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"Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться" - пианист Лосев

"Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться" - пианист Лосев - 10.10.2024 Украина.ру

"Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться" - пианист Лосев

В хорошем общении важно обходить чувствительные моменты и соблюдать принцип взаимности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский пианист и композитор Александр Лосев

2024-10-10T06:40

2024-10-10T06:40

2024-10-10T06:40

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За почти два года пианист и композитор, москвич Александр Лосев опубликовал на своём YouTube-канале более полутора сотен видеозаписей. Есть несколько молодых музыкантов, которые делают нечто отдаленно похожее."Люди оказались разделены политикой и прочим, но я точно понял, что, как ты относишься к человеку, так и он к тебе. Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться", – рассказал Лосев.При подготовке видеоматериала Лосев знакомится с собеседником, рассказывает о себе и предлагает сыграть или спеть что-нибудь из любимой музыки. Собеседниками пианиста становятся люди из самых разных стран и возрастов.Виктор Цой - абсолютный рекордсмен по выбору собеседников Лосева. Его песни чаще всего просят исполнить украинцы и россияне всех возрастов.Лосева часто просят исполнить песни Басты (Василий Вакуленко), группы "Сектор Газа", Бориса Гребенщикова*, Zivert (Юлия Зиверт). Зачастую он и его украинские визави находят точки соприкосновения в советской музыке, в песнях из мультфильмов и кино, из общего, ностальгического прошлого.Лосева радует, что советская музыка – родная и любимая. При этом современных российских исполнителей играть он любит меньше.* Исполняет функцию иноагента в РФПолный текст интервью Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой читайте на сайте Украина.руО первой симфонии, посвященной Донбассу и российским военным, участникам СВО - в интервью Марии Нестеровой Композитор Алексей Сергунин: Художник в России – жрец, а не шоумен на сайте Украина.ру.Ранее в новостях: Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора

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