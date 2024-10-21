Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября - 21.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241021/1058232235.html
Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября
Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября - 21.10.2024 Украина.ру
Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября
Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Киев. Стали известны новые подробности о наёмниках в Курской области
2024-10-21T09:50
2024-10-21T09:53
эксклюзив
хроники
украина
курская область
россия
ллойд остин
вооруженные силы украины
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103279/36/1032793604_0:277:5479:3359_1920x0_80_0_0_35a5c3e17b676083e97dad0477fda11a.jpg
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщило агентство Reuters.По информации агентства, цель визита главы Пентагона - продемонстрировать поддержку Украины в преддверии выборов в США.Другое СМИ — телекомпания CNN — сообщила, что Остин планирует встретиться с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить "потребности Украины в оружии"."Остин прибыл рано утром в понедельник, поскольку будущее помощи США Украине висит на волоске в преддверии выборов президента в Штатах, а Россия продолжает добиваться устойчивых успехов на поле боя", - сообщил телеканал о причинах визита главы Пентагона в Киев.Ранее, 20 октября, британское издание The Telegraph сообщило об усталости украинских военных от боевых действий и готовности."Я знаю, что устала. Я очень устала. И знаю, что мой народ также устал. Многих из них я взяла из десантно-штурмовых подразделений, поэтому они также очень уставшие. Мы, конечно, готовы к переговорам, но просим, чтобы Запад учитывал наши интересы", - рассказала в комментарии командир взвода БПЛА 54-й омбр Юлия Микитенко.По её словам, она последние два с половиной года провела в Донбассе. Отвечая на вопрос об изменении своих ожиданий, она Микитенко призналась в разочаровании и несбывшихся надеждах на Запад."Я понимала, что война не закончится за несколько недель, и мы не вернем Крым за несколько месяцев, как обещало наше правительство. Я это осознавала. Но всё же надеялась на значительно большую поддержку от Запада. Я ожидала получить F-16 в конце 2022 года. Надеялась на "Пэтриоты" и "Абрамсы" ещё тогда, когда они были нам крайне нужны, когда у нас была мотивированная армия и много воинов, готовых к бою", - отметила Микитенко.Она заявила, что если бы Запад предоставил необходимую помощь вовремя или если бы в 2023 году наступление было сосредоточено на Курске, а не на укреплённые российские позиции в Запорожье, ситуация была бы другой."Сейчас нам поставляют небольшие объёмы вооружения, ожидая, что мы используем его так же, как в 2022 году. Но, к сожалению, мы не можем, поскольку многие воины мертвы, пропавшие без вести или ранены, - призналась украинская комвзвода.По её словам, мотивация украинских военных упала."Наша мотивация, будем честны, намного ниже, чем была даже год назад. У нас был реальный шанс завершить все до 2023 года, если бы мы получили все, что просили, но теперь это почти невозможно. Мы не восстановим наши силы, которые имели в 2022 году, по крайней мере в течение следующих десяти лет", - отметила Микитенко.По её словам, часть, если удастся добиться заморозки конфликта, Украине нужно будет срочно перевооружиться, иначе Украина проиграет в следующей войне.За два дня до выхода материала, 18 октября, Остин заявил, что Украине нужно полагаться на собственные беспилотники при планировании дальних ударов вглубь российской территории, а не на западные ракеты из-за их дороговизны."Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.Так он ответил на вопрос о перспективах снятия США запрета на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь российской территории.Зверства наёмниковПольские наёмники ВСУ заняли дома бежавших жителей курской Суджи, а тех, кто остался, повесили под мостом, заявил РИА Новости беженец Александр Крамаренко, сославшись на очевидцев.Он рассказал, что выехал с семьей из Суджи в начале августа. Под звуки прилёта снарядов, уходя от преследования украинских беспилотников, мужчина вывез из опасной зоны своих близких, а также соседей. Сейчас они живут в одном из курских пунктов временного размещения, в то время как украинские наемники хозяйничают в их домах. По словам Крамаренко, многие переселенцы из Суджи застали зверства военных ВСУ."