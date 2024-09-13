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Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора

Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора - 13.09.2024 Украина.ру

Новый альбом "Касты" заблокирован на "Яндекс Музыке" по требованию Роскомнадзора

Новый альбом беглой группы "Каста", в котором участники высказали свою "антивоенную позицию", заблокирован на "Яндекс.Музыке". Это было сделано по требованию Роскомнадзора

2024-09-13T11:51

2024-09-13T11:51

2024-09-13T11:51

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россия

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иноагент

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По информации СМИ, группа решила выложить этот альбом на "Яндекс.Музыку" после того, как их выступление в Чехии оказалось невостребованным ввиду отсутствия интереса местной публики.Ранее представители общероссийского общественного движения "Ветераны России" обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить участников "Касты" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами."Движение "Ветераны России" обращается к вам с просьбой инициировать проверку в отношении участников российской рэп-группы "Каста" - Владислава Лешкевича (Влади), Михаила Епифанова (Шым), Андрея Пасечного (Хамиль) и Антона Мишенина (Змей) - на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины, а также признания их иностранными агентами. Мы полагаем, что действия этих лиц противоречат интересам Российской Федерации и требуют немедленного реагирования", - говорилось в обращении общественников.Еще раньше - в июне - в Следственный комитет России с требованием проверить "Касту" обращался и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.Он указывал, что группа публично критиковала СВО и российские власти, выступала в поддержку Украины и лиц, чья деятельность признана экстремистской."Каста" - российская рэп-группа из Ростова-на-Дону, артисты лейбла Respect Production. Также коллектив известен почитанием Алексея Навального* - недавно музыканты зачитывали посвященный ему рэп в Берлине.Из России участники коллектива сбежали, после чего какое-то время жили в Турции.*внесен в перечень террористов и экстремистов РФ

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новости, россия, александр бастрыкин, алексей навальный, роскомнадзор, "ветераны россии", музыка, иноагент