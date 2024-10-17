https://ukraina.ru/20241017/1058152066.html

Столкнуть РФ и Китай или зажечь Кореи. Алексей Фененко о пяти сценариях войны на Дальнем Востоке

Столкнуть РФ и Китай или зажечь Кореи. Алексей Фененко о пяти сценариях войны на Дальнем Востоке - 17.10.2024 Украина.ру

Столкнуть РФ и Китай или зажечь Кореи. Алексей Фененко о пяти сценариях войны на Дальнем Востоке

Дальний Восток становится новым полем боя. Запад же пытается выставить Россию государством-изгоем, уравнивая с КНДР и Ираном, параллельно ремилитаризируя Японию.

2024-10-17T06:07

2024-10-17T06:07

2024-10-17T06:57

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Ранее Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня, которые нацелены на блокаду ключевых портов и территорий. Пекин заявил, что это предупреждение "сепаратистским действиям" сторонников независимости Тайваня и необходимая мера для защиты суверенитета КНР. Одновременно растет напряженность между КНДР и Южной Кореей. Так КНДР отдала приказ своим артиллерийским подразделениям на 38-й параллели приготовиться к стрельбе в ответ на провокации Сеула с беспилотниками.— Алексей Валериевич, что еще может сделать Запад, чтобы Дальний Восток стал новым полем боя?— Обратите внимание: мы говорим "Дальний Восток" или "Азиатско-Тихоокеанский регион". А американцы предпочитают термин "Пацифика". Для них Тихий океан — это одно единое и неразделимое целое. Недаром на американских картах мира, которые по проекции отличаются от наших, именно Пацифика находится в центре их мира. При этом у нас нет мышления категорией целостной Пацифики. Знаменитая книга отечественного международника Алексея Богатурова "Великие державы на Тихом океане" так и не утвердила у нас в России это восприятие.Дальний Восток давно становится новым полем боя. У США до сих пор действуют военно-политические договоры с Японией и Южной Кореей, подписанные в 1951 и 1953 годах. (Были их обновлённые редакции, но с правовой точки зрения это те же договоры). Причем обязательства, которые несет Вашингтон перед этими странами, несопоставимы даже с его обязательствами перед государствами НАТО.В рамках НАТО американцы только обязываются оказать помощь в случае агрессии. Обязательного объявления войны или мобилизации там не прописано. Зато в случае нападения на Южную Корею и Японию Штаты должны будут сразу же вступить в войну. Примерно такие же обязательства США имеют перед Филиппинами. То есть три страны этого региона находятся под жесткими гарантиями безопасности Вашингтона.У США и Тайваня тоже есть договор об оказании военной помощи 1954 года, по которому Штаты не признают Тайвань, но имеют перед ним оборонные обязательства. Так что пороха в этом регионе хватает.— Но на Дальнем Востоке пока нет активных боевых действий, например таких, как на Украине…— Если на Дальнем Востоке начнутся боевые действия, это будет вооруженный конфликт высокой или как минимум средней интенсивности.У нас очень часто забывают, что США там имеют к нам серьезные претензии, поскольку граница между Россией и Америкой находится именно на Дальнем Востоке.США считают, что это они открыли острова Де-Лонга и устье Лены. У них есть к нам приглушённые, но до конца не ушедшие в прошлое, претензии на Остров Врангеля. Они не признают Восточно-Сибирское море нашим внутренним морем, считая его частью международного Чукотского. У нас есть спорная шельфовая зона по Берингову морю и Берингову проливу.В США постоянно звучат голоса: "Как жаль, что мы упустили создание независимой Дальневосточной Республики в 1920–1922 годах". Это не пустые слова. В частности, администрация Клинтона предлагала российским дальневосточным регионам вступить в АТЭС отдельно от России. "Во-первых, в АТЭС состоят экономики, а не государства. Во-вторых, Китай в ней представлен и как КНР, и как Гонконг, и как Тайвань. Почему бы России не быть представленной в АТЭС и как РФ, и как Дальний Восток?" (считают на Западе - Ред.).Потом, в 2010 году, Брукингский институт разработал знаменитую "северную альтернативу ОСЕАН", когда предлагалось создать экономический альянс США, Канады, России, Японии и Южной Кореи, чтобы разорвать наши связи с Китаем — по "большому договору" 2001 года. Причем Дальний Восток, по их задумке, должен был бы участвовать в этой инициативе отдельно, предоставив концессии американцам. Повторюсь, горючего пороха в этом регионе хватает.— А в чем главная причина такой враждебности США к Китаю?— Ещё в 1990 году госсекретарь Соединенных Штатов Джеймс Бейкер заявил, что США не должны допустить проведение новой разделительные линии по центру Тихого океана. С этого момента американцы очень боялись, что Китай выстроит свой интеграционный блог вместе с АСЕАН и дополнит его партнёрством с Россией. Как альтернативу американцы предлагали интеграцию по всему Тихому океану через механизм АТЭС. Мол, хорошо бы создать зону свободной торговли по всему Тихому океану. Американцы понимали: стран там много, всегда кто-то будет блокировать эту инициативу, и идея развалится сама с собой. Китай не создаст такую зону со странами АСЕАН.А Китай переиграл американцев на экономическом поле, он выстроил партнёрство с АСЕАН и Россией. Транстихоокеанское партнёрство не состоялось. Что остается в американской логике? Раз не сработала интеграция, значит надо готовить пушки...— Что конкретно должно случиться, чтобы на Дальнем Востоке началась большая война?— Воевать на Камчатке, Чукотке и Аляске сегодня технически невозможно. Туда не перебросишь крупные армии. США для войны с Китаем перебросить из-за океана миллионную армию без своих союзников тоже не смогут. Поэтому есть всего несколько вариантов военного конфликта на Дальнем Востоке.