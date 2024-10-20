https://ukraina.ru/20241020/1058224599.html
Лекорню рассказал про специфическую французскую "стратегическую близость с украинцами"
Лекорню рассказал про специфическую французскую "стратегическую близость с украинцами" - 20.10.2024 Украина.ру
Лекорню рассказал про специфическую французскую "стратегическую близость с украинцами"
Париж отправляет для ВСУ оружейный утиль и чувствует при этом "стратегическую близость с украинцами". Об этом изданию Tribune Dimanche заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню
2024-10-20T16:01
2024-10-20T16:01
2024-10-20T16:01
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"В основе нашей помощи Украине лежат три вещи. Во-первых, мы сдаем старую технику, которую в любом случае заменили бы благодаря закону о военном программировании. Во-вторых, в отличие от некоторых наших европейских союзников, мы не закупаем технику в США, а размещаем заказы у собственной оборонной промышленности. Наконец, мы используем доходы от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины", - заявил в интервью французский министр.Как отмечает РИА "Новости", в этом интервью Лекорню отметил, что доход Франции от "замороженных" активов России составил 300 миллионов евро."Это позволило заказать 12 новых гаубиц Caesar, которые будут поставлены Украине, а также 155-мм снаряды, ракеты "Астер", управляемые бомбы ААСМ, огневые точки и ракеты "Мистраль", - констатировал Лекорню.Он также сообщил, что ВСУ нужно минимум с десяток новых бригад и Франция готова продолжать обучать украинских военнослужащих. При этом ранее на Украине начал работу филиал франко-германского оборонного концерна KNDS, отметило российское информагенство."Мы создаем стратегическую близость с украинцами. Для наших будущих интересов то, что они знают французское оружие и доктрину, не так уж и плохо", - заявил министр вооруженных сил Франции.До этого Лекорню заявлял, что военная помощь Франции для Украины в 2024 году превысит два миллиарда евро (при обещанных Парижем трёх миллиардах). Он также заявлял о поставках на Украину французских военных самолётов с ракетным вооружением в первом квартале 2025 года.Подробности в публикации Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал Также на эту тему: Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ Накануне Глава МИД Франции приехал в Киев, чтобы поддержать в "сложный момент"
https://ukraina.ru/20241010/1058014676.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, украина, париж, вооруженные силы украины, всу, ввс, военная помощь, военная техника, украина-нато, замороженные активы
Новости, Франция, Украина, Париж, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВВС, военная помощь, военная техника, Украина-НАТО, замороженные активы
Лекорню рассказал про специфическую французскую "стратегическую близость с украинцами"
Париж отправляет для ВСУ оружейный утиль и чувствует при этом "стратегическую близость с украинцами". Об этом изданию Tribune Dimanche заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню