены Зеленского у нее нет, то ей надо разбить связку "Зеленский-генералы-нацисты", добавил Ищенко.
Еще несколько месяцев назад военные и часть депутатов Рады говорили, что надо срочно отправить на фронт даже 16-летних, потому что "только молодежь будет воевать хорошо, в то время как старики сдаются и расходятся", вспомнил эксперт.
Подробнее о внезапном решении принять законопроект — в интервью Ростислав Ищенко: Если депутаты подставят Зеленского с мобилизацией, он отправит на фронт всю их родню
Парламент Украины принял законопроект о запрете мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале украинский депутат Алексей Гончаренко*
Более подробно об этом в статье — Рада запретила отправлять на фронт украинцев до 25 лет — Гончаренко*
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Полный текст интервью — Борис Рожин об оперативной обстановке на фронте, корейском факторе, предложениях министра обороны Франции
 
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