Первый — российско-китайский конфликт. США на него надеялись еще в 1970-х годах. Они не ожидали, что Москва и Пекин нормализуют отношения, но это не значит, что Вашингтон отказался от своих планов.Вспомните, как еще в 1990-х американцы финансировали наши научные исследования о территориальных претензиях Китая к России. А сколько они говорили, что многополярный мир — это якобы зависимость РФ от КНР и угроза потери дальневосточных территорий?! Штаты будут делать все, чтобы разжечь эту проблему.Американцы тут играют на нескольких досках. В Китае они тоже поддерживают настроения, что совсем недавно, по историческим меркам, Российская империя покушалась на территориальную целостность Китая: вела свою игру в Маньчжурии, Тибете и Синьцзяне. Американцы напоминают, что до 1955 года Советский Союз арендовал у Китая Квантунский полуостров с Порт-Артуром, Китайско-Восточной и Южно-маньчжурской железными дорогами. Даже уходя из Порт-Артура Советский Союз хотел оставить там мемориальная присутствие: серию памятников Русско-японской войне, в которой китайцы нам отказали. Все это нужно американцем для того чтобы создавать постоянный горючий материал в российско-китайских отношениях.Второй вариант — ремилитаризация Японии. Если США воссоздадут сильную японскую армию, мы получим другой Дальний Восток. Еще в 2016–2017 годах в Японии шла интересная дискуссия. Дескать, а что же нам, японцам, вечно сидеть на четырех островах? Тайвань до 1945 года был составной частью Японской Империи. Может быть, Тайваню вместо воссоединения с Китаем следует подумать об унии с Японией? А Южная Корея? Если она вступит в войну с КНДР, может быть, ей дадут гарантии безопасности не Штаты, а их японские союзники? Но для всего этого нам, японцам, нужно восстановить мощную японскую армию. Этим они и занимаются.Если мощная японская армия будет восстановлена, мы получим Японию, у которой есть территориальные претензии и к России, и к Китаю.Третий вариант военного конфликта на Дальнем Востоке — конфликт вокруг Тайваня. Но пока Китай к этому не стремится.Четвёртый сценарий — натравить Вьетнам на Китай. США с 1995 года изо всех сил разжигают здесь головешки. Американцы считают, что в 1979 году Вьетнам победил Китай, исторически Вьетнам ненавидит КНР, а вьетнамская армия сильна. И, как говорил известный американский политолог Чарльз Зиглер, из Вьетнама можно попытаться создать "Украину для Китая".Последнее — конфликт двух Корей, который постоянно тлеет, но пока еще не загорается.— К слову о КНДР. Чем вызваны инсинуации западных СМИ, что якобы Россия будет использовать северокорейскую армию на Украине?— Им нужно показать, что Россия — такое же государство-изгой, как Северная Корея и Иран. Это апелляция к Совбезу ООН. Дескать, может ли Россия состоять в Совбезе ООН, если ей помогают государства-изгои?— А не связано ли это с тем, что Западу нужно создать больше поводов для еще более сильной поддержки Украины?— Нет. Им не нужны дополнительные поводы для поддержки Украины и переправки оружия для ее Вооруженных сил.— Но в то же время Джо Байден предлагает провести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Как вам такой расклад?— Легко выдвигать инициативу, зная, что ее не примут.Это чистая игра, рассчитанная на то, чтобы мы от нее отказались. В этом случае США будут обвинять Россию и Китай в разжигании Третьей мировой войны. "Мы предлагали, а вы отказываетесь. Поэтому мы будем модернизировать свой ядерный потенциал".— И разжигать костер в отношениях России, Китая и Казахстана. Пресс-секретарь Касым-Жомарт Токаева сообщил, что республика в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС…— США постоянно пытаются вбить клин в российско-казахстанские отношения. Они еще в 2013 году создали комиссию по стратегическому партнерству США и Казахстана. Конечно, Вашингтон давит на Астану: дескать, сейчас лучший момент, чтобы выскочить из-под опеки России.— При этом все выглядит так, будто бы США сказали это Казахстану за неделю до саммита БРИКС, куда должен поехать Токаев…— На самом деле я опасаюсь, что неконтролируемое расширение БРИКС приведет к большим проблемам, поскольку мы пустим туда всех американских союзников и партнёров, которые потом будут выдавать США все секреты и тайны БРИКС.Мы это уже видим на примере Индии. Сколько с 2014 года Индия блокировала инициатив, которые она считала антиамериканскими?В БРИКС также просятся другие союзники США: Турция и Саудовская Аравия. При этом американцы им ничего за это не делают. Из НАТО Турцию никто не гонит, базу "Инджирлик" не убирают. Вы же не думаете, что американцы такие добрые?— Вы упомянули о ремилитаризации Японии. На Восточном экономическом форуме я познакомилась с японским националистом, который очень недоволен тем, что США доминируют над Японией. Может быть такие настроения повлияют на курс Токио?— Наоборот. США могут сказать: "Давайте мы уберем часть своих баз. Решайте вопросы с Россией и Китаем как хотите". Нам от этого будет легче? Мы в любом случае получим мощную японскую армию вблизи наших границ, которая разрабатывает сценарии военного конфликта за Курилы. Готовится надо уже сейчас.Более подробно о возрождении ударной мощи Японии в интервью Анны Черкасовой с политологом Алексей Фененко: Когда Япония вынудила КНДР и РФ вернуть договор о партнерстве, сбылись два кошмара США.

https://ukraina.ru/20230112/1042581333.html

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Анна Черкасова

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