Живут в наших домах поляки. Жителей улицы 8 марта, которые там остались, поляки под мостом повесили, расстреливали, это со слов людей, которые уезжали оттуда, рассказывали", — заявил Крамаренко.Ранее, 19 октября, РИА Новости опубликовало рассказ другого жителя Курской области. Житель Суджи Валерий Моисеев рассказал агентству, как иностранные наёмники, говорящие по-французски и по-английски, воюющие на стороне ВСУ, не щадят жителей оккупированного курского приграничья, расправляются с ними с особой жестокостью.По словам Моисеева, он выехал из родного города Суджи, когда начались усиленные обстрелы со стороны Украины. Вместе с семьёй мужчина шел несколько километров пешком, чтобы эвакуироваться в безопасное место. Сейчас они живут в пункте временного размещения в Курске."Наёмники из стран НАТО - а мы слышали польскую, французскую речь, английскую, американцы - они отличаются тем, что не щадят никого. Люди рассказывали, что убивают, просто кидают гранату в погреб, очень жёстко себя ведут", - поделился Моисеев.До этого, 16 октября, о зверствах наёмников сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова."В правоохранительные органы России продолжают поступать свидетельства военных преступлений украинских боевиков и иностранных наёмников в Курской области. В частности, изучаются показания одного из пленных боевиков о случаях издевательств и убийстве бандеровцами российского военнопленного за отказ его супруги выполнять их требования, в т.ч. унизительного характера. Укронацисты сначала прострелили нашему бойцу ногу, а затем застрелили его, сняв на видео своё преступление и последние слова героя, обращенные к своей жене", - отметила Захарова.Она также рассказала, что российские военнослужащие сообщили о найденных в брошенной боевиками ВСУ мастерской беспилотников в деревне Новоалександровка Курской области выдернутых золотых зубах."По всей видимости, они принадлежали убитым местным жителям", - отметила представитель МИД РФ.По её словам, это то, о чём постоянно предупреждает Россия."Это прямая увязка с тем, о чём мы говорим постоянно. Это тот самый след, тот самый почерк нацистов, которые, как и тогда, 80 с лишним лет назад, не только глумились над людьми, не только их убивали, но и буквально расчленяли вот так, на запчасти: отдельно кожа, отдельно волосы, отдельно коронки, зубы", - подчеркнула Захарова.Она задалась вопросом, что ещё нужно, чтобы в ЮНЕСКО, в организациях ООН, ОБСЕ и других международных правоохранительных структурах оторвались от своих методичек и увидели, что творится на самом деле в Курской области.Об обстановке в Донбассе — в интервью донецкого волонтёра Елены Бобковой журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко "Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово".
https://ukraina.ru/20241020/1058227864.html
https://ukraina.ru/20241020/1058221537.html
https://ukraina.ru/20241020/1058218319.html
https://ukraina.ru/20241019/1058213594.html
украина
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103279/36/1032793604_12:0:4883:3653_1920x0_80_0_0_97af6fb73feb000c33e7c4cf31d2464c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, курская область, россия, ллойд остин, вооруженные силы украины, пентагон
Эксклюзив, Хроники, Украина, Курская область, Россия, Ллойд Остин, Вооруженные силы Украины, Пентагон

Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября

09:50 21.10.2024 (обновлено: 09:53 21.10.2024)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Киев. Стали известны новые подробности о наёмниках в Курской области
Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщило агентство Reuters.
По информации агентства, цель визита главы Пентагона - продемонстрировать поддержку Украины в преддверии выборов в США.
Другое СМИ — телекомпания CNN — сообщила, что Остин планирует встретиться с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить "потребности Украины в оружии".
"Остин прибыл рано утром в понедельник, поскольку будущее помощи США Украине висит на волоске в преддверии выборов президента в Штатах, а Россия продолжает добиваться устойчивых успехов на поле боя", - сообщил телеканал о причинах визита главы Пентагона в Киев.
Первый российский корабль Черноморского флота Орск зашел в порт Бердянска - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вчера, 18:50
Черноморский флот сменил прописку, вопрос ударов отложили. Итоги 20 октября на УкраинеСенатор Дмитрий Рогозин рассказал о произошедших в результате СВО изменениях. Западные СМИ сообщили, что вопрос ударов вглубь РФ откладывается до выборов президента США
Ранее, 20 октября, британское издание The Telegraph сообщило об усталости украинских военных от боевых действий и готовности.
