https://ukraina.ru/20241020/1058227864.html

Черноморский флот сменил прописку, вопрос ударов отложили. Итоги 20 октября на Украине

Черноморский флот сменил прописку, вопрос ударов отложили. Итоги 20 октября на Украине - 20.10.2024 Украина.ру

Черноморский флот сменил прописку, вопрос ударов отложили. Итоги 20 октября на Украине

Сенатор Дмитрий Рогозин рассказал о произошедших в результате СВО изменениях. Западные СМИ сообщили, что вопрос ударов вглубь РФ откладывается до выборов президента США

2024-10-20T18:50

2024-10-20T18:50

2024-10-20T18:50

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Об изменениях, которые произошли с системами вооружения и не только сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин рассказал в интервью "Московскому комсомольцу"."Если ещё раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример - Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку, из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника", - отметил Рогозин.До этого он заявил о том, что "реально на наших глазах произошла военно-техническая революция, а традиционные системы вооружения уже как бы непонятно как использовать"."Например, наши лётчики на штурмовиках Су-25 и бомбардировщиках Су-34 проходят над головой, заходят близко к линии боевого соприкосновения. Но всё равно очень близко подойти не могут, потому что противовоздушная оборона мощнее, чем существующая фронтовая авиация. Отсюда и появились эти планирующие авиационные бомбы, способные пролететь после сброса 50-70 километров в автономном режиме. Но их надо ещё умеючи бросить, умеючи попасть. Я видел своими глазами попадание по врагу наших планирующих бомб. Ведь против них идет мощнейшее воздействие комплексов радиоэлектронной борьбы противника. Дай Бог, одна из трех-четырех ложилась в точку. Остальные где-то рядом. Потом удалось с этим справиться, и они стали бить точнее", - рассказывал Рогозин.По его словам, спутниковая навигация работает не всегда."Опять же мы в своё время активно продвигали в войсках высокоточное оружие, наведение которого осуществляется через навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС. США использовали GPS, европейцы - Galileo, Китай - Beidou. Ну, и что мы видим сейчас? Вдоль лини боевого соприкосновения навигационное поле полностью заглушено, ничего не работает. Отдельные "просветы", конечно, есть, но сначала самолёту, ракете или беспилотнику нужно пройти многокилометровую полосу РЭБ - зону действия станций радиоэлектронной борьбы противника. Сейчас мы понимаем, что нужны дублирующие системы: ориентирование по подстилающей поверхности, инерциальные системы наведения. Замечательно работают советские ракеты, которые устроены совсем по другим принципам. Они как раз долетают до Киева. А с современным вооружением, которое наводилось по спутниковой навигации, были и остаются проблемы", - отметил Рогозин.В то же время, он не стал принижать роль спутниковой группировки в боевых действиях. Более того, Рогозин подчеркнул важность её развития."Сколько мы говорили, когда я работал в Роскосмосе, убеждали, что необходимо развивать спутниковую группировку, сократить финансирование на вещи, которые рутинными стали, я извиняюсь, даже прямым текстом скажу — на пилотируемые проекты сократить, на которые уходит существенная часть бюджета, чтобы эти деньги, потратить на создание спутников. Все четыре года меня кругами водили и говорили: ищите деньги у бизнеса. Смотрите, говорили, как Маск работает: "Такой молодец, он же бизнесмен, и сделал спутниковую группировку "Старлинк"". Но в реальности-то Пентагон софинансировал эту систему. Это же очевидно совершенно: любые инфраструктурные проекты создаются государством, а уже на коммерческие сервисы, исходящие от этих инфраструктур, заходит бизнес. Дороги строятся государством, в том числе железные. И космический доступ в Интернет государством должен был быть профинансирован", - подчеркнул Рогозин.Россия, по его мнению, сейчас догоняющее государство."Сейчас мы догоняющие. Все время догоняем, понимаете. А расплачиваемся жизнями наших солдат. Рутинное сознание, инертность, нежелание ничего менять и, конечно, отсутствие реального боевого опыта", - отметил сенатор.Рогозин проанализировал ряд военных конфликтов, в которых принимали участие ВС РФ. По его словам, кампания в Сирии - "это, по большому счету, борьба с террористическими группировками, которые в лучшем случае вооружены ПЗРК — переносными зенитными ракетными комплексами"."