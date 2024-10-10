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"Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться" - пианист Лосев
"Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться" - пианист Лосев - 10.10.2024 Украина.ру
"Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться" - пианист Лосев
В хорошем общении важно обходить чувствительные моменты и соблюдать принцип взаимности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский пианист и композитор Александр Лосев
2024-10-10T06:40
2024-10-10T06:40
2024-10-10T06:40
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За почти два года пианист и композитор, москвич Александр Лосев опубликовал на своём YouTube-канале более полутора сотен видеозаписей. Есть несколько молодых музыкантов, которые делают нечто отдаленно похожее."Люди оказались разделены политикой и прочим, но я точно понял, что, как ты относишься к человеку, так и он к тебе. Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться", – рассказал Лосев.При подготовке видеоматериала Лосев знакомится с собеседником, рассказывает о себе и предлагает сыграть или спеть что-нибудь из любимой музыки. Собеседниками пианиста становятся люди из самых разных стран и возрастов.Виктор Цой - абсолютный рекордсмен по выбору собеседников Лосева. Его песни чаще всего просят исполнить украинцы и россияне всех возрастов.Лосева часто просят исполнить песни Басты (Василий Вакуленко), группы "Сектор Газа", Бориса Гребенщикова*, Zivert (Юлия Зиверт). Зачастую он и его украинские визави находят точки соприкосновения в советской музыке, в песнях из мультфильмов и кино, из общего, ностальгического прошлого.Лосева радует, что советская музыка – родная и любимая. При этом современных российских исполнителей играть он любит меньше.* Исполняет функцию иноагента в РФПолный текст интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой читайте на сайте Украина.руО первой симфонии, посвященной Донбассу и российским военным, участникам СВО - в интервью Марии Нестеровой Композитор Алексей Сергунин: Художник в России – жрец, а не шоумен на сайте Украина.ру.Ранее в новостях: Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора
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новости, россия, донбасс, виктор цой, украина, музыкант, музыка, культура, русская культура, украинцы, бывший ссср, украинский певец, эстрада, детали
Новости, Россия, Донбасс, Виктор Цой, Украина, музыкант, музыка, культура, русская культура, украинцы, бывший СССР, украинский певец, эстрада, детали
"Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться" - пианист Лосев
В хорошем общении важно обходить чувствительные моменты и соблюдать принцип взаимности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский пианист и композитор Александр Лосев
За почти два года пианист и композитор, москвич Александр Лосев опубликовал на своём YouTube-канале более полутора сотен видеозаписей. Есть несколько молодых музыкантов, которые делают нечто отдаленно похожее.
"Люди оказались разделены политикой и прочим, но я точно понял, что, как ты относишься к человеку, так и он к тебе. Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться",
– рассказал Лосев
.
При подготовке видеоматериала Лосев знакомится с собеседником, рассказывает о себе и предлагает сыграть или спеть что-нибудь из любимой музыки. Собеседниками пианиста становятся люди из самых разных стран и возрастов.
Виктор Цой
- абсолютный рекордсмен по выбору собеседников Лосева. Его песни чаще всего просят исполнить украинцы и россияне всех возрастов.
Лосева часто просят исполнить песни Басты (Василий Вакуленко), группы "Сектор Газа", Бориса Гребенщикова*, Zivert (Юлия Зиверт). Зачастую он и его украинские визави находят точки соприкосновения в советской музыке, в песнях из мультфильмов и кино, из общего, ностальгического прошлого.
Лосева радует, что советская музыка – родная и любимая. При этом современных российских исполнителей играть он любит меньше.
* Исполняет функцию иноагента в РФ О первой симфонии, посвященной Донбассу и российским военным, участникам СВО - в интервью Марии Нестеровой Композитор Алексей Сергунин: Художник в России – жрец, а не шоумен на сайте Украина.ру.