"Я знаю, что устала. Я очень устала. И знаю, что мой народ также устал. Многих из них я взяла из десантно-штурмовых подразделений, поэтому они также очень уставшие. Мы, конечно, готовы к переговорам, но просим, чтобы Запад учитывал наши интересы", - рассказала в комментарии командир взвода БПЛА 54-й омбр Юлия Микитенко.
По её словам, она последние два с половиной года провела в Донбассе. Отвечая на вопрос об изменении своих ожиданий, она Микитенко призналась в разочаровании и несбывшихся надеждах на Запад.
"Я понимала, что война не закончится за несколько недель, и мы не вернем Крым за несколько месяцев, как обещало наше правительство. Я это осознавала. Но всё же надеялась на значительно большую поддержку от Запада. Я ожидала получить F-16 в конце 2022 года. Надеялась на "Пэтриоты" и "Абрамсы" ещё тогда, когда они были нам крайне нужны, когда у нас была мотивированная армия и много воинов, готовых к бою", - отметила Микитенко.
Она заявила, что если бы Запад предоставил необходимую помощь вовремя или если бы в 2023 году наступление было сосредоточено на Курске, а не на укреплённые российские позиции в Запорожье, ситуация была бы другой.
"Сейчас нам поставляют небольшие объёмы вооружения, ожидая, что мы используем его так же, как в 2022 году. Но, к сожалению, мы не можем, поскольку многие воины мертвы, пропавшие без вести или ранены, - призналась украинская комвзвода.
Сырский на к/п одной из украинских бридаг - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вчера, 13:00
Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октябряГлавком ВСУ Александр Сырский провёл совещание на командных пунктах бригад ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Украинские военные продолжают атаковать регионы России
По её словам, мотивация украинских военных упала.
"Наша мотивация, будем честны, намного ниже, чем была даже год назад. У нас был реальный шанс завершить все до 2023 года, если бы мы получили все, что просили, но теперь это почти невозможно. Мы не восстановим наши силы, которые имели в 2022 году, по крайней мере в течение следующих десяти лет", - отметила Микитенко.
По её словам, часть, если удастся добиться заморозки конфликта, Украине нужно будет срочно перевооружиться, иначе Украина проиграет в следующей войне.
За два дня до выхода материала, 18 октября, Остин заявил, что Украине нужно полагаться на собственные беспилотники при планировании дальних ударов вглубь российской территории, а не на западные ракеты из-за их дороговизны.
"Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
Так он ответил на вопрос о перспективах снятия США запрета на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь российской территории.
украинский БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Вчера, 09:44
Массированный налёт беспилотников, Прибалтика готовит провокацию. Главное на Украине на утро 20 октябряУкраина попыталась атаковать столицу и регионы России при помощи БПЛА. Появились признаки возможной подготовки провокации со стороны прибалтийских государств
Зверства наёмников
Польские наёмники ВСУ заняли дома бежавших жителей курской Суджи, а тех, кто остался, повесили под мостом, заявил РИА Новости беженец Александр Крамаренко, сославшись на очевидцев.
Он рассказал, что выехал с семьей из Суджи в начале августа. Под звуки прилёта снарядов, уходя от преследования украинских беспилотников, мужчина вывез из опасной зоны своих близких, а также соседей. Сейчас они живут в одном из курских пунктов временного размещения, в то время как украинские наемники хозяйничают в их домах. По словам Крамаренко, многие переселенцы из Суджи застали зверства военных ВСУ.
"Живут в наших домах поляки. Жителей улицы 8 марта, которые там остались, поляки под мостом повесили, расстреливали, это со слов людей, которые уезжали оттуда, рассказывали", — заявил Крамаренко.
Ранее, 19 октября, РИА Новости опубликовало рассказ другого жителя Курской области. Житель Суджи Валерий Моисеев рассказал агентству, как иностранные наёмники, говорящие по-французски и по-английски, воюющие на стороне ВСУ, не щадят жителей оккупированного курского приграничья, расправляются с ними с особой жестокостью.
По словам Моисеева, он выехал из родного города Суджи, когда начались усиленные обстрелы со стороны Украины. Вместе с семьёй мужчина шел несколько километров пешком, чтобы эвакуироваться в безопасное место. Сейчас они живут в пункте временного размещения в Курске.
