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Что готовит пророссийское подполье на Украине: координатор сил сопротивления Лебедев "Лохматый"
Что готовит пророссийское подполье на Украине: координатор сил сопротивления Лебедев "Лохматый" - 04.09.2024 Украина.ру
Что готовит пророссийское подполье на Украине: координатор сил сопротивления Лебедев "Лохматый"
Сегодня у нас необычный собеседник. В эфире Украина.ру - координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, более известный под позывным "Лохматый"
2024-09-04T12:08
2024-09-04T12:08
2024-09-04T12:08
украина
одесса
германия
приватбанк
сбу
видео
россия
мобилизация
майдан
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Мы детально расспросили его о личном пути, о силах сопротивления на Украине и за её пределами, а также о мерах безопасности, необходимых при подобной деятельности:00:26 – Как николаевский строитель стал подпольщиком?06:15 – Пророссийское подполье на Украине в 2014 году и сегодня.08:08 – О задачах сил сопротивления на Украине.13:29 – О мерах безопасности подпольщиков.17:26 – О промывке мозгов жителям Украины.20:00 – О координации действий и источниках информации.21:22 – О географии сил сопротивления.24:15 – Как вернуть людям разум?
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германия
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Что готовит пророссийское подполье на Украине: координатор сил сопротивления Лебедев "Лохматый"
Сегодня у нас необычный собеседник. В эфире Украина.ру - координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, более известный под позывным "Лохматый"
Мы детально расспросили его о личном пути, о силах сопротивления на Украине и за её пределами, а также о мерах безопасности, необходимых при подобной деятельности:
00:26 – Как николаевский строитель стал подпольщиком?
06:15 – Пророссийское подполье на Украине в 2014 году и сегодня.
08:08 – О задачах сил сопротивления на Украине.
13:29 – О мерах безопасности подпольщиков.
17:26 – О промывке мозгов жителям Украины.
20:00 – О координации действий и источниках информации.
21:22 – О географии сил сопротивления.
24:15 – Как вернуть людям разум?