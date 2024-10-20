Лекорню рассказал про специфическую французскую "стратегическую близость с украинцами" - 20.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241020/1058224599.html
Лекорню рассказал про специфическую французскую "стратегическую близость с украинцами"
Лекорню рассказал про специфическую французскую "стратегическую близость с украинцами" - 20.10.2024 Украина.ру
Лекорню рассказал про специфическую французскую "стратегическую близость с украинцами"
Париж отправляет для ВСУ оружейный утиль и чувствует при этом "стратегическую близость с украинцами". Об этом изданию Tribune Dimanche заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню
2024-10-20T16:01
2024-10-20T16:01
новости
франция
украина
париж
вооруженные силы украины
всу
ввс
военная помощь
военная техника
украина-нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102340/98/1023409842_166:0:1553:780_1920x0_80_0_0_172d74461ab8f3dcb912dd767bc1347d.jpg.webp
"В основе нашей помощи Украине лежат три вещи. Во-первых, мы сдаем старую технику, которую в любом случае заменили бы благодаря закону о военном программировании. Во-вторых, в отличие от некоторых наших европейских союзников, мы не закупаем технику в США, а размещаем заказы у собственной оборонной промышленности. Наконец, мы используем доходы от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины", - заявил в интервью французский министр.Как отмечает РИА "Новости", в этом интервью Лекорню отметил, что доход Франции от "замороженных" активов России составил 300 миллионов евро."Это позволило заказать 12 новых гаубиц Caesar, которые будут поставлены Украине, а также 155-мм снаряды, ракеты "Астер", управляемые бомбы ААСМ, огневые точки и ракеты "Мистраль", - констатировал Лекорню.Он также сообщил, что ВСУ нужно минимум с десяток новых бригад и Франция готова продолжать обучать украинских военнослужащих. При этом ранее на Украине начал работу филиал франко-германского оборонного концерна KNDS, отметило российское информагенство."Мы создаем стратегическую близость с украинцами. Для наших будущих интересов то, что они знают французское оружие и доктрину, не так уж и плохо", - заявил министр вооруженных сил Франции.До этого Лекорню заявлял, что военная помощь Франции для Украины в 2024 году превысит два миллиарда евро (при обещанных Парижем трёх миллиардах). Он также заявлял о поставках на Украину французских военных самолётов с ракетным вооружением в первом квартале 2025 года.Подробности в публикации Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал Также на эту тему: Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ Накануне Глава МИД Франции приехал в Киев, чтобы поддержать в "сложный момент"
https://ukraina.ru/20241010/1058014676.html
франция
украина
париж
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102340/98/1023409842_340:0:1380:780_1920x0_80_0_0_a821052b14474661bdb24a8c5c95f80e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, украина, париж, вооруженные силы украины, всу, ввс, военная помощь, военная техника, украина-нато, замороженные активы
Новости, Франция, Украина, Париж, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВВС, военная помощь, военная техника, Украина-НАТО, замороженные активы

Лекорню рассказал про специфическую французскую "стратегическую близость с украинцами"

16:01 20.10.2024
 
© скриншот видео Central PartnershipЗеленский Наполеон
Зеленский Наполеон
© скриншот видео Central Partnership
Читать в
Париж отправляет для ВСУ оружейный утиль и чувствует при этом "стратегическую близость с украинцами". Об этом изданию Tribune Dimanche заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню
"В основе нашей помощи Украине лежат три вещи. Во-первых, мы сдаем старую технику, которую в любом случае заменили бы благодаря закону о военном программировании. Во-вторых, в отличие от некоторых наших европейских союзников, мы не закупаем технику в США, а размещаем заказы у собственной оборонной промышленности. Наконец, мы используем доходы от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины", - заявил в интервью французский министр.
Как отмечает РИА "Новости", в этом интервью Лекорню отметил, что доход Франции от "замороженных" активов России составил 300 миллионов евро.
"Это позволило заказать 12 новых гаубиц Caesar, которые будут поставлены Украине, а также 155-мм снаряды, ракеты "Астер", управляемые бомбы ААСМ, огневые точки и ракеты "Мистраль", - констатировал Лекорню.
Он также сообщил, что ВСУ нужно минимум с десяток новых бригад и Франция готова продолжать обучать украинских военнослужащих. При этом ранее на Украине начал работу филиал франко-германского оборонного концерна KNDS, отметило российское информагенство.
"Мы создаем стратегическую близость с украинцами. Для наших будущих интересов то, что они знают французское оружие и доктрину, не так уж и плохо", - заявил министр вооруженных сил Франции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
10 октября, 18:35
Лондон — Париж Зеленского: "Макрон несколько раз мягко погладил его по спине"Владимир Зеленский прибыл в Париж для переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Визит проходит в рамках европейского турне с целью сбора военной и финансовой помощи Запада для Украины
До этого Лекорню заявлял, что военная помощь Франции для Украины в 2024 году превысит два миллиарда евро (при обещанных Парижем трёх миллиардах). Он также заявлял о поставках на Украину французских военных самолётов с ракетным вооружением в первом квартале 2025 года.
Подробности в публикации Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал
Также на эту тему: Франция заявила о поставке первых французских БПЛА-камикадзе для ВСУ
Накануне Глава МИД Франции приехал в Киев, чтобы поддержать в "сложный момент"
 
НовостиФранцияУкраинаПарижВооруженные силы УкраиныВСУВВСвоенная помощьвоенная техникаУкраина-НАТОзамороженные активы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48"Даже на допросах говорил, что я – русский": участковый из Авдеевки о том, что Украина творила в Донбассе
17:27Главком НАТО в Европе: Россия после СВО будет сильнее и к этому надо подготовиться
16:29Сотни нарушений зафиксированы на выборах и референдуме в Молдавии
16:09Торговцы прахом. Киев и Тель-Авив готовы менять останки на живых
16:01Лекорню рассказал про специфическую французскую "стратегическую близость с украинцами"
16:01Битва под Малоярославцем: "вся армия заслонила собою врата Малороссии" от Наполеона
15:36Путин и Вучич обсудили целостность Сербии и СВО на Украине
15:28Пятая часть мировых резервов золота находится в БРИКС
15:15Почему нельзя запрещать квадроберов и чем это может быть опасно: Ищенко о новом модном течении
13:54СК РФ заявил о расследовании новых преступлений ВФУ в отношении мирных жителей России
13:43"Его мысль в кадре была хорошо видна": Киселёв рассказал об общении Путина со СМИ БРИКС
13:29Кандидат в президенты Молдавии заявил про "беспрецедентный процесс фальсификации выборов"
13:00Сырский и Курская область, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 октября
12:55США убеждают ЕС согласиться на членство Украины в НАТО
12:11Все избирательные участки Молдавии открыты, голосование проходит нормально - Караман
12:00"Вокруг Булгакова": МАССОЛИТ
11:33Как Россия уничтожит 50 танков из Австралии, собьёт голландские F-16 и освободит Курскую область - Евсеев
11:29Россия на 101% обеспечила себя картофелем
10:49Сальдо назвал "самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада"
10:33"США, НАТО и Украина проиграли войну против России" - Дотком
Лента новостейМолния