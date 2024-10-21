https://ukraina.ru/20241021/1058259210.html

До денег жадные, рабочих — в горнило войны. Итоги 21 октября на Украине

До денег жадные, рабочих — в горнило войны. Итоги 21 октября на Украине - 21.10.2024 Украина.ру

До денег жадные, рабочих — в горнило войны. Итоги 21 октября на Украине

Эксперты прокомментировали траты Украины на военную сферу, а представители украинского бизнеса встревожились из-за приостановки бронирования работки от мобилизации на месяц

2024-10-21T18:00

2024-10-21T18:00

2024-10-21T18:00

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Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв обратил внимание на объём выделяемых Киевом средств на военную сферу."Расходы на денежные выплаты украинским военным в сентябре несколько увеличились, достигнув 83,7 млрд грн (порядка $2 млрд). Это на 1,4 млрд грн (или на 1,8%) больше, чем было в августе. Этот рост расходов может говорить или об увеличении численности украинских военных формирований в целом, или только об увеличении численности непосредственных участников боевых действий, для которых предусмотрены повышенные выплаты. В пользу второго варианта говорит то, что в сентябре выплачивались деньги за август, когда Украина вторглась в Курскую область, увеличив протяженность фронта на сотню с лишним километров", - отметил Царёв.Он указал, что в любом случае рост этих выплат выглядит незначительным на фоне такого роста протяженности фронта."По сравнению же с сентябрем 2023 украинские военные получили на 3,3 млрд грн (около 7,71 млрд руб. - Ред.) меньше, а с сентябрем 2022 – лишь на 0,8 млрд (около 1,87 млрд руб. - Ред.) больше, но в прошлые годы еще не было дополнительной выплаты в 70 тыс. грн. (около 164 тыс. руб. - Ред.) за пребывание на передовой в течение 30 дней. Таким образом, цифры показывают, что всё ужесточение мобилизационных мер не дает Киеву увеличения численности армии, а лишь компенсирует потери и растущее дезертирство. Отсюда и новый виток чрезвычайщины в виде аудита бронирований и нашествия военкомов на массовые мероприятия, вроде недавнего концерта "Океана Эльзы" в Киеве", - подчеркнул Царёв.Он также рассказал, что его удивляет в информации украинского Минфина"А вот что удивляет в сообщении Минфина – это продолжение крайне низкого финансирования по статье "поддержка Вооружённых сил". Напомню, что сюда входит "приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, ГСМ, продуктов питания, оплата коммунальных услуг". Расходы на эти цели в сентябре оказались самыми низкими за весь этот год, кроме января, – всего 13,3 млрд (около 31,08 млрд руб. - Ред.). Для сравнения: в сентябре 2022 расходов более чем втрое больше, а в сентябре 2023 — более чем вдвое. При этом сокращение расходов по этой статье является, как уже писал, хроническим. Притом что общие расходы бюджета за эти годы заметно выросли, закупаемые товары должны были стать дороже из-за инфляции, а запастись ими впрок в прошлые годы было невозможно", - указал Царев.По его словам, реальное снабжение Киевом собственной армии не может заметно ухудшиться, а за цифрами украинского министерства финансов стоит задолженность бюджета перед поставщиками."И во многом для её погашения Киев недавно повысил налоги и увеличил военный бюджет на полтриллиона гривен (1,17 трлн руб. - Ред.)). И в последнее время, подтверждая это предположение, украинские ресурсы стали писать, что долги Минобороны при Умерове стали существенно больше, чем при его предшественнике Резникове", - резюмировал Царёв.Примечательно, что в этот же день популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на собственный источник сообщил, что ранее украинским властям предлагали стимулировать граждан финансово на подписание контрактов с Вооружёнными силами Украины."Наш источник сообщает, что Зеленскому предлагали не начинать беспредельную мобилизацию на Украине, а поставить всё на финансовые рельсы, как в России. Причём западные кредиты и донаты в 2022-23 году позволяли легко это сделать. К примеру каждый подписывал контракт на 5 лет (сразу снимался вопрос о демобилизации), получал бы на карту $10 тыс. единоразово (выдавали бы в гривне). Для набора миллионной армии, надо всего $10 млрд. Зато экономика работала бы, коррупции бы не было, и под это можно было бы запихнуть "откупные" от мобилизации. Типа ты не хочешь воевать, а значит берёшь у государства кредит $15 тыс. - $20.тыс., который гасишь в течении 7-10 лет. Или покупаешь сразу "откос". Ну и т.д.", - указывалось в публикации канала.