"Наёмники из стран НАТО - а мы слышали польскую, французскую речь, английскую, американцы - они отличаются тем, что не щадят никого. Люди рассказывали, что убивают, просто кидают гранату в погреб, очень жёстко себя ведут", - поделился Моисеев.
Dassault Mirage
19 октября, 18:15
"Миражи" для Киева. Итоги 19 октября на УкраинеСтало известно, когда Украина получит самолёты Mirage 2000 и кто будет готовить пилотов для этих машин
До этого, 16 октября, о зверствах наёмников сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В правоохранительные органы России продолжают поступать свидетельства военных преступлений украинских боевиков и иностранных наёмников в Курской области. В частности, изучаются показания одного из пленных боевиков о случаях издевательств и убийстве бандеровцами российского военнопленного за отказ его супруги выполнять их требования, в т.ч. унизительного характера. Укронацисты сначала прострелили нашему бойцу ногу, а затем застрелили его, сняв на видео своё преступление и последние слова героя, обращенные к своей жене", - отметила Захарова.
Она также рассказала, что российские военнослужащие сообщили о найденных в брошенной боевиками ВСУ мастерской беспилотников в деревне Новоалександровка Курской области выдернутых золотых зубах.
"По всей видимости, они принадлежали убитым местным жителям", - отметила представитель МИД РФ.
По её словам, это то, о чём постоянно предупреждает Россия.
"Это прямая увязка с тем, о чём мы говорим постоянно. Это тот самый след, тот самый почерк нацистов, которые, как и тогда, 80 с лишним лет назад, не только глумились над людьми, не только их убивали, но и буквально расчленяли вот так, на запчасти: отдельно кожа, отдельно волосы, отдельно коронки, зубы", - подчеркнула Захарова.
Она задалась вопросом, что ещё нужно, чтобы в ЮНЕСКО, в организациях ООН, ОБСЕ и других международных правоохранительных структурах оторвались от своих методичек и увидели, что творится на самом деле в Курской области.
Об обстановке в Донбассе — в интервью донецкого волонтёра Елены Бобковой журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко "Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаКурская областьРоссияЛлойд ОстинВооруженные силы УкраиныПентагон
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:00Глава Пентагона внезапно прилетел в Киев и встретился с Зеленским
09:57"Среди них есть раненые": латиноамериканские наемники просят об эвакуации из Часова Яра
09:50Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября
09:43ВСУ обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии
09:43ПВО России перехвачено и уничтожено 18 украинских БПЛА
09:33Разведчики ВСУ, похищавшие людей в Курской области, взяты в плен
08:02Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев
07:00Ростислав Ищенко: У населения Украины миллионы стволов на руках, но народный бунт Зеленскому не грозит
06:40Эдуард Лозанский: Если генсек ООН приедет на БРИКС в Казань, он загонит Запад в угол
06:30"Живой силы мы сожгли немерено": Алёхин раскрыл, как ВС РФ сдержали накат 50-тысячной группировки ВСУ
06:25Борьба за кулисами добром не закончится. Украинским экспертам предлагают послужить родине в окопах
06:20Скандалы недели. Демонстративное унижение Зеленского: он уйдет за полгода или собирается править вечно
06:18Украина за неделю. Провалы Зеленского и сценарии будущего спецоперации в преддверии судьбоносного ноября
06:15"Слава богу, мы их сдержали": военкор Ермаков рассказал, как бойцы выдавливают врага из Курской области
06:10БРИКС — это надолго. Алексей Кузнецов о статусе Турции, Казахстана и Саудовской Аравии в объединении
06:00"Погибнет больше двух миллионов": военкор о страшных последствиях гипотетического ядерного удара по Киеву
05:50Поступают позитивные новости: военкор рассказал, как ВС РФ готовятся окружить ВСУ в Курской области
05:44Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово
05:30Непрерывное наступление: Ермаков раскрыл, как ВС РФ громят врага в Дзержинске и продвигаются к Курахово
05:15Алексей Живов: Если Украина захватит часть Калининградской области, то России придется воевать с Литвой
Лента новостейМолния