https://ukraina.ru/20241021/1058249784.html

Какую страну Запад собирается сделать ещё одной анти-Россией: Дудчак о новом кандидате на утилизацию

Какую страну Запад собирается сделать ещё одной анти-Россией: Дудчак о новом кандидате на утилизацию - 21.10.2024 Украина.ру

Какую страну Запад собирается сделать ещё одной анти-Россией: Дудчак о новом кандидате на утилизацию

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о том, почему объединение БРИКС может являться гарантом... Украина.ру, 21.10.2024

2024-10-21T14:43

2024-10-21T14:43

2024-10-21T14:43

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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о том, почему объединение БРИКС может являться гарантом многополярного мира, а также прокомментировал ситуацию в Молдавии и действия Центробанка России по ужесточению монетарной политики. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:37 - БРИКС как гарантия многополярного мира; 03:26 - Феномен силы БРИКС; 04:21 - Экономика БРИКС в сравнение с ЕС и G7; 05:20 - К чему приведёт путь Молдавии к евроинтеграции? 08:28 - Цели стремления Молдавии в ЕС; 09:23 - Будут ли реальные переговоры по Украине? 13:00 - О мотивах повышения Центробанком России ключевой ставки. ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak

молдавия

россия

украина

бывший ссср

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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