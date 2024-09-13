Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора - 13.09.2024 Украина.ру
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Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора
Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора - 13.09.2024 Украина.ру
Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора
Новый альбом беглой группы "Каста", в котором участники высказали свою "антивоенную позицию", заблокирован на "Яндекс.Музыке". Это было сделано по требованию Роскомнадзора
2024-09-13T11:51
2024-09-13T11:51
новости
россия
александр бастрыкин
алексей навальный
роскомнадзор
"ветераны россии"
музыка
иноагент
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По информации СМИ, группа решила выложить этот альбом на "Яндекс.Музыку" после того, как их выступление в Чехии оказалось невостребованным ввиду отсутствия интереса местной публики.Ранее представители общероссийского общественного движения "Ветераны России" обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить участников "Касты" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами."Движение "Ветераны России" обращается к вам с просьбой инициировать проверку в отношении участников российской рэп-группы "Каста" - Владислава Лешкевича (Влади), Михаила Епифанова (Шым), Андрея Пасечного (Хамиль) и Антона Мишенина (Змей) - на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины, а также признания их иностранными агентами. Мы полагаем, что действия этих лиц противоречат интересам Российской Федерации и требуют немедленного реагирования", - говорилось в обращении общественников.Еще раньше - в июне - в Следственный комитет России с требованием проверить "Касту" обращался и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.Он указывал, что группа публично критиковала СВО и российские власти, выступала в поддержку Украины и лиц, чья деятельность признана экстремистской."Каста" - российская рэп-группа из Ростова-на-Дону, артисты лейбла Respect Production. Также коллектив известен почитанием Алексея Навального* - недавно музыканты зачитывали посвященный ему рэп в Берлине.Из России участники коллектива сбежали, после чего какое-то время жили в Турции.*внесен в перечень террористов и экстремистов РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, александр бастрыкин, алексей навальный, роскомнадзор, "ветераны россии", музыка, иноагент
Новости, Россия, Александр Бастрыкин, Алексей Навальный, Роскомнадзор, "Ветераны России", музыка, иноагент

Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора

11:51 13.09.2024
 
© Википедия
© Википедия
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Новый альбом беглой группы "Каста", в котором участники высказали свою "антивоенную позицию", заблокирован на "Яндекс.Музыке". Это было сделано по требованию Роскомнадзора
"Произошла уже классическая история: оскорблять Родину и поддерживать ее врагов можно, зарабатывать на ней тоже можно, а что такого? Только вот не получилось - Роскомнадзор обратился к сервису с требованием удалить альбом, и "Яндекс.Музыка", уже не раз "попадавшаяся" на стриминге заукраинских треков, это сделала", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Readovka.
По информации СМИ, группа решила выложить этот альбом на "Яндекс.Музыку" после того, как их выступление в Чехии оказалось невостребованным ввиду отсутствия интереса местной публики.
Ранее представители общероссийского общественного движения "Ветераны России" обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить участников "Касты" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами.
"Движение "Ветераны России" обращается к вам с просьбой инициировать проверку в отношении участников российской рэп-группы "Каста" - Владислава Лешкевича (Влади), Михаила Епифанова (Шым), Андрея Пасечного (Хамиль) и Антона Мишенина (Змей) - на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины, а также признания их иностранными агентами. Мы полагаем, что действия этих лиц противоречат интересам Российской Федерации и требуют немедленного реагирования", - говорилось в обращении общественников.
Еще раньше - в июне - в Следственный комитет России с требованием проверить "Касту" обращался и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он указывал, что группа публично критиковала СВО и российские власти, выступала в поддержку Украины и лиц, чья деятельность признана экстремистской.
"Каста" - российская рэп-группа из Ростова-на-Дону, артисты лейбла Respect Production. Также коллектив известен почитанием Алексея Навального* - недавно музыканты зачитывали посвященный ему рэп в Берлине.
Из России участники коллектива сбежали, после чего какое-то время жили в Турции.
*внесен в перечень террористов и экстремистов РФ
 
НовостиРоссияАлександр БастрыкинАлексей НавальныйРоскомнадзор"Ветераны России"музыкаиноагент
 
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