По информации канала, предлагаемых власти схем финансового стимулирования службы в армии было много."Предлагались даже варианты, где тыловые военные ничего не получали, но служили, но у них в контракте прописано, что они не едут на ЛБС и передовую (но в случае если фронт приходит к ним, они участвуют в боях), а подъёмные получают только те, кто сразу служит на ЛБС и больше всех подъёмные получали бы те, кто подписывал контракт, где указывал, что готов служит на передовой и т.д.", - писал канал.Однако власти страны выбрали, как подчеркнули авторы "Легитимного", наихудший вариант."Но Зеленский (Ермак), выбрали самый худший вариант. Они решили загнать народ как рабов в свою армию. При этом коррупция на кейсе мобилизации достигает $2-4 млрд. в год (эти деньги оседают в карманах Офиса Президента и "шестерок").А в украинской армии сейчас дефицит живой силы, низкая мотивация у солдат, рост дезертиров и т. д. Вот он очередной стратегический провал Банковой, который может привести к поражению", - отмечали авторы канала.Они подчеркнули, в происходящем виновны не народ или военный, а лично Владимир Зеленский и его окружение.Тем временем украинский бизнес встревожен из-за того, что сайт "ДіЯ" (аналог российских "Госуслуг" - Ред.) с 20 октября по 15 ноября приостановил бронирование работников от мобилизации.Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) обратилась к Кабинету министров с просьбой автоматически продлить действие существующих бронирований на два месяца. Соответствующее сообщение появилось на сайте ассоциации. Там указывалось, что 20 октября внезапно была остановлена процедура электронного бронирования критического персонала компаний через портал "ДіЯ". Как указывали представители бизнеса, Минэкономики Украины приостановило процесс выдачи приказов о бронировании для тех предприятий, которые подавались через бумажный вариант процедуры.До этого Кабмин принял решение о проведении аудита предприятий, критически важных для экономики и жизнедеятельности населения в особый период, и о приостановлении выдачи приказов о предоставлении статуса критически важного предприятия как минимум до 15 ноября этого года."Бизнес крайне обеспокоен текущим положением дел, в частности отсутствием официальной коммуникации со стороны органов власти. Сейчас бизнес, который является основным источником средств на оборону государства, не понимает, как будет происходить процедура бронирования и как планировать в дальнейшем операционную деятельность", - отмечалось в сообщении.Представители бизнеса подчеркнули, что происходящее на Украине "создаёт негативные сигналы" для их международных партнёров, инвесторов и заказчиков."Внезапное поднятие налогов для белого бизнеса, а теперь - "перерыв" в бронировании работников подрывает уверенность иностранных партнёров в способность украинского бизнеса выполнить условия договора, что ставит под угрозу дальнейшие заказы и сотрудничество", - подчеркнули в ЕБА.Кроме того, у представителей бизнеса возникли вопросы относительно легитимности приостановления процедуры бронирования для проведения аудита, поскольку ни профильным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни вышеупомянутым решением правительства она не предусмотрена."В течение суток Европейская Бизнес Ассоциация получила десятки обращений от представителей бизнеса, которые либо уже находятся в процессе перебронирования, либо планировали подаваться на перебронирование в ближайшее время", - сообщали представители ЕБА.В качестве временного разрешения сложившейся проблемной ситуации представители бизнеса предложили рассмотреть возможность автоматически продлить действие действующих бронирований в украинском реестре "Оберіг" ("Оберег" - Ред.) на 60 календарных дней для всех критических сотрудников компаний, у которых бронирования заканчиваются в течение действия проводимого правительством "аудита" плюс-минус трое суток. Причиной последнего уточнения является то, что "ДіЯ" рассматривает заявки до 72 часов. Таким образом предлагается автоматическое продление бронирования рабочих с 17 октября по 18 ноября."Европейская Бизнес Ассоциация надеется на восстановление диалога с властью касательно процессов бронирования и учёта обратной связи от бизнеса при принятии таких важных решений", - резюмировалось в сообщении.Однако с учётом ужесточающейся мобилизации на Украине вряд ли предложение украинских представителей бизнеса услышат.

https://ukraina.ru/20241021/1058243702.html

https://ukraina.ru/20241021/1058232235.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, рустем умеров, минобороны, минфин, олег царев, владимир зеленский, всу