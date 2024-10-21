https://ukraina.ru/20241021/1058232235.html

Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября

Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября - 21.10.2024 Украина.ру

Внезапный визит Остина, зверства наёмников в Курской области. Главное на Украине на утро 21 октября

Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Киев. Стали известны новые подробности о наёмниках в Курской области

2024-10-21T09:50

2024-10-21T09:50

2024-10-21T09:53

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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщило агентство Reuters.По информации агентства, цель визита главы Пентагона - продемонстрировать поддержку Украины в преддверии выборов в США.Другое СМИ — телекомпания CNN — сообщила, что Остин планирует встретиться с Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить "потребности Украины в оружии"."Остин прибыл рано утром в понедельник, поскольку будущее помощи США Украине висит на волоске в преддверии выборов президента в Штатах, а Россия продолжает добиваться устойчивых успехов на поле боя", - сообщил телеканал о причинах визита главы Пентагона в Киев.Ранее, 20 октября, британское издание The Telegraph сообщило об усталости украинских военных от боевых действий и готовности."Я знаю, что устала. Я очень устала. И знаю, что мой народ также устал. Многих из них я взяла из десантно-штурмовых подразделений, поэтому они также очень уставшие. Мы, конечно, готовы к переговорам, но просим, чтобы Запад учитывал наши интересы", - рассказала в комментарии командир взвода БПЛА 54-й омбр Юлия Микитенко.По её словам, она последние два с половиной года провела в Донбассе. Отвечая на вопрос об изменении своих ожиданий, она Микитенко призналась в разочаровании и несбывшихся надеждах на Запад."Я понимала, что война не закончится за несколько недель, и мы не вернем Крым за несколько месяцев, как обещало наше правительство. Я это осознавала. Но всё же надеялась на значительно большую поддержку от Запада. Я ожидала получить F-16 в конце 2022 года. Надеялась на "Пэтриоты" и "Абрамсы" ещё тогда, когда они были нам крайне нужны, когда у нас была мотивированная армия и много воинов, готовых к бою", - отметила Микитенко.Она заявила, что если бы Запад предоставил необходимую помощь вовремя или если бы в 2023 году наступление было сосредоточено на Курске, а не на укреплённые российские позиции в Запорожье, ситуация была бы другой."Сейчас нам поставляют небольшие объёмы вооружения, ожидая, что мы используем его так же, как в 2022 году. Но, к сожалению, мы не можем, поскольку многие воины мертвы, пропавшие без вести или ранены, - призналась украинская комвзвода.По её словам, мотивация украинских военных упала."Наша мотивация, будем честны, намного ниже, чем была даже год назад. У нас был реальный шанс завершить все до 2023 года, если бы мы получили все, что просили, но теперь это почти невозможно. Мы не восстановим наши силы, которые имели в 2022 году, по крайней мере в течение следующих десяти лет", - отметила Микитенко.По её словам, часть, если удастся добиться заморозки конфликта, Украине нужно будет срочно перевооружиться, иначе Украина проиграет в следующей войне.За два дня до выхода материала, 18 октября, Остин заявил, что Украине нужно полагаться на собственные беспилотники при планировании дальних ударов вглубь российской территории, а не на западные ракеты из-за их дороговизны."Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.Так он ответил на вопрос о перспективах снятия США запрета на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь российской территории.Зверства наёмниковПольские наёмники ВСУ заняли дома бежавших жителей курской Суджи, а тех, кто остался, повесили под мостом, заявил РИА Новости беженец Александр Крамаренко, сославшись на очевидцев.Он рассказал, что выехал с семьей из Суджи в начале августа. Под звуки прилёта снарядов, уходя от преследования украинских беспилотников, мужчина вывез из опасной зоны своих близких, а также соседей. Сейчас они живут в одном из курских пунктов временного размещения, в то время как украинские наемники хозяйничают в их домах. По словам Крамаренко, многие переселенцы из Суджи застали зверства военных ВСУ."Живут в наших домах поляки. Жителей улицы 8 марта, которые там остались, поляки под мостом повесили, расстреливали, это со слов людей, которые уезжали оттуда, рассказывали", — заявил Крамаренко.Ранее, 19 октября, РИА Новости опубликовало рассказ другого жителя Курской области. Житель Суджи Валерий Моисеев рассказал агентству, как иностранные наёмники, говорящие по-французски и по-английски, воюющие на стороне ВСУ, не щадят жителей оккупированного курского приграничья, расправляются с ними с особой жестокостью.По словам Моисеева, он выехал из родного города Суджи, когда начались усиленные обстрелы со стороны Украины. Вместе с семьёй мужчина шел несколько километров пешком, чтобы эвакуироваться в безопасное место. Сейчас они живут в пункте временного размещения в Курске."Наёмники из стран НАТО - а мы слышали польскую, французскую речь, английскую, американцы - они отличаются тем, что не щадят никого. Люди рассказывали, что убивают, просто кидают гранату в погреб, очень жёстко себя ведут", - поделился Моисеев.До этого, 16 октября, о зверствах наёмников сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова."В правоохранительные органы России продолжают поступать свидетельства военных преступлений украинских боевиков и иностранных наёмников в Курской области. В частности, изучаются показания одного из пленных боевиков о случаях издевательств и убийстве бандеровцами российского военнопленного за отказ его супруги выполнять их требования, в т.ч. унизительного характера. Укронацисты сначала прострелили нашему бойцу ногу, а затем застрелили его, сняв на видео своё преступление и последние слова героя, обращенные к своей жене", - отметила Захарова.Она также рассказала, что российские военнослужащие сообщили о найденных в брошенной боевиками ВСУ мастерской беспилотников в деревне Новоалександровка Курской области выдернутых золотых зубах."По всей видимости, они принадлежали убитым местным жителям", - отметила представитель МИД РФ.По её словам, это то, о чём постоянно предупреждает Россия."Это прямая увязка с тем, о чём мы говорим постоянно. Это тот самый след, тот самый почерк нацистов, которые, как и тогда, 80 с лишним лет назад, не только глумились над людьми, не только их убивали, но и буквально расчленяли вот так, на запчасти: отдельно кожа, отдельно волосы, отдельно коронки, зубы", - подчеркнула Захарова.Она задалась вопросом, что ещё нужно, чтобы в ЮНЕСКО, в организациях ООН, ОБСЕ и других международных правоохранительных структурах оторвались от своих методичек и увидели, что творится на самом деле в Курской области.Об обстановке в Донбассе — в интервью донецкого волонтёра Елены Бобковой журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко "Украинский гарнизон Селидово на грани падения и бегства. Приготовиться гарнизону Курахово".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, курская область, россия, ллойд остин, вооруженные силы украины, пентагон