Война в Чечне — это тоже антитеррористическая полицейская операция. Война в Грузии 2008 года - очень короткая, со слабым противником. Она тоже не дала нужного опыта. Поэтому мы считали, что нам всё по плечу, а вот когда столкнулись с противником, который на самом деле оказался не сам по себе, это просто хвост огромный агрессивной собаки с именем "НАТО". Мы потянули за этот хвост и вытащили этого огромного пса, и теперь надо принимать оперативные, умные меры по насыщению фронта тем, что реально ему необходимо", - отметил сенатор.Рогозин призвал не повторять за ВСУ, а искать новые пути, опережать противника."Я думаю, если мы будем просто повторять, что делает противник, мы, конечно, не просто не догоним, а ещё больше отстанем. Если фронту напечатать три миллиона дронов одной и той же конструкции, они далеко не улетят, потому что будут работать на частоте, которую сразу же своими РЭБом задавит противник. Сегодня мы должны двигаться по принципу волка, который всегда срезает путь – оценивает скорость и расстояние до цели и выходит ей наперерез. Только так мы сможем догнать", - подчеркнул сенатор.Он также призвал ориентироваться на создание оружия, основанного на технологии искусственного интеллекта.Также Рогозин указал на необходимость окопного РЭБа, малозаметного комлекса радиоэлектронной разведки, а также беспилотников, которые "способны прорываться сквозь мощнейшую "стену" радиационной борьбы противника". Среди последних он назвал дроны "Вандал" (КВН - "Князь Вандал Новгородский" - Ред.) с управлением по оптоволоконному кабелю.Вечером 20 октября российский военкор Александр Коц у себя в телеграм-канале опубликовал видео охоты российских FPV-дронов на украинские тяжёлые дроны "Баба Яга"."Войны дронов: FPV против Бабы Яги. Набирает обороты становление нашей малой истребительной авиации, которая вышла на охоту за тяжёлыми дронами противника. На этих кадрах расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожают в воздухе две "Бабы Яги" в Харьковской области", - подписал Коц видео.На фронте FPV-дроны всё чаще начинают применяться в качестве малой беспилотной авиации ПВО, направленной на борьбу с украинскими беспилотниками."Давайте после выборов"Французское издание Le Monde сообщило, что на встрече 18 октября в Берлине лидеры США, Германии, Великобритании и Франции не смогли прийти к согласию по поводу ударов западным дальнобойным оружием по территории России.По информации издания, американцы и немцы выступают против, чтобы ограничить риск эскалации конфликта. А вот британцы и французы готовы на этот шаг."Вопрос остался нерешённым в пятницу и не будет решен до выборов в США. Единственный элемент сближения: по мнению разных столиц, одних только глубоких ударов будет недостаточно для обеспечения большего военного успеха Украины", - сообщило издание.Также, по информации Le Monde, у США больше нет принципиальных возражений против вступления Украины в НАТО."До сих пор США и Германия блокировали любую перспективу расширения НАТО за счет Украины, в то время как Франция и Великобритания больше выступают за это. Однако, согласно некоторым источникам, у американцев уже нет принципиальных возражений против простого приглашения", - отмечалось в тексте.Как сообщили изданию источники, изменение позиции США может повлиять и на точку зрения Германии на этот вопрос.Le Monde сообщило, что президент США Джо Байден может принять соответствующее решение в случае победы на выборах протеже его партии — Камалы Харрис. При этом решение будет принято в переходный период до её инаугурации."Если будет избрана Камала Харрис, целиком вероятно, что Байден может двигаться в этом направлении в течение переходного периода. Если это будет [Дональд] Трамп, то эта аргументация уже не действует и наименьшая инициатива Байдена рискует ухудшить ситуацию", - сообщил изданию источник.В то же время, решение о присоединении Украины лишь США, Германия, Великобритания и Франция принять не смогут. Для этого понадобится согласие всех 32 членов НАТО. Ожидается, что Турция, Венгрия и Словакия вряд ли поддержат эту идею.Об украинских потерях — в статье Ивана Лизана "До последнего украинца: потери и мобилизационный потенциал ВСУ".

https://ukraina.ru/20241020/1058221537.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сша, россия, джо байден, александр коц, алексей рогозин, нато, черноморский флот, вооруженные силы украины, су-25, су-34