https://ukraina.ru/20240904/1057229686.html

Что готовит пророссийское подполье на Украине: координатор сил сопротивления Лебедев "Лохматый"

Что готовит пророссийское подполье на Украине: координатор сил сопротивления Лебедев "Лохматый" - 04.09.2024 Украина.ру

Что готовит пророссийское подполье на Украине: координатор сил сопротивления Лебедев "Лохматый"

Сегодня у нас необычный собеседник. В эфире Украина.ру - координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, более известный под позывным "Лохматый"

2024-09-04T12:08

2024-09-04T12:08

2024-09-04T12:08

украина

одесса

германия

приватбанк

сбу

видео

россия

мобилизация

майдан

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Мы детально расспросили его о личном пути, о силах сопротивления на Украине и за её пределами, а также о мерах безопасности, необходимых при подобной деятельности:00:26 – Как николаевский строитель стал подпольщиком?06:15 – Пророссийское подполье на Украине в 2014 году и сегодня.08:08 – О задачах сил сопротивления на Украине.13:29 – О мерах безопасности подпольщиков.17:26 – О промывке мозгов жителям Украины.20:00 – О координации действий и источниках информации.21:22 – О географии сил сопротивления.24:15 – Как вернуть людям разум?

украина

одесса

германия

россия

майдан

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, одесса, германия, приватбанк, сбу, видео, россия, мобилизация, майдан, видео