https://ukraina.ru/20241021/1058249784.html
Какую страну Запад собирается сделать ещё одной анти-Россией: Дудчак о новом кандидате на утилизацию
Какую страну Запад собирается сделать ещё одной анти-Россией: Дудчак о новом кандидате на утилизацию - 21.10.2024 Украина.ру
Какую страну Запад собирается сделать ещё одной анти-Россией: Дудчак о новом кандидате на утилизацию
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о том, почему объединение БРИКС может являться гарантом... Украина.ру, 21.10.2024
2024-10-21T14:43
2024-10-21T14:43
2024-10-21T14:43
видео
молдавия
россия
украина
александр дудчак
брикс
ес
снг
санду майя
бывший ссср
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о том, почему объединение БРИКС может являться гарантом многополярного мира, а также прокомментировал ситуацию в Молдавии и действия Центробанка России по ужесточению монетарной политики. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:37 - БРИКС как гарантия многополярного мира; 03:26 - Феномен силы БРИКС; 04:21 - Экономика БРИКС в сравнение с ЕС и G7; 05:20 - К чему приведёт путь Молдавии к евроинтеграции? 08:28 - Цели стремления Молдавии в ЕС; 09:23 - Будут ли реальные переговоры по Украине? 13:00 - О мотивах повышения Центробанком России ключевой ставки. ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak
молдавия
россия
украина
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Украина.ру
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видео, молдавия, россия, украина, александр дудчак, брикс, ес, снг, санду майя, бывший ссср, финансы, видео
Видео, Молдавия, Россия, Украина, Александр Дудчак, БРИКС, ЕС, СНГ, Санду Майя, бывший СССР, финансы
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру рассказал о том, почему объединение БРИКС может являться гарантом многополярного мира, а также прокомментировал ситуацию в Молдавии и действия Центробанка России по ужесточению монетарной политики.
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:37 - БРИКС как гарантия многополярного мира;
03:26 - Феномен силы БРИКС;
04:21 - Экономика БРИКС в сравнение с ЕС и G7;
05:20 - К чему приведёт путь Молдавии к евроинтеграции?
08:28 - Цели стремления Молдавии в ЕС;
09:23 - Будут ли реальные переговоры по Украине?
13:00 - О мотивах повышения Центробанком России ключевой ставки.
ТГ-канал Александра Дудчака: https://t.me/AlexDudchak