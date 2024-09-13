Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора
© Википедия
© Википедия
Новый альбом беглой группы "Каста", в котором участники высказали свою "антивоенную позицию", заблокирован на "Яндекс.Музыке". Это было сделано по требованию Роскомнадзора
"Произошла уже классическая история: оскорблять Родину и поддерживать ее врагов можно, зарабатывать на ней тоже можно, а что такого? Только вот не получилось - Роскомнадзор обратился к сервису с требованием удалить альбом, и "Яндекс.Музыка", уже не раз "попадавшаяся" на стриминге заукраинских треков, это сделала", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал Readovka.
По информации СМИ, группа решила выложить этот альбом на "Яндекс.Музыку" после того, как их выступление в Чехии оказалось невостребованным ввиду отсутствия интереса местной публики.
Ранее представители общероссийского общественного движения "Ветераны России" обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить участников "Касты" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами.
"Движение "Ветераны России" обращается к вам с просьбой инициировать проверку в отношении участников российской рэп-группы "Каста" - Владислава Лешкевича (Влади), Михаила Епифанова (Шым), Андрея Пасечного (Хамиль) и Антона Мишенина (Змей) - на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины, а также признания их иностранными агентами. Мы полагаем, что действия этих лиц противоречат интересам Российской Федерации и требуют немедленного реагирования", - говорилось в обращении общественников.
Еще раньше - в июне - в Следственный комитет России с требованием проверить "Касту" обращался и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Он указывал, что группа публично критиковала СВО и российские власти, выступала в поддержку Украины и лиц, чья деятельность признана экстремистской.
"Каста" - российская рэп-группа из Ростова-на-Дону, артисты лейбла Respect Production. Также коллектив известен почитанием Алексея Навального* - недавно музыканты зачитывали посвященный ему рэп в Берлине.
Из России участники коллектива сбежали, после чего какое-то время жили в Турции.
*внесен в перечень террористов и экстремистов РФ