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Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал

Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал - 15.10.2024 Украина.ру

Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал

Франция не выполнит своего обещания выделить до 3 миллиардов евро на военную помощь Украине в 2024 году. Об этом 14 октября заявил французским законодателям министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню, пишет Politico.

2024-10-15T16:06

2024-10-15T16:06

2024-10-15T16:06

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"В начале 2024 года было принято политическое решение, что эта помощь может составить 3 млрд евро. В реальности мы превысим 2 млрд евро, но не достигнем 3 млрд евро", — сказал Лекорню.Он сообщил законодателям Франции, что его министерство прекратит запрашивать дополнительные средства на непредвиденные расходы, связанные с развертыванием сил НАТО в Эстонии и Румынии, или на помощь Украине.Лекорню заявил также, что Киев получает помощь в размере €300 млн из процентов по замороженным российским активам. По его словам, она будет использована для покупки 155-мм артиллерийских боеприпасов, самоходных гаубиц Caesar и топлива. От €400 млн до€600 млн забронированы для обновления ракет SCALP и Aster для ВСУ.Издание отметило, что заявления Лекорню прозвучали на фоне заверений стран Северной Европы и Прибалтики о наращивании своих военных усилий. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил даже, что "группа стран Северной Европы и Балтии, если рассматривать её как единое целое, является вторым поставщиком военной помощи Украине [после США]".Также издание напомнило, что французский президент Эммануэль Макрон тоже в этом году пообещал выделить до 3 млрд евро на помощь нынешнему руководству Украины. Макрон говорил, что это часть усилий по увеличению французской помощи Киеву после того, как Париж подвергся критике за то, что он сделал для Зеленского меньше, чем другие страны, например - Германия.В феврале Париж и Киев подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно содержало официальные обязательства предоставить до 3 миллиардов евро военной поддержки в 2024 году.Однако теперь Франция сталкивается с необходимостью сократить дефицит, который в 2024 году может составить 6% ВВП, констатировало издание. Оно также заметило, что это не единственная страна, столкнувшаяся с бюджетным дефицитом.В Германии — крупнейшем европейском доноре военной помощи киевскому режиму, на 2025 год запланировано двукратное снижение расходов по украинским статьям. Также на сокращения помощи могут пойти и США в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.Макрон при этом решительно поддерживает Киев в СВО. Неделей ранее он приветствовал Владимира Зеленского в Париже, прибывшего обсудить "план победы" и дополнительную помощь Украине. Накануне этого визита Макрон приветствовал украинских солдат, проходящих военную подготовку во Франции.Париж обязался подготовить и оснастить целую бригаду ВСУ. Он также обязался в первой половине 2025 года поставить Киеву истребители Mirage 2000."Ожидается, что в следующем году оборонный бюджет Франции достигнет €50,5 млрд — одна из немногих статей бюджета, которая увеличится", - сказано в публикации.Ранее на эту тему: В Европарламенте одобрили кредитование Украины украденными у России деньгами

https://ukraina.ru/20241010/1058014676.html

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новости, украина, франция, киев, эммануэль макрон, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, politico, нато, военная помощь, сво